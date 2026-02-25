Ft
rezsicsökkentés hideg magyarország lakás eu

A rezsicsökkentés működik: ez a legmegdöbbentőbb hatása

2026. február 25. 12:30

A magyaroknak nem kell dideregniük a saját lakásukban, szemben több más uniós tagország lakóival.

2026. február 25. 12:30
null

Jelentősen csökkent a hideg lakásban élők aránya Magyarországon – írta szerdai Facebook-bejegyzésében az Oeconomus. A Gzadaságkutató Alapítvány hozzátette: a 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés óta jelentősen javult a háztartások energiaellátásának megfizethetősége – ezt a számok is világosan mutatják.

Közműszámlát időben befizetni nem tudó háztartások aránya:
2013: ~25 százalék ➝ 2024: 7 százalék.

Az otthonukat megfelelően kifűteni nem tudók aránya:
2012/2013: ~15 százalék ➝ 2024: 6 százalék.

Magyarország vs. uniós átlag (fűteni nem tudók aránya):
2013: Magyarország 14,6 százalék  |EU 10,8 százalék
2024: Magyarország 6 százalék |EU 9,2 százalék – sorolták.

Majd hozzátették, a 2021–2023-as energiaár-sokk sok országban drasztikus romlást hozott.

Míg 2013-ban Magyarországon az uniós átlagnál jóval magasabb volt a hideg lakásban élők aránya, 2024-re az EU-átlag alá csökkent.

Ugyanakkor Európában nem volt általános javulás: 11 tagállamban nőtt azok aránya, akik nem tudják megfelelően kifűteni otthonukat – köztük Hollandia, Franciaország és Spanyolország – derült ki az Oeconomus bejegyzéséből.

A teljes elemzés ITT érhető el.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Charly TRIBALLEAU / AFP

 

obi-wankenobi
•••
2026. február 25. 12:55 Szerkesztve
Érdekes, hogy az Olaszországban élő Nővéremék az Óbánt szidják, de nem tűnik fel nekik hogy napközben kabátban ülnek a fűtetlen Olasz lakásukban, mert hát a rezsi az egekben van. Pedig 50-szer akkora a vagyonuk, mint nekünk, és amikor haza jöttek M.O-ra, bevallotta, hogy már évek óta először itt M.O.-on tudott normálisan bő vízben megfürödni. Azt számolgatták, hogy a vissza útnál hogyan tudnának minél több pénzért tankolni a Magyar üzemanyagból. Videa/ And Game feliratos
Obsitos Technikus
2026. február 25. 12:43
Egyrészt. Másrészt meg a háztartásoknál maradó pénzt elköltik, növelve a fogyasztást, növelve az áfát.
kalmanok
2026. február 25. 12:32
A magyaroknak nem kell dideregniük a saját lakásukban, szemben több más uniós tagország lakóival, akik már éhenfagytak két éve.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!