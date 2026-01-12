Kocsis Máté is előállt a saját „győzelmi receptjével”

Ezt mutatja az év első felmérése
A Nézőpont Intézet hétfői közleményében rámutatott arra, hogy kongresszusán a Fidesz a nyugodt erő képét igyekezett hangsúlyozni, a „világrendetlenség” korában a biztos választás üzenete érthető ellenpont. A kormány- és vezetőképesség, a tapasztalat, valamint a nemzetközi kapcsolatrendszer jelentősége a következő hónapokban felértékelődhet. A kormánypárt támogatottságát azonban a jóléti intézkedések is erősítik, melyek csökkentik a kormánykritikus szavazók protesztpotenciálját.
Ezzel szemben a TISZA Párt a karácsonyi szünetben sem talált magára tematikusan. A képviselőjelöltek nyilatkozatstopja után minden erejét a „szőlőutcázásra” fordította, de az láthatóan nem volt képes növelni táborát.
Az Intézet közleményében megállapította, hogy így a pártverseny állása sem változott lényegében, a Fidesz előnye állandósult a karácsonyi szünet alatt.