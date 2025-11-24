Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Magyar Péter lebukás bukás

Már csak szánalmat kelt: itt a bizonyíték, villámgyorsan megbukott Magyar Péter (FOTÓ)

2025. november 24. 13:52

Egyetlen kép elég volt, hogy lebukjon a liberális politikus.

2025. november 24. 13:52
null

Ha bajban van, továbbra is egyből a konyhába menekül Magyar Péter. A liberális politikus ezúttal nem a konyhakéssel való fel-alá járkálást választotta, hanem a kötényben pózolást. Egészen hihető, ahogy hétvégén süt valamit a korábban elárult, „szeretett családjának”: egyetlen árulkodó fotó erejéig legalábbis eljátszotta!

Átlátszó, szánalmat keltő és primitív próbálkozás, ahogy a liszttől és mosatlan edényekből mentes stúdiókonyhában elkészül a sütemény – a kényszeresen a példás családapa képében tetszelgő politikus ráadásul mindezt frissen vasalt kötényben abszolválta.

Ezt is ajánljuk a témában

Az erőltetett lájkvadászat gyorsan megbukott, Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán egyből bizonyítékkal szolgált, miért teljességgel hiteltelen a mesterkélt „cukrászkodás”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Mindenben hazudik: a Magyar Péter előtt lévő tálon visszatükröződött a stábja, illetve a derítőfények, miközben állítólag teljesen spontán sütögetett a gyerekeivel.

Azt már régóta tudjuk, hogy Magyar Péter a megtévesztés művésze. Nincsen olyan dolog, amiben ne hazudna, nincsen olyan dolog, ami valós lenne vele kapcsolatban. De hogy ennyire gátlástalanul csinálja mindezt, az még engem is meglep” – hangsúlyozta Deák Dániel, majd így folytatta:

„Ez a helyzet a jelöltjeivel is: nem civilek, ahogy azt állítja, hanem ízig-vérig baloldali jelöltek. A jelöltlistája tele van baloldali háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal. Ezekkel a baloldali politikusokkal emelné az adókat, engedné be a migránsokat és támogatná Ukrajnát… Ripacskodhat bárhogy, akkor is ez a valóság!” – fogalmazott az elemző.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csubszi
2025. november 24. 21:26
Titanic-párt kapitánya a hídon!
Válasz erre
0
0
Csubszi
•••
2025. november 24. 21:06 Szerkesztve
Épp készíti a moslékot! Tisza malacok, vályúra:)
Válasz erre
1
0
Csubszi
2025. november 24. 20:59
Patyomkin Péter szellempártja!
Válasz erre
0
0
pearl61
2025. november 24. 19:45
Ripacs!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!