Török Gábornak csúszott be Magyar Péter, oda lett a politológus jóslata

Török Gábor és a Tisza kapcsolatáról már nagyon sok hír és találgatás jelent meg. Az bizonyos, hogy a politológus közelmúltbéli megnyilvánulásai arra koncentrálnak, hogy Magyar Pétert és pártját minél jobb fényben tüntesse fel. Elég csak arra gondolni, hogy Török az adatbotrányt is igyekezett elbagatellizálni. Az elemző a Tisza előválasztását is komoly fegyvertényként jelölte meg, viszont Magyar Péter keresztbe húzta jóslatát. A Mestertervben kiderítettük, hol buktatta el Török Gábor előrejelzését a Tisza elnöke.

Török Gábor a Tisza jelölteket piedesztálra emelte, de végül Magyar az elemző Péter érvelést elkaszálta (Fotó: Mandiner/Ficsor Márton)

Mráz Ágosoton Sámuel felidézte, hogy közvetlen a Tisza jelöltjeinek bemutatása után Török Gábor azonnal kiírta, hogy „lám-lám, már nem one man show a Tisza Párt.” A Nézőpont Intézet vezetője azonban hozzátette, hogy a Magyar Péter által elrendelt nyilatkozattilalom pont szembemegy ezzel az állítással, hiszen az új aspiránsok is az elnök kénye kedvétől függenek, és nem is lehet önálló meglátásuk.