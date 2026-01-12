Iránban minden együtt áll, ami a történelemben sikeres forradalmakhoz vezetett

A The Atlantic átfogó elemzése arra a kérdésre keresi a választ, vajon Irán politikai rendszere valóban az összeomlás szélére sodródott-e. A szerzők szerint a rezsimek bukása ritkán egyetlen esemény következménye, sokkal inkább több, egymást erősítő válságtényező végzetes találkozása vezet el a fordulóponthoz. Az iszlám ország esetében ez az állapot most alakulhatott ki.

Irán politikai rendszere történelmi próbatétel előtt áll.

Forrás: ATTA KENARE / AFP

A cikk szerint az első és legszembetűnőbb tényező a súlyos gazdasági krízis. Az iráni valuta az elmúlt évben több mint