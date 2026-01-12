„Kicsit elvoltam tünve drágáim meraz Anti a ballesetin kőtött ki a Szilveszteri rendezvényröll mikoris beleívott a pólgár mester szeretöjének a puncsoss táljába viszont adigra már matáv részeg vót az Anti és hát igy diszkrétan beléje okádott majd a burkolló Sanyi azt fel szolgálta a pólgár mesternek mondván hogy csak a cékla sallátából elytett bele egy kanálal akkora csete paté keveredett a esetböll hogy a végén rendört hivtak a mentösre aki meg fenyegette az Antit

100szónak is eggy a vége el tüntem de tiis tugyátok ez azév a Péter miniszter jelőlt úrunkal tejjes örület volt végre itt az esélly hogy a váli völgyi bonszáj hitlert el takaricsuk az utbol az anti is hacsak nem baszikbe el jőn szsavazni pedig ö utóljára akkor szavazott amikor a internetetre rottak ki szja-t és nemtudta volna a mesztelen nöket nézni a büdös borz asztán le szavazott Vónára hiába montuk neki hogy faszisták de nem tágitott az Anti be húzta a betyársereg vezetöjére azota is tőrőlgethetem a monitort nedves tőrlővel mer ugye a kórmány inába szaladt a bátorsággal azt visza vonullót fujtak nade a Péter urfi végett már nekem is jut végre valami jó a politikábol.”