Megfagyni nemcsak a mínusz tíz fokban lehet: teljes erőbedobással segítenek a hideg miatt bajbajutottakon

Most érkezett: az extrém időjárás miatt vörös kód van érvényben az egész országban
Az intézkedés visszavonásáig érvényes, országos szintű vörös kódot rendeltek el szerda reggel 8 órától.
A rendkívüli hideg miatt múlt hét szerdától életbe lépett a szociális ágazat legmagasabb riasztási fokozata, a vörös kód.
A rendkívüli hideg miatt múlt hét szerdától életbe lépett a szociális ágazat legmagasabb riasztási fokozata, a vörös kód – közölte akkor közösségi oldalán Fülöp Attila, a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. Ez azt is jelenti, hogy minden szociális intézmény köteles befogadni a fedél nélkül élőket és a fagyveszélybe került embereket. Az elmúlt, lassan egy hét tapasztalatairól Kerekes Gizellát, az Ökumenikus Segélyszervezet gyulai hajléktalanellátó intézményeinek vezetőjét.
Ezt is ajánljuk a témában
Az intézkedés visszavonásáig érvényes, országos szintű vörös kódot rendeltek el szerda reggel 8 órától.
„Igazából nem a vörös kód miatt szokott megemelkedni a segítségért minket felkeresők létszáma, hanem akkor, amikor elkezd beállni a rossz idő” – kezdi a Mandinernek. Mint rámutat:
bár sokan azt hiszik, megfagyni csak a mínusz tíz fokban lehet, de valójában erre már akkor komoly a veszély, amikor éjszaka mínusz 3 fokra hűl le a levegő.
Ilyenkor kezdődik a baj. Ez is az oka annak, hogy náluk már november óta teltház van.
Az idei tél különösen szokatlan, hiszen öt éve nem volt ilyen jelentős hóesés és hirtelen lehűlés. Kerekes Gizella elmondta: ez pedig a szokásosnál is több embert késztet arra, hogy segítséget kérjen.
A gyulai intézményben jelenleg körülbelül 10–15 százalékkal többen vannak, mint egy átlagos téli időszakban.
„Most olyanok is bejönnek, akik egyébként kerülik az intézményi ellátást és a közösségi tereket. A hideg mindenkit óvatosabbá tesz” – emelte ki lapunknak.
A vörös kód életbe lépése annyiban jelent plusz feladatokat, hogy még jobban figyelik, hogy az éjszakai szállást nyújtó helyiségek mennyire telnek, ha közel a kapacitás vége: nappali helyiségeket nyitnak meg, ahová matracokat tesznek le. Az érkezők meleg teát, ételt, tisztálkodási lehetőséget és pihenőhelyet is kapnak.
Teljes erőbedobással dolgozik az utcai szolgálat is:
a munkatársak délutántól késő estig járják a várost, forró teát, takarót, meleg ruhát, gyógyszert és élelmiszert visznek ki azoknak, akik nem jutnak el a szállókra.
„Azt gondolom, hogy szinte százszázalékosan ismerjük azokat, akik ilyenkor veszélyben vannak. De
nemcsak hajléktalanokról beszélünk. Sokan laknak fűtetlen házakban, elhagyott tanyákon vagy olyan lakásokban, ahol nincs pénz fűtésre
– ők legalább akkora veszélyben vannak, mint hajléktalan társaik” – emeli ki.
A tűzifával fűtők helyzete különösen kritikus, de az önkormányzatok ebben is segítenek: krízisfát biztosítanak, sőt sok helyen a behordásban is segítenek a gondnokok.
Az intézményvezető szerint ma már nem igaz az a sztereotípia, hogy csak a mélyszegénység vezet hajléktalansághoz.
„Egy munkahely elvesztése, egy felmondott albérlet, egy válás vagy betegség is elég lehet ahhoz, hogy valaki egyik napról a másikra az utcán találja magát – akár a középosztályból vagy vezető pozícióból is” – mutat rá a szomorú valóságra.
Éppen ezért folyamatosan figyelik a terepet, és ha új, eddig ismeretlen rászorulókat találnak, ideiglenes férőhelyekkel azonnal tudnak reagálni.
Az Ökumenikus Segélyszervezet szerint a civilek segítsége kulcsfontosságú. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet segíteni, nagyobb adományokat a www.segelyszervezet.hu weboldalon és a 11705008-20464565-ös számlaszámon lehet felajánlani „Életmentő segítség a fagyban” megjelöléssel. Ruha- és tartósélelmiszer-adományokat minden intézményükben fogadnak, önkéntesekre is folyamatosan szükség van. Ennél azonban sokszor még fontosabb az odafigyelés.
„Ha az utcán látunk valakit, aki egy padon ül, átfagyott, kábult, akár úgy tűnik, mintha részeg lenne – menjünk oda hozzá. A kihűlésnek van olyan fázisa, amikor az ember zavartan viselkedik. Ha baj van, hívni kell a 112-t, vagy fel kell venni a kapcsolatot a helyi hajléktalanellátással. A lényeg, hogy senkit ne hagyjunk magára” – emeli ki.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán