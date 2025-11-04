A Nyugat csúnyán cserben hagyott minket – egyedül csak magunkra számíthatunk

Sok gyásznapunk van. Ez azonban nem annak a bizonyítéka, mennyire szerencsétlen és szomorú, hanem inkább annak, hogy milyen ősi eredetű és hosszú a történelmünk.

A frissebbek kicsit közelebb állnak hozzánk.

Még élnek köztünk, akik látták a szovjet tankokat, hallották a gépfegyverropogást.

Akiknek apját, testvérét, nagyszüleit megölték vagy börtönbe zárták az idegen páncélosok védelmében hatalomra került kommunisták.

Október 6-án mécsest gyújtunk az aradiaknak és első miniszterelnökünknek, de ez már kinőtte a családi emlékezetet és nemzetivé nemesült. Hogy kinek a felmenői harcoltak egyik vagy másik oldalon, mára visszakövethetetlen, csakúgy, mint a Rákóczi szabadságharcnál. Kurucok és labancok leszármazottai egyként a felkelők, a nagyságos fejedelem táborához tartoznak. Augusztus 29-ét (mohácsi vész) vagy pláne április 11-12-ét (Muhi) már talán számon sem tartjuk, bár pusztításukban, baljós következményeikben alighanem felülmúlták november 4-ét.