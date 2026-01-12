Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar péter ursula von der leyen fidesz gazda európai parlament Manfred Weber dömötör csaba

Kemény kritika: „Weber úr és Ursula asszony pont ilyen bábról álmodtak”

2026. január 12. 16:18

Dömötör Csaba felhívta arra a figyelmet, hogy miközben Magyar Péter azzal szórakozik, hogy internetes domaineket foglal le, szponzorai épp gallyra vágják az európai gazdaságot”.

2026. január 12. 16:18
null

„Mennyire lehet komolyan venni egy ilyen miniszterelnök-jelöltet?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Dömötör Csaba. A Fidesz EP-képviselője gondolatai mellé Magyar Péter egyik hétfői fényképét mellékelte, melyen a Tisza Párt elnöke politikustól meglepő pózben látható. 

Dömötör bejegyzésében felhívta arra a figyelmet, hogy miközben Magyar Péter azzal szórakozik, hogy internetes domaineket foglal le, szponzorai, támogatói és jelölői épp gallyra vágják az európai gazdaságot. Ezzel vélhetően a Mercosur-megállapodásra utalt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Majd azzal folytatta, hogy míg Magyar „azt tartja legfontosabb dolgának, hogy internetes honlapcímeket hajkurásszon, a saját pártjához tartozó Ursula von der Leyen épp megnyitja az uniós piacokat a dél-amerikai óriásgazdaságok előtt. Az erről szóló szerződést az Európai Parlament jóváhagyása nélkül is aláírná” – ismertette a borús jövőképet a fideszes politikus.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter soha nem áll ki a magyar gazdákért

Az EP-képviselő arra is emlékeztetett, hogy amikor erről vitát rendeznek az Európai Parlamentben (Magyar Péter munkahelyén), ő sohasem áll ki a gazdákért, „be sem teszi a lábát az ülésekre. Ehelyett – ha épp nem internetes domainekkel foglalkozik – elkészítteti magáról az ezredik beállított pózolós képet”.

Dömötör Csaba gondolatait azzal zárta, hogy 

Weber úr és Ursula asszony pont ilyen bábról álmodtak”.

 A honlap-bejegyzéseket rá bízzák, minden mást majd szépen intéznek helyette”. 

„A kormányzásuk is pont ilyen lenne” – zárta posztját a fideszes EP-képviselő.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2026. január 12. 18:10
Magyar 'Pinokkió' Péter sohasem fog kormányra kerülni. Ez őrületes veszteség lesz a tiszás, anarchista csőcseléknek. 2026 tavasza után nyilvánvalóvá válik a hazugságuk. Bedarálja azokat az idő, mint tette az összes magyarellenes párttal eddig...
Válasz erre
0
0
Szerintem
•••
2026. január 12. 18:07 Szerkesztve
"A “gallyra vág” kifejezés a fák vékonyabb ágainak metszésére használandó. Az elront, tönkretesz értelmű kifejezés a “gajra vág”, amely szintén két szóba írandó. A gaj a jiddis “gajdesz” szóból származik, annak rövidült alakja. (A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült)." e-nyelv.hu/2007-11-23/gallyra-vag-vs-gajra-vag/
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. január 12. 18:05
„Mennyire lehet komolyan venni egy ilyen miniszterelnök-jelöltet?” Pont hogy elég komolyan kell venni, mert mint ahogy a gazdái az EU-t, a tiszafostos úgy vágná gajra Magyarországot.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 12. 17:14
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!