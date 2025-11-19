Ft
11. 21.
péntek
hírzárlat Press Magyar Péter Bohár Dániel

„Press kukac talpra vagyok” – szürreális magyarázkodásba kezdtek a Tisza jelöltjei, amikor Bohár Dániel kérdezni próbálta őket (VIDEÓ)

2025. november 19. 16:54

Magyar Péter mindenkinek megtiltotta, hogy nyilatkozzon. Vidám percek következnek.

2025. november 19. 16:54
null

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, hétfőn a Tisza Párt hosszas ígérgetés és magyarázkodás után végre nyilvánosságra hozta jelöltjeit. Bohár Dániel telefonon próbált elérni közülük néhányat, hogy válaszoljanak pár egyszerű kérdésre. 

Rettegnek a tiszás jelölt-jelöltek Magyar Pétertől. Nem mernek semmit mondani”

– írta egyik videójához, amelyből összesen hármat osztott meg közösségi oldalán. 

Az egyik jelölt-jelölttől azt szerette volna megtudni, miért köszöntötte Soros Györgyöt születésnapján, egy másiktól pedig azt kérdezte: Pride-támogatóként egy esetleges parlamentbe kerülés után hogyan és milyen formában képviselné a mozgalmat. 

A videókból egyértelműen kiderül: Magyar Péter teljes hírzárlatot rendelt el, mindenkinek megtiltotta, hogy nyilatkozzon. Bár a riporter semmilyen érdemi választ nem kapott kérdéseire, az alábbi videók mégis rengeteg tanulsággal szolgálnak. Vidám percek következnek:

Nyitókép: Facebook

 

elfújta az ellenszél
2025. november 21. 09:43
Rabok voltunk mostanáig, Agyhalottak jelöltjeink
Ekrü123
2025. november 20. 07:23
FeketeFehér 2025. november 19. 18:40 "Mondjuk Bohár Dániel nem újságíró, a kérdései szimplán a "provokatív hülyeség" kategóriába sorolhatók, és nem azért kérdeze a Tisza jelöltjeit, hogy tájékoztasson bárkit is, hanem azért, hogy hátha hibáznak a kérdezettek egy váratlan telfonhíváskor, "- Bocs, de ezek politikusjelöltek, akik egy adott körzetet akarnak képviselni és félnek nyilatkozni? Mert akkor hibáznak? Hát akkor ne akarjanak politikusok lenni...
cint04
•••
2025. november 19. 20:10 Szerkesztve
FeketeFehér 2025. november 19. 18:40 ... hátha hibáznak a kérdezettek egy váratlan telfonhíváskor, és akkor lehet ebből fideszes propaganda anyagot csinálni. ---------------- Ahha öreg váratlan telefonhívás. Elmesélem neked, hogy megy ma egy munka interju. Beadod a CV-t és ha nem kukáznak valamiikor (akár hetekkel később) felhív csicseregve valami kislány a HR-ről a tol-ig időszeletben amit megadtál. Érdekelnéd őket egyeztethetne pár dolgot a CV-ben 5 perc az egész. Lehet éppen leszállsz a villamosról vagy a parkolóban mész a bevásárlókocsival és elkezd kérdezgetni a CV-dből. Aztán egy mondat közepén: lehet innen angolul (németül hottentottául ami az elvárás) folytatni - úgy ott az utcán? És ez egy közepesen szarul fizetett irodai meló mondjuk egy közepes vagy nagyobb cégnél, nem OGY képviselő. Ti tiszások annyira rohadtul fordítva ültök a lovon arra szavak nincsenek.
cint04
2025. november 19. 20:00
A kolásdobozok. Talpra vagyok.. És erre emberek önként jelentkeznek, tényleg egy vicc.
