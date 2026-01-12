Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt lázár jános kocsis máté fidesz ellenfél győzelem választás orbán viktor

Kocsis Máté is előállt a saját „győzelmi receptjével”

2026. január 12. 16:45

„Ezek ugyanazok csak új gúnyában!” – hívta fel a figyelmet a baloldalon ismétlődő mintára a Fidesz frakcióvezetője.

2026. január 12. 16:45
null

Lázár János miniszter után a Fidesz frakcióvezetője is elárulta közösségi oldalán, hogy áprilisban hogy kell majd legyőzni az ellenfelet az országgyűlési választáson. Kocsis Máté kijelentette,

Figyelem, ezek ugyanazok csak új gúnyában! Ezért pontosan ugyanúgy kell majd legyőznünk őket, ahogy szoktuk. Ennyi az egész”.

„Az egész Tisza nevezetű társaság egy baloldali ráncfelvarrás”

Mint ismert, erről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt a Fidesz január 10-i kongresszusán. A kormányfő úgy fogalmazott, „az egész Tisza nevezetű társaság egy baloldali ráncfelvarrás, most egy régi műsor meg új férfival, az ilyen színdarab mindig megbukik. Jól látszik már megbukott: amikor önmerényletről, meg berepülő drónokról, meg választási csalásról beszélnek, akkor jól látszik, hogy nagy a baj”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt mutatja az év első felmérése

A Nézőpont Intézet hétfői közleményében rámutatott arra, hogy kongresszusán a Fidesz a nyugodt erő képét igyekezett hangsúlyozni, a „világrendetlenség” korában a biztos választás üzenete érthető ellenpont. A kormány- és vezetőképesség, a tapasztalat, valamint a nemzetközi kapcsolatrendszer jelentősége a következő hónapokban felértékelődhet. A kormánypárt támogatottságát azonban a jóléti intézkedések is erősítik, melyek csökkentik a kormánykritikus szavazók protesztpotenciálját.

Ezzel szemben a TISZA Párt a karácsonyi szünetben sem talált magára tematikusan. A képviselőjelöltek nyilatkozatstopja után minden erejét a „szőlőutcázásra” fordította, de az láthatóan nem volt képes növelni táborát. 

Az Intézet közleményében megállapította, hogy így a pártverseny állása sem változott lényegében, a Fidesz előnye állandósult a karácsonyi szünet alatt.

„December közepi felmérésünk során 

a legvalószínűbb listás eredmény a Fidesz esetében 46 százalék volt, ez januárra 47 százalékra emelkedett.

 Ehhez hasonlóan hibahatáron belüli az elmozdulás a Tisza Párt esetében is, 39 százalékról 40 százalékra változott a támogatottsága” – hangsúlyozták a kommünikében.

Nyitókép: FERENC ISZA/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 12. 17:12
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
2026. január 12. 17:10
2/3-ad lesz, lippsik! "Tudjuk! Merjük! Tesszük!" 😂😂😂😂😂😂😂😂
Válasz erre
3
0
Obsitos Technikus
2026. január 12. 16:52
"baloldali ráncfelvarrás" magyarul férc.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!