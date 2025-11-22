Török Gábornak csúszott be Magyar Péter, oda lett a politológus jóslata
A Tisza közeli elemzőnek most épp saját pártfogoltja húzta át számításait.
Török Gábor és a Tisza kapcsolatáról már nagyon sok hír és találgatás jelent meg. Az bizonyos, hogy a politológus közelmúltbéli megnyilvánulásai arra koncentrálnak, hogy Magyar Pétert és pártját minél jobb fényben tüntesse fel. Elég csak arra gondolni, hogy Török az adatbotrányt is igyekezett elbagatellizálni. Az elemző a Tisza előválasztását is komoly fegyvertényként jelölte meg, viszont Magyar Péter keresztbe húzta jóslatát. A Mestertervben kiderítettük, hol buktatta el Török Gábor előrejelzését a Tisza elnöke.
Mráz Ágosoton Sámuel felidézte, hogy közvetlen a Tisza jelöltjeinek bemutatása után Török Gábor azonnal kiírta, hogy „lám-lám, már nem one man show a Tisza Párt.” A Nézőpont Intézet vezetője azonban hozzátette, hogy a Magyar Péter által elrendelt nyilatkozattilalom pont szembemegy ezzel az állítással, hiszen az új aspiránsok is az elnök kénye kedvétől függenek, és nem is lehet önálló meglátásuk.
Valójában pár órával később tönkre tette Török Gábor lelkesedését is, és támogató "független" elemzését is Magyar Péter azzal, hogy meghagyta one man show-nak. Mindenki csak Magyar Péterre figyelhet és a jelöltek nem beszélhetnek
- fogalmazott az elemző. Az érvelését a Tisza elnökének, miszerint maga az előválasztás párt belső ügye álszentnek tartja, hiszen a bemutatkozó napon meg órákig arról beszélt, hogy ez mennyire fontos a magyar közélet számára, és hogy mennyire demokratikus. „Teljes belső ellentmondás van” - szögezte le Mráz.
Aki eddig azt hitte, a TISZA színesítene és diverzifikálna, az legott kezdje meg e téren is a gyászmunkát: úgy tűnik, a párt sokkal inkább meghosszabbítja az egészet Bicskéig. Francesca Rivafinoli írása.
Magyar Péter jelöltjei mindenhol rettegve hallgatnak, de a 444 és a Telex kamerája előtt hirtelen bátran ismételgetik a betanult mondatokat – ilyen egy gondosan felépített, párt által engedélyezett PR-búvóhely.