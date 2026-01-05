Itt van „Kapu Tibor” válasza: Orbán Viktortól semmit sem fogadok el, mert csak a magyarok kétharmada támogatja – és például Fekete-Győr Bandi nem!

A világűr ugyan fekete és odafentről talán Győr is látszik, idelent azonban Fekete-Győr oly kicsinyke – és hát a sas mégsem kapdos legyek után –,

ezért űrhajósunk helyett bátorkodtam én válaszolni. (Mivel nem egyeztetettem vele, ezért szavaiért a teljes felelősség az enyém. Sapienti sat!)

Kedves András, nem is tudom, milyen minőségben szólított meg; expártelnök, exképviselő, exaláírásgyűjtő extrém sportoló vagy sajtólevelező?

Nem emlékszem, mikor tegeződtünk össze, de mivel te vagy az idősebb, hát legyen, nekem is egyszerűbb így.

Mint beszédemben eléggé el nem ítélhető módon kiemeltem: „Vannak és kellenek is közéleti viták, de a viták közepette is egy nemzet vagyunk. Sokkal több köt össze minket, mint ami elválaszt.”