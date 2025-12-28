Minden magyar a szívéhez kap: Tiszának nevezte el Zelenszkij a mérnök-utász zászlóaljat

Állami kitüntetésben részesültek a 128-as kárpátaljai dandár katonái
Az ukrán elnök is köszönetét fejezte ki a kárpátaljai osztagban szolgálatot teljesítőknek.
Elnöki rendelet született arról Ukrajnában, hogy új, megtisztelő nevet kap az 534. számú önálló mérnök-utász zászlóalj, amely a kárpátaljai dandár részeként harcol.
Volodimir Zelenszkij arról rendelkezett, hogy az Ukrán Szárazföldi Erők 534. számú, önálló mérnök-utász zászlóalja ezentúl a „Tisza” nevet viselje. „A tiszteletbeli elnevezés” adományozásának indoklásaként – írja az ukrán PMG.ua – a rendeletben
a nemzeti hadsereg történelmi hagyományainak helyreállítását”
nevezték meg. A rendeletben az elnök kiemelte a harci feladatok zászlóalj általi „példás végrehajtását az Ukrajna függetlenségéért vívott háborúban”.
A „Tisza” elnevezés hangsúlyozza az egység kapcsolatát Kárpátaljával, és az egyúttal „az ukrán katonák erejének, kitartásának és törhetetlenségének szimbóluma is” – reagáltak a PMG.ua szerint a névváltoztatásra a 128. kárpátaljai dandárban, amelynek része az említett zászlóalj is.
