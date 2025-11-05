„Vitesd haza a holttestemet” – Tihanyi Árpádról és a Délvidék mártírjairól beszél műsorában Mező Gábor (VIDEÓ)

1956 hős mártírjainak, így a győri katolikus tanárnak, Tihanyi Árpádnak és a délvidéki népirtás ártatlan magyarjainak szenteli a Hamis Gulyás legújabb epizódját Mező Gábor. A kommunista bűnök kutatója műsorában felidézi

sok tízezer délvidéki, ártatlan magyar férfi emlékét, akiket dögtemetőbe, folyóba dobtak, hamvaikra pedig Titóék lakótelepeket, parkolókat építettek.

Mező Gábor elmondja, hogyan lett végül leszármazottjaik egy része „szerb”, hogyan járt félig-meddig sikerrel a magyarság beolvasztására tett brutális kísérlet.

„Nézzetek körül Újvidéken, hallgassátok, hogy hányan beszélnek magyarul. Pedig ma már nem vernek meg érte, ha magyarul szólt a másikhoz, mint a kilencvenes, kétezres években a diákokat, akik inkább csoportokban sétáltak, mert ha kettesben beszélgettek, akkor...”

– fogalmaz Mező Gábor, kifejtve azt is: mit tehetünk ma annak érdekében, hogy legalább a mártírok és a történtek emléke fennmaradjon.