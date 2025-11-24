Itt az újabb bizonyíték, helyére került a Tisza Párt – ennek Magyar Péter nagyon nem fog örülni (Videó)

Múlt hét elején, éjszakába nyúlóan de végre megismerhettük a Tisza jelölt-jelöltjeit. Többségük nem rendelkezik közéleti múlttal, de egy-két induló számára nem újdonság a politika, és van beágyazottságuk más pártokhoz. Magyar Péter sokszor hangsúlyozta, hogy egyik oldallal sem hajlandó közösséget vállalni, a jelöltek múltja, kapcsolati hálója viszont másról árulkodik. A Mestertervben pár példa alapján le is vezettük, hova köthetők ezek az emberek.

A műsor legutóbbi adásában a Tisza Baranya vármegyében induló jelöltjeit vizsgáltuk meg, mivel őket hozták nyilvánosságra először. Az indulók közt ott van Ruzsa Diána, aki a hűtlen kezeléssel gyanúsított, szocialista kötődésű pécsi alpolgármesternek, Ruzsa Csabának a húga. Szintén Pécsett indul Járosi Péter, aki Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt kincstári igazgató volt. A Baranya 03-mas választókerületben pedig egy Puch Lászlóhoz köthető civilszervezet önkormányzati képviselője, bizonyos Rózsahegyi Áron méreti meg magát.