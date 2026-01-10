Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mandiner szalai zoltán Lentulai Krisztián Kacsoh Dániel mcc Mráz Ágoston Sámuel orbán viktor

„A biztos választás a Fidesz, nem most kell kísérletezni” – Szalai Zoltán és Mráz Ágoston Sámuel elemzése a Fidesz-kongresszuson

2026. január 10. 22:48

Egy nemzetközi seregszemlét láthattunk a Fidesz-kongresszuson – értékelte a szombati eseményeket a helyszínen, a Mandiner pódiumbeszélgetésén a Hungexpón szombaton Szalai Zoltán és Mráz Ágoston Sámuel. Az MCC főigazgatóját és a Nézőpont Intézet vezetőjét Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián kérdezte.

2026. január 10. 22:48
null

Nem csak erődemonstrációt, de olyan seregszemlét láthattunk, melynek tagjai „kiváló személyiségek”, akik „különféle dolgokban erősek” és azt üzenték: alkalmasak az ország irányítására és vállalják a következő évek kihívásait is – foglalta össze Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.

Valóban nagyon érdekes volt látni 

ezt a nagy nemzetközi seregszemlét

– emelte ki a panelbeszélgetésben Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója, utalva arra, hogy a Fidesz-kongresszuson kormányfők, külföldi pártok elnökei szólaltak meg, küldtek videóüzenetet. Ahogy arról a Mandineren beszámoltunk: 

Benjamin Netanjahu mellett – például – Aleksandar Vucic, Andrej Babis, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Alice Weidel, Mateusz Morawieczki és Argentína elnöke is méltatta a magyar nemzetet. 

Az látszik – fűzte hozzá –, hogy ami Magyarországon történik, az egyre inkább nemzetközi mozgalommá válik. 

Fontos látni, fontos értékelni, hogy ilyen azért nem volt az elmúlt évszázadok magyar történelmében”.

Három uniós miniszterelnök szólalt fel a kongresszuson – erősítette meg Mráz Ágoston Sámuel: Orbán Viktor, Andrej Babis és Giorgia Meloni, „ami azt jelenti, hogy Magyarország egyáltalán nincsen egyedül az európai döntéshozatalban, hanem 

Orbán Viktornak – az általa haditanácsnak hívott – Európai Tanácsban nagyon komoly szövetségesei vannak.

„Aki a Fidesz-kongresszusra ilyen üzeneteket küld, arra lehet számítani (…), és még ha hozzáadjuk a folyosói támogatókat, akkor szép lassan többség kezd ez lenni” – emelte ki Mráz.

Az elemző azt, hogy 

a 106 egyéni választókerületben 65 „régi” és 41 új Fidesz-jelölt indul, „egészséges, higgadt, józan fejlődésnek” 

nevezte.

Szalai Zoltán a miniszterelnök beszédből felidézte: Orbán Viktor akár két kormányt is össze tudna rakni a jelöltekből. Ez azt jelenti – értékelte a hallottakat –, hogy 

nem „teljesen zöldfülű” jelöltekről van szó, hanem olyanokról, akik részt vettek önkormányzati vagy akár kormányzati szinten a munkában, ismertek a képességeik. 

„106 megfelelő jelöltet megtalálni csak akkor lehet, ha egy közösségben több tízezer ember működik” – fűzte hozzá Mráz Ágoston Sámuel.

Szalai Zoltán kiemelte: a háború, a béke, a migráció, a gender vagy a gazdasági sikeresség olyan kérdések, amelyekről minden nap beszélünk, és amelyek rajtunk kívül álló okokból is alakulnak.

 Az, hogy hogyan pozícionáljuk magunkat ebben a globális, változó világban, hogy tudjuk-e ezt a fajta sikeres utat folytatni, tudunk-e a béke oldalán maradni, képesek vagyunk-e (…) a megfelelő utat választani – ezek dőlnek el az elkövetkezendő években” 

– részletezte, kiemelve azt is: a 2026-os választás fő tétje az, hogy ki áll Magyarország kormányrúdjánál; egy, a világ vezetőivel „szemmagasságban beszélni képes” miniszterelnök és kormánypárt, vagy pedig az európai elittel sodródik Magyarország.

A Fidesznek van tennivalója 2026 után is a fiatalokkal 

– szögezte le Mráz Ágoston Sámuel, aki szerint akkor tud tartósan sikeres lenni egy párt, ha minden generációt mindig meg tud nyerni magának. A Nézőpont Intézet vezetője szerint 

a Fidesz-kormány Brüsszelből nem leváltható,

habár „egy olyan politikai alternatíva fogalmazódott meg a Tisza Párt színeiben, amit Brüsszelből szerveztek, onnan finanszíroznak, ott határozzák meg a programját és ott választják ki a vezetőit”.

A Fidesz kampányszlogenével kapcsolatban – „biztos választás” – Szalai Zoltán megjegyezte: a fő üzenete az, hogy miközben a világ fölbolydult és nem abba az irányba fejlődik, amerre a brüsszeli elit halad, a mostani kormánnyal megmaradhat egy kiszámítható, növekvő, békés pálya. 

Ha azt akarjuk, hogy kimaradjunk a nagy nemzetközi konfliktusokból, és a nagy globális világdöntéseknél Magyarország az a napos oldalra kerüljön, (…) akkor a biztos választás az a Fidesz. Nem most kell kísérletezni” 

– szögezte le az MCC főigazgatója.

Nyitókép: Mandiner/YouTube

