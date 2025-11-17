Ft
11. 17.
hétfő
Ismét csúszik a Tisza-jelöltek bejelentése

2025. november 17. 19:58

Ez már nagyon kínos.

2025. november 17. 19:58
null

18 óra után bejelentést teszek a TISZA egyéni országgyűlési képviselőjelöltjei kapcsán – írta 16:54 perckor Magyar Péter a Facebook-oldalán, de 19:51 perckor még semmi nyoma az új neveknek. 

November 13-án a Mandiner is megírta: Dobrev Klára, a DK elnöke közösségi oldalán arról írt, hogy azt hallotta a Tisza Pártból, hogy elmarad a képviselőjelöltjeik tervezett bemutatása. A pártelnök úgy tudja,

az egészet határozatlan időre elhalasztják. Dobrev az értesülés kapcsán úgy fogalmazott, reméli, hogy ez nem igaz, mert nagyon örülne, ha a DK után végre a Tisza, és persze a Fidesz is megnevezné a 106 parlamenti képviselőjelöltjét.

„Mert akkor megkezdődhetne egy normális, a választókat tisztelő, programalapú verseny. Mi ilyen kampányt szeretnénk” – írta Dobrev Klára.

Frissítés:

Magyar Péter 20:11 perckor a következő videót töltötte fel Facebook-oldalára:

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 96 komment

tapir32
2025. november 17. 22:10
Magyar Péter el akarja törölni a rezsicsökkentést és a rezsitámogatást. A rezsicsökkentés eltörlésével a családok és nyugdíjasok tömegeit nyomorítja meg anyagilag. A rezsitámogatás eltörlésével az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények tömegeit sodorja lehetetlen helyzetbe, továbbá számos kis- és középvállalkozót lehetetlenít el. Magyar Péter a nemzet ellensége! Önsorsrontó aki Magyar Pétert támogatja!
Válasz erre
0
0
SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 17. 22:03
A pedoFideszes Kanmacska-nak üzenem, hogy nekem Németország a hazám már 22 éve te cigány putriban lakó senki!
Válasz erre
0
2
righteous
2025. november 17. 21:58
Tényleg vannak jelöltek, de ilyen mindenhonnan összekukázott emberek. Szakadt és kevésbé szakadt egyetemek tanárai, már valahol indult, de nem hivatalban lévő korábbi önkormányzati képviselőjelöltek, jelenleg is egyetemi hallgatók, Ausztriában dolgozók, vállalkozók ... stb. Tehát mindenféle ember éppen csak az aluljáró vécésnénijét nem szervezték be. Indul a szavazás, de ha pl az egyetemi oktatóval szemben a diákot szavaznák meg, akkor vétózhatnak Magyar Péterék, hogy "ne hülyéskedjetek már". Ami biztos, hogy Magyar Péter jelöltje: Magyar Péter, a többi még kérdéses. :D
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. november 17. 21:54
Úgy elgondolkodtam azon, hogy mi is a legundokabb Magyar Péterben. Mert ugye valamennyien érezzük azt a mély viszolygást töle, ami a romlott étel szagára emlékeztet. Aztán rájöttem, hogy nem is az a legvisszataszítóbb benne, amiket eddig valóban elkövetett, bár az sem akármi, de hát elég sok hasonló bunkó nyikhaj szaladgál közöttünk, így az még nem lenne nagy szám. És eddig csak kamu-poziciókban idétlenkedett, így nem volt alkalma sem nagy károkat okozni az országnak. Hanem nála az veri le a lécet igazán, hogy nincs az az aljasság, szemétség, genyó ármánykodás, hazugság stb. a világon, ami ne hangzana hihetöen, - akár igaz akár nem -, ha valaki azt mondaná, hogy ezt Magyar Péter követte el. No ez az embertípus számomra a legalja., amelyikre minden ráfér, függetlenül attól, hogy valóban bünös-e a konkrét témában.... A kisugárzása valahogy félelmetes, azt sugallja: "Ebben az emberben nehogy megbízzál.." Soha nem lehet tudni, hogy mit hoz a fejünkre.
Válasz erre
0
0
