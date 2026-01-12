Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Grönland EU-tagság Trump Európai Unió baloldal

Közzétették a tervet, ami végleg sírba tehetné Európát: Ukrajna után újabb puskaporos hordót vennének be az EU-ba

2026. január 12. 18:43

A világpolitikai bizonytalanságra a baloldal újabb grandiózus tervvel reagál. A javaslat lényege, hogy Grönland uniós tagságával válaszoljanak Donald Trump érdeklődésére, még akkor is, ha ez a transzatlanti együttműködés rovására menne.

2026. január 12. 18:43
null

A hidegháború utáni világrend megingására hivatkozva újabb messzire mutató tervvel állt elő a progresszív gondolkodás: Grönland kapjon EU-tagságot. Az elképzelés nem kevesebbet jelentene, mint hogy Európa az Északi-sarkvidéken is nyílt geopolitikai ellenjátékba kezdjen az Egyesült Államokkal.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron
Brüsszel új ötlete szerint Grönland EU-tagsága lenne a válasz Trumpnak.
Brüsszel új ötlete szerint Grönland EU-tagsága lenne a válasz Trumpnak.
Forrás: Odd ANDERSEN / AFP

Az ötletet a The Guardian vetette fel, amely szerint Donald Trump Grönland iránti érdeklődése „aggasztó geopolitikai elmozdulást” jelez. A lap logikája alapján Európának erre egy saját, önálló hatalmi projekt felépítésével kellene válaszolnia – még akkor is, ha ez a korábban természetesnek vett transzatlanti viszony további gyengüléséhez vezet.

A Guardian szerint az EU eddig túl visszafogott volt az Északi-sarkvidéken, holott a térség jelentős nyersanyagkészletekkel rendelkezik, és egyre inkább a nagyhatalmi verseny terepévé válik. Az Egyesült Államok jelen van, Oroszország régóta ott van, Kína pedig megjelent – ebből a logikából következne, hogy Brüsszelnek is lépnie kell.

Ezt is ajánljuk a témában

Grönland mint uniós ellenajánlat

A cikk nyíltan kimondja: Európának „ellenajánlatra” van szüksége, és ennek középpontjába Grönland kerülhetne. A javaslat szerint az EU-tagság nem uralmi, hanem „összehívó” eszköz lenne, amely megakadályozná, hogy a sziget egyoldalú amerikai befolyás alá kerüljön. Ez a gondolatmenet azonban elegánsan elsiklik egy kellemetlen tény fölött: 

Grönland már egyszer hátat fordított Európának. 

A sziget 1985-ben kilépett az akkori Európai Közösségekből, miután 1979-ben önkormányzatiságot kapott Dániától. Akkor a helyi döntéshozók és a lakosság egyértelműen úgy látták, hogy az európai integráció több hátránnyal jár számukra, mint előnnyel. A Guardian szerint azonban „egy teljesen megváltozott világban” ez már nem számít. A lap konkrét menetrendet is felvázol: 

  • akár 2026–27-es csatlakozás, 
  • külön halászati megállapodások, 
  • jelentős uniós beruházások 
  • és ígéret az inuit kultúra védelmére.

Mindez jól hangzik, de a gondolatmenetből világosan kirajzolódik, hogy a cél nem Grönland múltbeli döntéseinek tiszteletben tartása, hanem egy új uniós hatalmi pozíció kiépítése – még akkor is, ha ez az Egyesült Államokkal való viszony további romlásához vezet. Beszédes az is, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen legutóbbi évértékelő beszédében egyáltalán nem foglalkozott az Északi-sarkvidékkel vagy Grönlanddal. 

A Guardian szerint ez hiba – mások szerint inkább óvatosság.

Az viszont egyre világosabb: a baloldali stratégiai gondolkodásban már nem a transzatlanti együttműködés az elsődleges iránytű, hanem az, hogy Brüsszel mindenáron saját geopolitikai játékot játsszon. Ha kell, még egy egyszer már kilépett szigettel is.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

Összesen 83 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2026. január 12. 21:16
Kérdés, hogy a mai Eu vonzó-e bármelyik ország számára? Persze, most nem az ukránokról beszélünk, akiket terveik szerint a következő 10 évben nekünk kéne eltartani.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2026. január 12. 21:11
Miert akar az EU mindenaron nagyhatalmak befolyasi ovezetebe terjeszkedni? Gronland amerikai erdekszfera, Ukrajna meg orosz. Egyik helyen sincs semmi keresnivaloja.
Válasz erre
2
0
Hangillat
2026. január 12. 21:08
The Guardian? EUrsula, the Lady Protector? Mélyfagyasztott hidegháború? Eszkimóka.
Válasz erre
2
0
nagymester-b-2
2026. január 12. 20:56
Az apróbetűs rész , hogy akkor már betelepítenének mondjuk 400.000 migrit is. Szigorúan az inuit kultúra védelmében persze.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!