Magyar Péter ennek sem fog örülni: feltehetően tanúként kell majd megjelenjen egy fontos ügyben

Most aztán pisloghat Ruszin-Szendi Romulusz: immár az ügyészség térfelén pattog a labda
Teljesen elszabadult Kötcsén Magyar Péter embere.
Budai Gyula kezdeményezte a Tisza-vezér személyes meghallgatását Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyében.
Budai Gyula országgyűlési képviselő arról írt közösségi oldalán, hogy
Magyar Péter személyes meghallgatását kezdeményeztem Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyében a Nemzeti Nyomozó Irodánál.
A politikus felidézte, hogy szeptember 26-án tett feljelentést a Btk. 217/B § (1) bekezdésbe ütköző, az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése vétségének megalapozott gyanúja miatt a volt vezérkari főnökkel szemben, mivel Ruszin-Szendi Romulusz több lakossági fórumon – Szeghalom, Ferencváros – ruházata alatt éles lőfegyverrel jelent meg, amelyet több videófelvétel és fénykép bizonyít.
Budai felidézte, Magyar a Ruszin-Szendi fegyverviselésével kapcsolatos hír megjelenését követően 2025. szeptember 16-án a barcsi fórumán az alábbiakat mondta szó szerint:
„Ruszin-Szendi Romulusz nem egy ijedős ember, ő például nekünk nem szólt több hónapig, hogy kapja a fenyegetéseket.
Viszont úgy volt vele, hogy vannak gyerekei, úgyhogy igenis van engedélye, fegyvertartási és viselési engedélye a saját önvédelmi fegyverére, úgyhogy valóban volt nála egy fegyver. …”
Magyar Péter ezen kijelentése alapján tudott arról, hogy a Tisza Párt szakértője fegyverrel tartott lakossági fórumokat, ezért szükséges Magyar Pétert tanúként kihallgatni a Ruszin-Szendi Romulusz ellen indult bűntető eljárásban – hangsúlyozta a politikus.
„Remélem Magyar Péter nem fog ismételten hazudni, ugyanis a tanúnak igazat kell mondani” – zárta posztját Budai Gyula.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Teljesen elszabadult Kötcsén Magyar Péter embere.