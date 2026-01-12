Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Őszintén és mélyen sajnálom.
„Elolvastam Fekete-Győr András posztját Tóth Gabi szombati fellépésével kapcsolatban, majd megnéztem a TV2 videófelvételét a produkcióról. Azt hiszem, soha ennyire nem sajnáltam még Tóth Gabit.
Eddig is volt bennem empátia iránta, évek óta nem nagyon írok róla kritikus posztot, mert meggyőződésem, hogy durván és aljas módon használták fel és ki. Egy olyan rezsim tette ezt vele (is), akinek semmit, de semmit nem számítanak a hívei, az alattvalói, a rajongói. Akiknél a nők, akár kormánytagok, akár hozzájuk hű celebek, csak eldobható eszközök.
Sajnálom Gabit. Őszintén és mélyen sajnálom.
És nem azért, amiért bedőlt, amiért hagyta, hogy ezt tegyék vele. Leginkább azért sajnálom, amiért pontosan olyanná vált, mint akik őt fel és kihasználják.
Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád