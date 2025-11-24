Már csak szánalmat kelt: itt a bizonyíték, villámgyorsan megbukott Magyar Péter (FOTÓ)

Itt az újabb bizonyíték, helyére került a Tisza Párt – ennek Magyar Péter nagyon nem fog örülni (Videó)
Némelyik jelölt rendelkezik közéleti múlttal, amelyeket Magyar Péter vagy nem vett észre, vagy tudatosan emiatt került rájuk a választás.
Egyetlen kép elég volt, hogy lebukjon a liberális politikus.
Ha bajban van, továbbra is egyből a konyhába menekül Magyar Péter. A liberális politikus ezúttal nem a konyhakéssel való fel-alá járkálást választotta, hanem a kötényben pózolást. Egészen hihető, ahogy hétvégén süt valamit a korábban elárult, „szeretett családjának”: egyetlen árulkodó fotó erejéig legalábbis eljátszotta!
Átlátszó, szánalmat keltő és primitív próbálkozás, ahogy a liszttől és mosatlan edényekből mentes stúdiókonyhában elkészül a sütemény – a kényszeresen a példás családapa képében tetszelgő politikus ráadásul mindezt frissen vasalt kötényben abszolválta.
Az erőltetett lájkvadászat gyorsan megbukott, Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán egyből bizonyítékkal szolgált, miért teljességgel hiteltelen a mesterkélt „cukrászkodás”.
Mindenben hazudik: a Magyar Péter előtt lévő tálon visszatükröződött a stábja, illetve a derítőfények, miközben állítólag teljesen spontán sütögetett a gyerekeivel.
Azt már régóta tudjuk, hogy Magyar Péter a megtévesztés művésze. Nincsen olyan dolog, amiben ne hazudna, nincsen olyan dolog, ami valós lenne vele kapcsolatban. De hogy ennyire gátlástalanul csinálja mindezt, az még engem is meglep” – hangsúlyozta Deák Dániel, majd így folytatta:
„Ez a helyzet a jelöltjeivel is: nem civilek, ahogy azt állítja, hanem ízig-vérig baloldali jelöltek. A jelöltlistája tele van baloldali háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal. Ezekkel a baloldali politikusokkal emelné az adókat, engedné be a migránsokat és támogatná Ukrajnát… Ripacskodhat bárhogy, akkor is ez a valóság!” – fogalmazott az elemző.
Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala