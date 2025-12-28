Minden magyar a szívéhez kap: Tiszának nevezte el Zelenszkij a mérnök-utász zászlóaljat

Volodimir Zelenszkij arról rendelkezett, hogy az Ukrán Szárazföldi Erők 534. számú, önálló mérnök-utász zászlóalja ezentúl a „Tisza” nevet viselje. „A tiszteletbeli elnevezés” adományozásának indoklásaként – írja az ukrán PMG.ua – a rendeletben

a nemzeti hadsereg történelmi hagyományainak helyreállítását”

nevezték meg. A rendeletben az elnök kiemelte a harci feladatok zászlóalj általi „példás végrehajtását az Ukrajna függetlenségéért vívott háborúban”.