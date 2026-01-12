Ft
tóth gabi Fekete-Győr András liberális Magyarország támadás ellenzék tv2 baloldal

Soha ennyire nem sajnáltam még Tóth Gabit

2026. január 12. 14:26

Őszintén és mélyen sajnálom.

2026. január 12. 14:26
Tóth Gabi
Péterfy-Novák Éva
Péterfy-Novák Éva
Facebook

„Elolvastam Fekete-Győr András posztját Tóth Gabi szombati fellépésével kapcsolatban, majd megnéztem a TV2 videófelvételét a produkcióról. Azt hiszem, soha ennyire nem sajnáltam még Tóth Gabit.

Eddig is volt bennem empátia iránta, évek óta nem nagyon írok róla kritikus posztot, mert meggyőződésem, hogy durván és aljas módon használták fel és ki. Egy olyan rezsim tette ezt vele (is), akinek semmit, de semmit nem számítanak a hívei, az alattvalói, a rajongói. Akiknél a nők, akár kormánytagok, akár hozzájuk hű celebek, csak eldobható eszközök.

Sajnálom Gabit. Őszintén és mélyen sajnálom.

És nem azért, amiért bedőlt, amiért hagyta, hogy ezt tegyék vele. Leginkább azért sajnálom, amiért pontosan olyanná vált, mint akik őt fel és kihasználják.

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. január 12. 17:37
Ki ez a néni? Politikus? Úgy fogalmaz, mint a politikusok. Sokat beszél, keveset mond.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2026. január 12. 17:06
No és mi lesz a Perintfalvival? Ő konkrétan le lett szarva. Őt nem sajnálod?
Válasz erre
0
0
Ma is bukik a Zorbán...
2026. január 12. 16:47
Ez a nő az ÁVÓ Párt embere. Tehát Magyarország, a Haza ellensége. Szóval nem számít.
Válasz erre
0
0
Deplorable
•••
2026. január 12. 16:34 Szerkesztve
" Őszintén és mélyen sajnálom." Természetesen hazudsz, nem sajnálod te, hanem gyűlölöd, és szeretnéd megalázni, pusztán azért, mert ő nem olyan beteg, gyűlölködő némber mint te.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!