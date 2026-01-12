Közzétették a tervet, ami végleg sírba tehetné Európát: Ukrajna után újabb puskaporos hordót vennének be az EU-ba

A sziget 1985-ben kilépett az akkori Európai Közösségekből, miután 1979-ben önkormányzatiságot kapott Dániától. Akkor a helyi döntéshozók és a lakosság egyértelműen úgy látták, hogy az európai integráció több hátránnyal jár számukra, mint előnnyel. A Guardian szerint azonban „egy teljesen megváltozott világban” ez már nem számít. A lap konkrét menetrendet is felvázol:

akár 2026–27-es csatlakozás,

külön halászati megállapodások,

jelentős uniós beruházások

és ígéret az inuit kultúra védelmére.

Mindez jól hangzik, de a gondolatmenetből világosan kirajzolódik, hogy a cél nem Grönland múltbeli döntéseinek tiszteletben tartása, hanem egy új uniós hatalmi pozíció kiépítése – még akkor is, ha ez az Egyesült Államokkal való viszony további romlásához vezet. Beszédes az is, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen legutóbbi évértékelő beszédében egyáltalán nem foglalkozott az Északi-sarkvidékkel vagy Grönlanddal.

A Guardian szerint ez hiba – mások szerint inkább óvatosság.

Az viszont egyre világosabb: a baloldali stratégiai gondolkodásban már nem a transzatlanti együttműködés az elsődleges iránytű, hanem az, hogy Brüsszel mindenáron saját geopolitikai játékot játsszon. Ha kell, még egy egyszer már kilépett szigettel is.