Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nyitrai zsolt Magyarország támogatás jobboldal orbán viktor

„Szavak helyett tettek” – bemutatták Orbán Viktorék legújabb nagy dobását (VIDEÓ)

2026. január 12. 15:39

Nyitrai Zsolt közölte, a kormánynak stratégiai partnerei a fogyatékossági érdekképviseletek.

2026. január 12. 15:39
null

Magyarország kormánya elkötelezett a civil szervezetek támogatása mellett, szolgáltató államként stabil és kiszámítható működési feltételeket biztosítanak számukra, költségvetési forrással, modern eszközökkel, sikeres programokkal támogatják őket – mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.

A politikus közölte, a kormánynak stratégiai partnerei a fogyatékossági érdekképviseletek, amelynek eredményeként 2010 óta háromszorosára nőtt az állami támogatásuk.

A videóban Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára jelnyelven mondja el, hogy kiszámítható támogatással erősítik az érdekképviseleti szervezeteket, és hangsúlyozza, hogy „a róluk szóló döntések nem születhetnek meg nélkülük”. Erre a fogyatékosságügyi államtitkárság önállósága is garanciát nyújt – jegyezte meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Kósa Ádám emlékeztetett, év elején hatályba lépett a 2026-2036-ra szóló országos fogyatékosságügyi program, amely hosszú távú, átfogó irányt ad a fogyatékosságügyi politikának. A fogyatékosságügyi államtitkárság önállósága garancia arra, hogy ez a munka nem ígéret, hanem cselekvés.

Ez ma a kormányzati gyakorlat”

– fogalmazott. A videóban megszólalt Gyene Piroska, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) elnöke is, aki hangsúlyozta, „az érdekképviseleti munka akkor működik jól, ha stabil, kiszámítható feltételek állnak mögöttünk. Magyarország kormányával való folyamatos szakmai együttműködés és támogatások lehetővé teszik, hogy valós megoldásokat képviseljünk”.

Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) elnöke arról beszél, hogy a látássérült emberek érdekképviseletéhez biztonságos működésre, tartós partneri kapcsolatokra van szükség. „Ez adja meg azt az alapot, amelyre felelősséggel építhetjük szolgáltatásainkat. Köszönjük Magyarország kormányának támogatását, partnerségét és szakmai együttműködését”.

Szavak helyett tettek – zárul a videó.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI)

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
you-brought-2-too-many
2026. január 12. 15:59
Elèg országszerte egy plakátot kitenni a választások előtt a Tiszaros vezírről, ahogy a telefonos sztori utàn szaros gatyàval távozik a tett színhelyéről. A plakáton egyetlen kèrdès lenne: Ràbíznà Ön az ország vezetèsèt erre az emberre?
Válasz erre
3
0
csulak
2026. január 12. 15:52
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!