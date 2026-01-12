Iránban minden együtt áll, ami a történelemben sikeres forradalmakhoz vezetett

A negyedik feltétel egy közös narratíva megjelenése. Iránban a pániszlám ideológia helyét egyre inkább egy korrigáló nacionalizmus veszi át. A korábbi állami jelszavakat olyan skandálások váltják fel, mint „Éljen Irán”, illetve „Nem Gázára, nem Libanonra, az életem csak Iránért”.
A lakosság jelentős része egy normális életre vágyik, amely mentes az állam mindent átszövő kontrolljától.
Az elemzés kitér Reza Pahlavi szerepére is, aki az 1979-ben megbuktatott sah fiaként, az egykori iráni koronahercegként él száműzetésben, és onnan próbálja összefogni az ellenzéket. Bár vezetői ambíciói és a monarchia jövője vitákat váltanak ki, a szerzők szerint a forradalmak gyakran nem részletes programokra, hanem erős érzelmi ígéretekre épülnek.
A nemzetközi környezet is Irán ellen dolgozik
Az utolsó és döntő tényező a nemzetközi környezet. A The Atlantic szerint Irán Észak-Korea után az egyik leginkább elszigetelt ország a világon.