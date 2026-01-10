„A biztos választás a Fidesz, nem most kell kísérletezni” – Szalai Zoltán és Mráz Ágoston Sámuel elemzése a Fidesz-kongresszuson

Szalai Zoltán a miniszterelnök beszédből felidézte: Orbán Viktor akár két kormányt is össze tudna rakni a jelöltekből. Ez azt jelenti – értékelte a hallottakat –, hogy

nem „teljesen zöldfülű” jelöltekről van szó, hanem olyanokról, akik részt vettek önkormányzati vagy akár kormányzati szinten a munkában, ismertek a képességeik.

„106 megfelelő jelöltet megtalálni csak akkor lehet, ha egy közösségben több tízezer ember működik” – fűzte hozzá Mráz Ágoston Sámuel.

Szalai Zoltán kiemelte: a háború, a béke, a migráció, a gender vagy a gazdasági sikeresség olyan kérdések, amelyekről minden nap beszélünk, és amelyek rajtunk kívül álló okokból is alakulnak.