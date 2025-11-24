Már csak szánalmat kelt: itt a bizonyíték, villámgyorsan megbukott Magyar Péter (FOTÓ)

Azt már régóta tudjuk, hogy Magyar Péter a megtévesztés művésze. Nincsen olyan dolog, amiben ne hazudna, nincsen olyan dolog, ami valós lenne vele kapcsolatban. De hogy ennyire gátlástalanul csinálja mindezt, az még engem is meglep” – hangsúlyozta Deák Dániel, majd így folytatta:

„Ez a helyzet a jelöltjeivel is: nem civilek, ahogy azt állítja, hanem ízig-vérig baloldali jelöltek. A jelöltlistája tele van baloldali háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal. Ezekkel a baloldali politikusokkal emelné az adókat, engedné be a migránsokat és támogatná Ukrajnát… Ripacskodhat bárhogy, akkor is ez a valóság!” – fogalmazott az elemző.