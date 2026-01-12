Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
budai gyula magyar péter ruszin - szendi romulusz tanú fegyver

Magyar Péter ennek sem fog örülni: feltehetően tanúként kell majd megjelenjen egy fontos ügyben

2026. január 12. 13:16

Budai Gyula kezdeményezte a Tisza-vezér személyes meghallgatását Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyében.

2026. január 12. 13:16
null

Budai Gyula országgyűlési képviselő arról írt közösségi oldalán, hogy 

Magyar Péter személyes meghallgatását kezdeményeztem Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyében a Nemzeti Nyomozó Irodánál.

A politikus felidézte, hogy szeptember 26-án tett feljelentést a Btk. 217/B § (1) bekezdésbe ütköző, az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése vétségének megalapozott gyanúja miatt a volt vezérkari főnökkel szemben, mivel Ruszin-Szendi Romulusz több lakossági fórumon – Szeghalom, Ferencváros – ruházata alatt éles lőfegyverrel jelent meg, amelyet több videófelvétel és fénykép bizonyít.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Budai felidézte, Magyar a Ruszin-Szendi fegyverviselésével kapcsolatos hír megjelenését követően 2025. szeptember 16-án a barcsi fórumán az alábbiakat mondta szó szerint: 

„Ruszin-Szendi Romulusz nem egy ijedős ember, ő például nekünk nem szólt több hónapig, hogy kapja a fenyegetéseket. 

Viszont úgy volt vele, hogy vannak gyerekei, úgyhogy igenis van engedélye, fegyvertartási és viselési engedélye a saját önvédelmi fegyverére, úgyhogy valóban volt nála egy fegyver. …” 

Magyar Péter ezen kijelentése alapján tudott arról, hogy a Tisza Párt szakértője fegyverrel tartott lakossági fórumokat, ezért szükséges Magyar Pétert tanúként kihallgatni a Ruszin-Szendi Romulusz ellen indult bűntető eljárásban – hangsúlyozta a politikus.

„Remélem Magyar Péter nem fog ismételten hazudni, ugyanis a tanúnak igazat kell mondani” – zárta posztját Budai Gyula.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
123321
2026. január 12. 14:31
akkor hamarosan kezdődik az "űzött vad" nevű előadás...
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. január 12. 14:14
Gyuszi bácsi az állampárt viccmestere….😉
Válasz erre
0
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 12. 14:06 Szerkesztve
iphone-13 2026. január 12. 13:54 "két aljas hazaáruló a képen" És mit adtak el?Ja a hazát mondtad is csak nem figyeltem.😁😁😁👏👏És kinek adták el?Ja ne is mond brüsszelnek,a belgáknak nagyon kellet az országunk.😁😁😁🤦‍♂️És mennyiért adták el?😁😁🤦‍♂️ezt már nem bírom.🤣🤣🤣😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Válasz erre
0
1
iphone-13
2026. január 12. 13:54
két aljas hazaáruló a képen
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!