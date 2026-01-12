Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
edittke szilveszter Magyar Péter komment választás

Edittke kommentol #15

2026. január 12. 14:56

Tiis tugyátok ez azév a Péter miniszter jelőlt úrunkal tejjes örület volt végre itt az esélly hogy a váli völgyi bonszáj hitlert el takaricsuk az utbol az anti is hacsak nem b*szikbe el jőn szsavazni.

2026. január 12. 14:56
null
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
Facebook

„Kicsit elvoltam tünve drágáim meraz Anti a ballesetin kőtött ki a Szilveszteri rendezvényröll mikoris beleívott a pólgár mester szeretöjének a puncsoss táljába viszont adigra már matáv részeg vót az Anti és hát igy diszkrétan beléje okádott majd a burkolló Sanyi azt fel szolgálta a pólgár mesternek mondván hogy csak a cékla sallátából elytett bele egy kanálal akkora csete paté keveredett a esetböll hogy a végén rendört hivtak a mentösre aki meg fenyegette az Antit 

100szónak is eggy a vége el tüntem de tiis tugyátok ez azév a Péter miniszter jelőlt úrunkal tejjes örület volt végre itt az esélly hogy a váli völgyi bonszáj hitlert el takaricsuk az utbol az anti is hacsak nem baszikbe el jőn szsavazni pedig ö utóljára akkor szavazott amikor a internetetre rottak ki szja-t és nemtudta volna a mesztelen nöket nézni a büdös borz asztán le szavazott Vónára hiába montuk neki hogy faszisták de nem tágitott az Anti be húzta a betyársereg vezetöjére azota is tőrőlgethetem a monitort nedves tőrlővel mer ugye a kórmány inába szaladt a bátorsággal azt visza vonullót fujtak nade a Péter urfi végett már nekem is jut végre valami jó a politikábol.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Magyar Péter Fscebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsugabubus-2
2026. január 12. 18:09
Bárgyú... Krisztikém! Ha nekiállsz iszapbirkózni Magyarral, attól csak sáros-szaros leszel. Persze ha te ezt élvezed, ez az igény/kompetenciaszinted, akkor vedd úgy, hogy meg sem szólaltam!
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. január 12. 16:37
Eredeti nincs..? :)
Válasz erre
0
0
The Loner
•••
2026. január 12. 16:37 Szerkesztve
kuzmics 2026. január 12. 16:29 • Szerkesztve Az egyszerű ember nem egyenlő a buta, tanulatlan vagy primitív emberrel.
Válasz erre
0
0
kuzmics
•••
2026. január 12. 16:29 Szerkesztve
Nem kellene ez a nagy arc. Mindig is voltak egyszerű emberek, csak most nagyobb a nyilvánosság. Nagyon nem elegáns a szavazókat, szurkolókat bántani, Krisztián! Üssed a ravkós politikusait!
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!