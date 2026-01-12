Magyar Péter ennek sem fog örülni: feltehetően tanúként kell majd megjelenjen egy fontos ügyben

„Ruszin-Szendi Romulusz nem egy ijedős ember, ő például nekünk nem szólt több hónapig, hogy kapja a fenyegetéseket.

Viszont úgy volt vele, hogy vannak gyerekei, úgyhogy igenis van engedélye, fegyvertartási és viselési engedélye a saját önvédelmi fegyverére, úgyhogy valóban volt nála egy fegyver. …”

Magyar Péter ezen kijelentése alapján tudott arról, hogy a Tisza Párt szakértője fegyverrel tartott lakossági fórumokat, ezért szükséges Magyar Pétert tanúként kihallgatni a Ruszin-Szendi Romulusz ellen indult bűntető eljárásban – hangsúlyozta a politikus.

„Remélem Magyar Péter nem fog ismételten hazudni, ugyanis a tanúnak igazat kell mondani” – zárta posztját Budai Gyula.

