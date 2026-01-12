Kemény kritika: „Weber úr és Ursula asszony pont ilyen bábról álmodtak”

„Mennyire lehet komolyan venni egy ilyen miniszterelnök-jelöltet?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Dömötör Csaba. A Fidesz EP-képviselője gondolatai mellé Magyar Péter egyik hétfői fényképét mellékelte, melyen a Tisza Párt elnöke politikustól meglepő pózben látható.

Dömötör bejegyzésében felhívta arra a figyelmet, hogy miközben Magyar Péter azzal szórakozik, hogy internetes domaineket foglal le, szponzorai, támogatói és jelölői épp gallyra vágják az európai gazdaságot. Ezzel vélhetően a Mercosur-megállapodásra utalt.