Hofi tényleg beszólt Kádárnak? A hírhedt Kádár-paródia nyomába eredt Mező Gábor (VIDEÓ)

Ha valaki meghallgatja a Kádár-paródiát, talán még viccesnek is találja, de ezen túlmenően rá kell jöjjön: politikailag valójában teljesen ártalmatlan. Annak ellenére, hogy a köré épült mítosz még ma is él...

A legfrissebb Hamis Gulyásban Mező Gábor kifejti Hofi Géza előadásainak eredetét, különösen pedig az említett Kádár-paródiáét, amelyet – a műsorból kiderül, hogy valójában kiknek köszönhet a közönség.

Az biztos, hogy az említett paródia Hofi Géza és a rendszer egyik legjobban működő terméke lett.

Hofi pedig Kádárék udvari bohóca – se nem több, se nem kevesebb.

Ha nevetsz a viccein, tudd, hogy kiknek a tréfáin mulatsz valójában, és tudd azt is, hogy a Kádár-paródia a legjobban Kádáréknak fizetett. A Hamis Gulyásból minden kiderül erről!