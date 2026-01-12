Ft
01. 12.
hétfő
rácz andrás kárpátaljai sárkányellátó jég lviv orosz-ukrán háború baleset

Balesetet szenvedtek Rácz Andrásék Lviv mellett

2026. január 12. 15:12

Autójuk megcsúszott a „fekete jégen”, és egy árokban kötött ki.

2026. január 12. 15:12
null

Rácz András külügyi szakértő balesetet szenvedett társával Lviv mellett – számolt be a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány közösségi oldalán. Mint írták, autójuk megcsúszott a jégen, és egy árokba repült.

Az autó vezetője úgy emlékezett vissza a történtekre, hogy annyi lélekjelenléte még volt, hogy ne satufékezzen, hanem hagyta, hogy a fél méter vastag, szűz hótakaró lassítsa le. Közben csak arra figyelt, hogy próbáljon jobbra fordulni, hogy kisebb legyen a dőlésszög.

A beszámolóból kiderült, hogy három percen belül megérkezett Vaszil és Ruszlán, a két fiatal rendőr, akiknek a baleset okának kiderítése nem ment nehezen. „Vaszil ajtót nyitott, kilépett, majd azzal a lendülettel hanyatt is esett: a fekete jégre lépett. Utolsó pillanatban megkapaszkodott az ajtó tetejében” – ismertették a helyszínelés részleteit. 

Aztán megérkezett még egy rendőrautó, még két rendőr, végül az autómentők is. A művelet előtt elöl is kiásták a SárkányJárgányt, és ellenőrizték, folyik-e belőle valami: van-e sérülés az alján. Ezután lassan, óvatosan kihúzták Rácz Andrásékat, ami nem mindig volt „komfortos érzés” a SárkányJárgány fülkéjében ülve, arccal a hómező felé. „De tényleg 10 perc alatt kikaptak és már parkolhattunk is le az út szélén”

Nyitókép: Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány Facebook-oldala

 

 

