„Szavak helyett tettek” – bemutatták Orbán Viktorék legújabb nagy dobását (VIDEÓ)

Magyarország kormánya elkötelezett a civil szervezetek támogatása mellett, szolgáltató államként stabil és kiszámítható működési feltételeket biztosítanak számukra, költségvetési forrással, modern eszközökkel, sikeres programokkal támogatják őket – mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.

A politikus közölte, a kormánynak stratégiai partnerei a fogyatékossági érdekképviseletek, amelynek eredményeként 2010 óta háromszorosára nőtt az állami támogatásuk.

A videóban Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára jelnyelven mondja el, hogy kiszámítható támogatással erősítik az érdekképviseleti szervezeteket, és hangsúlyozza, hogy „a róluk szóló döntések nem születhetnek meg nélkülük”. Erre a fogyatékosságügyi államtitkárság önállósága is garanciát nyújt – jegyezte meg.