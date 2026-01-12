Balesetet szenvedtek Rácz Andrásék Lviv mellett

Rácz András külügyi szakértő balesetet szenvedett társával Lviv mellett – számolt be a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány közösségi oldalán. Mint írták, autójuk megcsúszott a jégen, és egy árokba repült.

Az autó vezetője úgy emlékezett vissza a történtekre, hogy annyi lélekjelenléte még volt, hogy ne satufékezzen, hanem hagyta, hogy a fél méter vastag, szűz hótakaró lassítsa le. Közben csak arra figyelt, hogy próbáljon jobbra fordulni, hogy kisebb legyen a dőlésszög.