Hofi tényleg beszólt Kádárnak? A hírhedt Kádár-paródia nyomába eredt Mező Gábor (VIDEÓ)

„Vitesd haza a holttestemet” – Tihanyi Árpádról és a Délvidék mártírjairól beszél műsorában Mező Gábor (VIDEÓ)
Ötvenhat hősei és a Délvidék mártírjai – legyünk mi a „walesi bárdok”!
Rengeteg legenda kering Hofi Gézáról, illetve híres-hírhedt Kádár-paródiájáról. De miért is volt az olyan bátor előadás? Mező Gábor műsorában hamar lelövi a poént: nem volt az, olyannyira nem, hogy még tetszett is Kádárnak. A Hamis Gulyásból kiderül, hogyan is festett mindez „belülről”…
Ha valaki meghallgatja a Kádár-paródiát, talán még viccesnek is találja, de ezen túlmenően rá kell jöjjön: politikailag valójában teljesen ártalmatlan. Annak ellenére, hogy a köré épült mítosz még ma is él...
A legfrissebb Hamis Gulyásban Mező Gábor kifejti Hofi Géza előadásainak eredetét, különösen pedig az említett Kádár-paródiáét, amelyet – a műsorból kiderül, hogy valójában kiknek köszönhet a közönség.
Az biztos, hogy az említett paródia Hofi Géza és a rendszer egyik legjobban működő terméke lett.
Hofi pedig Kádárék udvari bohóca – se nem több, se nem kevesebb.
Ha nevetsz a viccein, tudd, hogy kiknek a tréfáin mulatsz valójában, és tudd azt is, hogy a Kádár-paródia a legjobban Kádáréknak fizetett. A Hamis Gulyásból minden kiderül erről!
