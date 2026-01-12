Kocsis Máté is előállt a saját „győzelmi receptjével”

Lázár János miniszter után a Fidesz frakcióvezetője is elárulta közösségi oldalán, hogy áprilisban hogy kell majd legyőzni az ellenfelet az országgyűlési választáson. Kocsis Máté kijelentette,

Figyelem, ezek ugyanazok csak új gúnyában! Ezért pontosan ugyanúgy kell majd legyőznünk őket, ahogy szoktuk. Ennyi az egész”.

„Az egész Tisza nevezetű társaság egy baloldali ráncfelvarrás”

Mint ismert, erről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt a Fidesz január 10-i kongresszusán. A kormányfő úgy fogalmazott, „az egész Tisza nevezetű társaság egy baloldali ráncfelvarrás, most egy régi műsor meg új férfival, az ilyen színdarab mindig megbukik. Jól látszik már megbukott: amikor önmerényletről, meg berepülő drónokról, meg választási csalásról beszélnek, akkor jól látszik, hogy nagy a baj”.