Megfagyni nemcsak a mínusz tíz fokban lehet: teljes erőbedobással segítenek a hideg miatt bajbajutottakon

Ilyenkor kezdődik a baj. Ez is az oka annak, hogy náluk már november óta teltház van.

Az idei tél különösen szokatlan, hiszen öt éve nem volt ilyen jelentős hóesés és hirtelen lehűlés. Kerekes Gizella elmondta: ez pedig a szokásosnál is több embert késztet arra, hogy segítséget kérjen.

A gyulai intézményben jelenleg körülbelül 10–15 százalékkal többen vannak, mint egy átlagos téli időszakban.

„Most olyanok is bejönnek, akik egyébként kerülik az intézményi ellátást és a közösségi tereket. A hideg mindenkit óvatosabbá tesz” – emelte ki lapunknak.

A vörös kód életbe lépése annyiban jelent plusz feladatokat, hogy még jobban figyelik, hogy az éjszakai szállást nyújtó helyiségek mennyire telnek, ha közel a kapacitás vége: nappali helyiségeket nyitnak meg, ahová matracokat tesznek le. Az érkezők meleg teát, ételt, tisztálkodási lehetőséget és pihenőhelyet is kapnak.