„Elolvastam Fekete-Győr András posztját Tóth Gabi szombati fellépésével kapcsolatban, majd megnéztem a TV2 videófelvételét a produkcióról. Azt hiszem, soha ennyire nem sajnáltam még Tóth Gabit.

Eddig is volt bennem empátia iránta, évek óta nem nagyon írok róla kritikus posztot, mert meggyőződésem, hogy durván és aljas módon használták fel és ki. Egy olyan rezsim tette ezt vele (is), akinek semmit, de semmit nem számítanak a hívei, az alattvalói, a rajongói. Akiknél a nők, akár kormánytagok, akár hozzájuk hű celebek, csak eldobható eszközök.