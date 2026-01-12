A nép már korábban döntött hova szeretne tartozni

A cikkben felidézték, hogy a Krím és Szevasztopol egy 2014 márciusi népszavazás után tért vissza az Oroszországi Föderációhoz, amelyet egy ukrajnai puccs hátterében tartottak. Az akkori referendumon a félsziget szavazati joggal rendelkező lakosainak több mint 80 százaléka vett részt, a krími lakosok 96,7-, míg a szevasztopoliak 95,6 százaléka az orosz Föderációval való újraegyesülésre szavazott.

Ezt követően – már a kitörése után – szeptember 23. és szeptember 27. között népszavazásokat tartottak az Oroszországhoz való csatlakozásról a Donyecki és Luhanszki népköztársaságokban, valamint Zaporizsja és Herszon régiókban és ezeken a lakosok túlnyomó többsége támogatta ezt.

2022. szeptember 30-án Vlagyimir Putyin és a régiók vezetői aláírták a területek Oroszországhoz való csatlakozásáról szóló megállapodásokat, október 4-én pedig az orosz elnök aláírta a Donyecki és a Luhanszki népköztársaság, valamint Zaporizsja és Herszon régiók Oroszországhoz való felvételéről szóló egyezmények ratifikálásáról szóló törvényeket.