Mérföldkő: Magyar Péter egy másfél évtizede építgetett O1G-s mítoszt robbantott darabokra – egyetlen mozdulattal

Magyar Péter állítása szerint a jelöltjelöltek közül azért nem fog senki nyilatkozni a sajtónak, azért nem lesznek nyilvánosan meghirdetett fórumok és helyi viták, mert az indulók „nagyrészt mindenben egyetértenek” (kételyek esetén pedig a „press kukac talpra vagyok” eligazít azzal kapcsolatban, hogy ki mit gondol) –

akkor viszont pláne felfoghatatlan, miért kellett volna a mosonmagyaróvári tiszásoknak is kedden délután Jánoshalmára bumlizniuk, sőt, egyáltalán minek volt ott bármiféle gyűlés.

Nemde a résztvevők mind egyetértenek az igazán fontos, stratégiai kérdésekben? (Úgymint mocskos Fidesz, O1G, áradjon.) Ugye hogy nincs komoly nézeteltérés Magyar Péter és Magyar Péter között, ahogy ott áll a színpadon és recitál? Akkor meg minek az egész? Vagy Körmenden brainstorming jelleggel nyilvánosan összegyűlni, az egy irányba tartó sziporkázó gondolatok pazar sokféleségében megfürdőzni, a centit vágó rendszerváltók magabiztosságával kedélyesen eszmét cserélni, az nem politikusjelölteknek és választóiknak való időtöltés, hanem fájó időpazarlás – ellenben munkaidőben a fél országot keresztülszelve a pártelnök lábainál megállni,

a Legnagyobb Fényforrás közelében sütkérezni, szavait áhítattal inni, az a haza honfiúi-honleányi felvirágoztatásának conditio sine qua nonja?

Az volna tehát a nyugodt, békés ország felé vezető legbiztosabb út, ha a nagyjából ugyanazt gondolók meg se nyikkannak és még véletlenül se csevegnek egymással okosan a nyilvánosság előtt, hanem inkább hallgatják, ahogy a vezérük Jánoshalmán rutinból lepropagandistáz egy helyi kérdezőt, majd belefojtja a szót egy másikba, jól kioktatva és leordítva a választópolgárt (aki szinte szégyellje magát a kérdéséért, mert messze nincs annyira képben szegénység-ügyben, mint a vezér, hisz nem csónakázott-autózott-sétált-kisrepülőzött az elmúlt másfél évben adófizetői EP-fizetésből az ország minden táján, hanem csak ott él helyben 55 éve, Jánoshalmán)?