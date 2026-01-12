Ft
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
herszon krím dmitro kuleba zaporizsja Donbasz közvélemény-kutatás orosz-ukrán háború lakos népszavazás

Nagy a baj: Zelenszkijt most egyik leghűségesebb szövetségese szúrta hátba! (VIDEÓ)

2026. január 12. 16:08

„Amit mindenki lát a nézettségekben és a közvélemény-kutatásokban, az egy történet” – jelentette ki az ukrán diplomácia volt vezetője, Dmitro Kuleba. Kuleba hosszú évekig Zelenszkij egyik legközelebbi embere volt.

2026. január 12. 16:08
null

A korábbi ukrán külügyminiszter saját, személyes tapasztalataira, az egyszerű ukrán emberekkel folytatott beszélgetéseire alapozva kijelentette, hogy a Donbasszal kapcsolatban az ukrán társadalom kész lenne engedményeket tenni – írta az EurAsia Daily.

Dmitro Kuleba hozzátette, az a benyomása, hogy 

az emberek készen állnának elfogadni a korábban megtartott népszavazások eredményeit.

Valamint azt, hogy ezzel kapcsolatos szerződéspontokat fektessenek le írásban, főleg akkor, ha ez adott esetben milliárdokat is jelenthetne Ukrajna újjáépítésére.

Kuleba hozzátette, hogy nem közvélemény-kutatások alapján vonja le ezen következtetéseit, hanem a falvakban tett látogatásaikor, az emberekkel folytatott beszélgetések alapján.

„Amit mindenki lát a nézettségekben és a közvélemény-kutatásokban, az egy történet. És amit az emberek az utcán és a konyhákban mondanak, az teljesen más. Őszintén szólva, még azért is örülök, hogy 2024 őszén lemondottam a miniszteri posztról, mert 21 éve járom a világot és most végre lehetőségem nyílt utazni Ukrajnán belül is” – idézte az ukrán diplomácia volt vezetőjét az orosz nyelvű portál.

A nép már korábban döntött hova szeretne tartozni

A cikkben felidézték, hogy a Krím és Szevasztopol egy 2014 márciusi népszavazás után tért vissza az Oroszországi Föderációhoz, amelyet egy ukrajnai puccs hátterében tartottak. Az akkori referendumon a félsziget szavazati joggal rendelkező lakosainak több mint 80 százaléka vett részt, a krími lakosok 96,7-, míg a szevasztopoliak 95,6 százaléka az orosz Föderációval való újraegyesülésre szavazott.

Ezt követően – már a kitörése után – szeptember 23. és szeptember 27. között népszavazásokat tartottak az Oroszországhoz való csatlakozásról a Donyecki és Luhanszki népköztársaságokban, valamint Zaporizsja és Herszon régiókban és ezeken a lakosok túlnyomó többsége támogatta ezt.

2022. szeptember 30-án Vlagyimir Putyin és a régiók vezetői aláírták a területek Oroszországhoz való csatlakozásáról szóló megállapodásokat, október 4-én pedig az orosz elnök aláírta a Donyecki és a Luhanszki népköztársaság, valamint Zaporizsja és Herszon régiók Oroszországhoz való felvételéről szóló egyezmények ratifikálásáról szóló törvényeket.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

 

 

Intel
•••
2026. január 12. 17:45 Szerkesztve
Aranywc egységben kifejezve Kuleba 0.5.
Válasz erre
0
0
Unknown
2026. január 12. 17:39
elégedetten látom, hogy .....zongoristánknak nem olyan sima képe van, mint régen, a filmsorozatakor, hanem eléggé megöregedett, nyúzott. Megérdemli. Olyan pozícióba vágyott, lépett, amire alkalmatlan. Rosszul értelmezi. Neki ha politikus lenne, mindezt meg kellett volna mindenáron előznie. De hát ő csak egy ripacs. Mint nálunk MP és bandája.
Válasz erre
2
0
Leskelődő
2026. január 12. 17:36
Nocsak. A végén még a kárpátaljai magyarokat is meg fogja látogatni. És együttérző hüppögéseket fog posztolni.
Válasz erre
0
0
madmax-2
2026. január 12. 16:32
Sajnos Kulabá mindig szar alak volt.
Válasz erre
8
0
