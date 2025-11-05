Ft
Mező Gábor Hamis Gulyás 1956 Délvidék

„Vitesd haza a holttestemet” – Tihanyi Árpádról és a Délvidék mártírjairól beszél műsorában Mező Gábor (VIDEÓ)

2025. november 05. 16:32

„Ha egyszer mód lesz rá, vitesd haza holttestemet” – ezt írta kivégzése előtt a családjának búcsúlevelében Tihanyi Árpád hazafi, pedagógus, ötvenhatos hős, mártír. Az ő tragikus sorsáról és sok tízezer ártatlan délvidéki magyar férfiról szól a Hamis Gulyás legújabb része.

2025. november 05. 16:32
1956 hős mártírjainak, így a győri katolikus tanárnak, Tihanyi Árpádnak és a délvidéki népirtás ártatlan magyarjainak szenteli a Hamis Gulyás legújabb epizódját Mező Gábor. A kommunista bűnök kutatója műsorában felidézi 

sok tízezer délvidéki, ártatlan magyar férfi emlékét, akiket dögtemetőbe, folyóba dobtak, hamvaikra pedig Titóék lakótelepeket, parkolókat építettek.

Mező Gábor elmondja, hogyan lett végül leszármazottjaik egy része „szerb”, hogyan járt félig-meddig sikerrel a magyarság beolvasztására tett brutális kísérlet.

„Nézzetek körül Újvidéken, hallgassátok, hogy hányan beszélnek magyarul. Pedig ma már nem vernek meg érte, ha magyarul szólt a másikhoz, mint a kilencvenes, kétezres években a diákokat, akik inkább csoportokban sétáltak, mert ha kettesben beszélgettek, akkor...”

– fogalmaz Mező Gábor, kifejtve azt is: mit tehetünk ma annak érdekében, hogy legalább a mártírok és a történtek emléke fennmaradjon.

A Hamis Gulyás új része a műsor YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

 

 

a straight cold player
2025. november 05. 17:12
Mező Gábor fantasztikus munkát végez! Tényszerűen és érthetően mutatja be a máig velünk élő kommunizmust, illetve az előző rendszer haszonélvezőinek mai napig is elnyúló árnyékát. És Borvendég Zsuzsáról se feledkezzünk meg!!! Köszönet nekik!!!
