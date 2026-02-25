A rezsicsökkentés működik: ez a legmegdöbbentőbb hatása

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
A magyaroknak nem kell dideregniük a saját lakásukban, szemben több más uniós tagország lakóival.
Jelentősen csökkent a hideg lakásban élők aránya Magyarországon – írta szerdai Facebook-bejegyzésében az Oeconomus. A Gzadaságkutató Alapítvány hozzátette: a 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés óta jelentősen javult a háztartások energiaellátásának megfizethetősége – ezt a számok is világosan mutatják.
Közműszámlát időben befizetni nem tudó háztartások aránya:
2013: ~25 százalék ➝ 2024: 7 százalék.
Az otthonukat megfelelően kifűteni nem tudók aránya:
2012/2013: ~15 százalék ➝ 2024: 6 százalék.
Magyarország vs. uniós átlag (fűteni nem tudók aránya):
2013: Magyarország 14,6 százalék |EU 10,8 százalék
2024: Magyarország 6 százalék |EU 9,2 százalék – sorolták.
Majd hozzátették, a 2021–2023-as energiaár-sokk sok országban drasztikus romlást hozott.
Míg 2013-ban Magyarországon az uniós átlagnál jóval magasabb volt a hideg lakásban élők aránya, 2024-re az EU-átlag alá csökkent.
Ugyanakkor Európában nem volt általános javulás: 11 tagállamban nőtt azok aránya, akik nem tudják megfelelően kifűteni otthonukat – köztük Hollandia, Franciaország és Spanyolország – derült ki az Oeconomus bejegyzéséből.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
