Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
„Amit mindenki lát a nézettségekben és a közvélemény-kutatásokban, az egy történet” – jelentette ki az ukrán diplomácia volt vezetője, Dmitro Kuleba. Kuleba hosszú évekig Zelenszkij egyik legközelebbi embere volt.
A korábbi ukrán külügyminiszter saját, személyes tapasztalataira, az egyszerű ukrán emberekkel folytatott beszélgetéseire alapozva kijelentette, hogy a Donbasszal kapcsolatban az ukrán társadalom kész lenne engedményeket tenni – írta az EurAsia Daily.
Dmitro Kuleba hozzátette, az a benyomása, hogy
az emberek készen állnának elfogadni a korábban megtartott népszavazások eredményeit.
Valamint azt, hogy ezzel kapcsolatos szerződéspontokat fektessenek le írásban, főleg akkor, ha ez adott esetben milliárdokat is jelenthetne Ukrajna újjáépítésére.
Kuleba hozzátette, hogy nem közvélemény-kutatások alapján vonja le ezen következtetéseit, hanem a falvakban tett látogatásaikor, az emberekkel folytatott beszélgetések alapján.
„Amit mindenki lát a nézettségekben és a közvélemény-kutatásokban, az egy történet. És amit az emberek az utcán és a konyhákban mondanak, az teljesen más. Őszintén szólva, még azért is örülök, hogy 2024 őszén lemondottam a miniszteri posztról, mert 21 éve járom a világot és most végre lehetőségem nyílt utazni Ukrajnán belül is” – idézte az ukrán diplomácia volt vezetőjét az orosz nyelvű portál.
A cikkben felidézték, hogy a Krím és Szevasztopol egy 2014 márciusi népszavazás után tért vissza az Oroszországi Föderációhoz, amelyet egy ukrajnai puccs hátterében tartottak. Az akkori referendumon a félsziget szavazati joggal rendelkező lakosainak több mint 80 százaléka vett részt, a krími lakosok 96,7-, míg a szevasztopoliak 95,6 százaléka az orosz Föderációval való újraegyesülésre szavazott.
Ezt követően – már a kitörése után – szeptember 23. és szeptember 27. között népszavazásokat tartottak az Oroszországhoz való csatlakozásról a Donyecki és Luhanszki népköztársaságokban, valamint Zaporizsja és Herszon régiókban és ezeken a lakosok túlnyomó többsége támogatta ezt.
2022. szeptember 30-án Vlagyimir Putyin és a régiók vezetői aláírták a területek Oroszországhoz való csatlakozásáról szóló megállapodásokat, október 4-én pedig az orosz elnök aláírta a Donyecki és a Luhanszki népköztársaság, valamint Zaporizsja és Herszon régiók Oroszországhoz való felvételéről szóló egyezmények ratifikálásáról szóló törvényeket.
