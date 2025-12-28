Ft
12. 28.
vasárnap
volodimir zelenszkij mérnök utász orosz-ukrán háború ukrajna Kárpátalja

Minden magyar a szívéhez kap: Tiszának nevezte el Zelenszkij a mérnök-utász zászlóaljat

2025. december 28. 20:35

Elnöki rendelet született arról Ukrajnában, hogy új, megtisztelő nevet kap az 534. számú önálló mérnök-utász zászlóalj, amely a kárpátaljai dandár részeként harcol.

2025. december 28. 20:35
null

Volodimir Zelenszkij arról rendelkezett, hogy az Ukrán Szárazföldi Erők 534. számú, önálló mérnök-utász zászlóalja ezentúl a „Tisza” nevet viselje. „A tiszteletbeli elnevezés” adományozásának indoklásaként – írja az ukrán PMG.ua – a rendeletben 

a nemzeti hadsereg történelmi hagyományainak helyreállítását” 

nevezték meg. A rendeletben az elnök kiemelte a harci feladatok zászlóalj általi „példás végrehajtását az Ukrajna függetlenségéért vívott háborúban”.

A „Tisza” elnevezés hangsúlyozza az egység kapcsolatát Kárpátaljával, és az egyúttal „az ukrán katonák erejének, kitartásának és törhetetlenségének szimbóluma is” – reagáltak a PMG.ua szerint a névváltoztatásra a 128. kárpátaljai dandárban, amelynek része az említett zászlóalj is.

Nyitókép: MTI/AP/Omar Havana

Összesen 4 komment

Takagi
2025. december 28. 20:52
Rohadj meg zöld gnóm.
FredShine
2025. december 28. 20:47
Nálunk meg egy pártot neveztek el, ezzel is kifejezve, hogy ők azok, akiken keresztül az ukránok Magyarországra önthetik a szemetüket.
Bitrex®
2025. december 28. 20:45
Próbálnának azok a szerencsétlenek "általmenni a Tiszán", de nem tudnak. Mocskos privilegizált határőrök őrzik a határt, ahelyett, hogy a lövészárokban buzgólkodnának.
csulak
2025. december 28. 20:39
hiaba nyalsz be a Poloskanak Zsele
