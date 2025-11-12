Ft
Mező Gábor Hamis Gulyás Hofi Géza

Hofi tényleg beszólt Kádárnak? A hírhedt Kádár-paródia nyomába eredt Mező Gábor (VIDEÓ)

2025. november 12. 18:16

Rengeteg legenda kering Hofi Gézáról, illetve híres-hírhedt Kádár-paródiájáról. De miért is volt az olyan bátor előadás? Mező Gábor műsorában hamar lelövi a poént: nem volt az, olyannyira nem, hogy még tetszett is Kádárnak. A Hamis Gulyásból kiderül, hogyan is festett mindez „belülről”…

2025. november 12. 18:16
Mandiner
Mandiner

Ha valaki meghallgatja a Kádár-paródiát, talán még viccesnek is találja, de ezen túlmenően rá kell jöjjön: politikailag valójában teljesen ártalmatlan. Annak ellenére, hogy a köré épült mítosz még ma is él...

A legfrissebb Hamis Gulyásban Mező Gábor kifejti Hofi Géza előadásainak eredetét, különösen pedig az említett Kádár-paródiáét, amelyet – a műsorból kiderül, hogy valójában kiknek köszönhet a közönség.

Az biztos, hogy az említett paródia Hofi Géza és a rendszer egyik legjobban működő terméke lett. 

Hofi pedig Kádárék udvari bohóca – se nem több, se nem kevesebb.

Ha nevetsz a viccein, tudd, hogy kiknek a tréfáin mulatsz valójában, és tudd azt is, hogy a Kádár-paródia a legjobban Kádáréknak fizetett. A Hamis Gulyásból minden kiderül erről!

A teljes műsor a Hamis Gulyás csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

 

