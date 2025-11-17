Ismét csúszik a Tisza-jelöltek bejelentése

Itt az újabb Tisza-blama? – Negyedszer is elhalaszthatja jelöltjei bemutatását Magyar Péter
A hírről Dobrev Klára, a DK elnöke számolt be közösségi oldalán, aki reméli, hogy nem igaz, mert „normális, programalapú versenyre” vágyik.
Ez már nagyon kínos.
18 óra után bejelentést teszek a TISZA egyéni országgyűlési képviselőjelöltjei kapcsán – írta 16:54 perckor Magyar Péter a Facebook-oldalán, de 19:51 perckor még semmi nyoma az új neveknek.
November 13-án a Mandiner is megírta: Dobrev Klára, a DK elnöke közösségi oldalán arról írt, hogy azt hallotta a Tisza Pártból, hogy elmarad a képviselőjelöltjeik tervezett bemutatása. A pártelnök úgy tudja,
az egészet határozatlan időre elhalasztják. Dobrev az értesülés kapcsán úgy fogalmazott, reméli, hogy ez nem igaz, mert nagyon örülne, ha a DK után végre a Tisza, és persze a Fidesz is megnevezné a 106 parlamenti képviselőjelöltjét.
„Mert akkor megkezdődhetne egy normális, a választókat tisztelő, programalapú verseny. Mi ilyen kampányt szeretnénk” – írta Dobrev Klára.
Magyar Péter 20:11 perckor a következő videót töltötte fel Facebook-oldalára:
