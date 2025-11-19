„Press kukac talpra vagyok” – szürreális magyarázkodásba kezdtek a Tisza jelöltjei, amikor Bohár Dániel kérdezni próbálta őket (VIDEÓ)

Ismét csúszik a Tisza-jelöltek bejelentése
Ez már nagyon kínos.
Magyar Péter mindenkinek megtiltotta, hogy nyilatkozzon. Vidám percek következnek.
Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, hétfőn a Tisza Párt hosszas ígérgetés és magyarázkodás után végre nyilvánosságra hozta jelöltjeit. Bohár Dániel telefonon próbált elérni közülük néhányat, hogy válaszoljanak pár egyszerű kérdésre.
Rettegnek a tiszás jelölt-jelöltek Magyar Pétertől. Nem mernek semmit mondani”
– írta egyik videójához, amelyből összesen hármat osztott meg közösségi oldalán.
Az egyik jelölt-jelölttől azt szerette volna megtudni, miért köszöntötte Soros Györgyöt születésnapján, egy másiktól pedig azt kérdezte: Pride-támogatóként egy esetleges parlamentbe kerülés után hogyan és milyen formában képviselné a mozgalmat.
A videókból egyértelműen kiderül: Magyar Péter teljes hírzárlatot rendelt el, mindenkinek megtiltotta, hogy nyilatkozzon. Bár a riporter semmilyen érdemi választ nem kapott kérdéseire, az alábbi videók mégis rengeteg tanulsággal szolgálnak. Vidám percek következnek:
Nyitókép: Facebook