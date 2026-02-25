A rezsicsökkentés működik: ez a legmegdöbbentőbb hatása

Majd hozzátették, a 2021–2023-as energiaár-sokk sok országban drasztikus romlást hozott.

Míg 2013-ban Magyarországon az uniós átlagnál jóval magasabb volt a hideg lakásban élők aránya, 2024-re az EU-átlag alá csökkent.

Ugyanakkor Európában nem volt általános javulás: 11 tagállamban nőtt azok aránya, akik nem tudják megfelelően kifűteni otthonukat – köztük Hollandia, Franciaország és Spanyolország – derült ki az Oeconomus bejegyzéséből.

