„Kepes karácsonyi interjúja: amikor a kádergyerek eligazítja tétova »népét«

Ő az aggódó »ájrópai értelmiségi«, aki elmondja, hogy sajnálatos Magyarország történelmi megosztottsága [hüpp], sőt, az is, hogy »itt gyakoriak voltak a diktatúrák, a tekintélyelvű válaszok, ami a mai napig nyomot hagy« [megkettőzött hüpp].

Csak egy dolgot nem mondott el most sem Kepes András. Hogy az apja nagy energiával építette a legutóbbi diktatúránkat. Hogy ő – már a kis Kepes – részben ennek a diktatúrának köszönhetően, s mindenképp ebben a diktatúrában lett ismert tévés, majd ismert szerző, véleményvezér. S hogy ezek a posztkommunista felnőttek, gyerekek bizony szinte mind összetartottak, egy irányba húztak '90 után, s sokan úgy látták, hogy nem sok területet hagytak másoknak.

[Ha elmondta az interjúban, hogy az apja egy emberellenes eszmét szolgált, egy rettenetes rezsimet, amely a „legboldogabb végjátékában” örök időkre adósságcsapdába sodorta Magyarországot, akkor természetesen elnézést kérek. Valamiért azt gondolom, ezt ezúttal sem mondta el. Nem szokták.]

Lábjegyzetként: remélem, egyszer megélem, hogy nem a kommunisták gyerekei tanítják nekünk a demokráciát. Én olyan boldog lennék. Ez a karácsonyi kívánságom! Olyan boldog lennék, hogy nem igaz. Viszont azt is tudom, hogy ez ábránd. A hatalomátmentés tökéletesen sikerült.

Szóval: megosztottság? Ha valaki ismeri a történelmünket, akkor – ha akarja – mindennek látja a racionális okát. Ahogyan a jelen problémáinak is.