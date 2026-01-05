Ez gyors volt: Maduro elfogását Trump megbuktatására használnák egyes demokraták

„Vajon ugyanaz az ENSZ fogja elítélni az Egyesült Államokat, amiért megbuktatott egy brutális kommunista diktátort, amely eddig hagyta, hogy az hatalmon maradhasson?”
Többen rámutattak, hogy a demokrata képviselők és szenátorok korábban rendszeresen „kiálltak” a venezuelai ellenzék mellett, sőt a 2024-es venezuelai választási csalás után Madurót rendszeresen Trumphoz hasonlították. Vajon azok a politikusok, akik azt követelték, hogy az Egyesült Államok hatátozottan álljon ki Maduro ellen, és a venezueleaiak mellett, mit gondoltak ezt hogyan kéne megtenni? Többen, akik korábban felháborodtak, hogy a „világ nem tesz semmit” Maduro ellen, most azon háborottak fel, hogy Amerika tett valamit.
De nemcsak a demokraták között voltak, akiknek nem tetszett Trump akciója. Az elnök állandó belső ellenzéke Thomas Massie republikánus képviselő szintén ellenezte az akciót. Massie azon kisebbség közé tartozik a republikánusok között, aki minden intervenciós intézkedést elleneznek.
Amerikai szempontból a nemzetközi jognál sokkal fontosabb kérdés az, hogy az amerikai törvények szerint jogeszerű volt-e az akció. A diktátort vasárnap már New Yorkba szállították. 2020-ban már vádat emeltek Maduro ellen drog vádakkal, s most az amerikai Igazságügyi Minisztérium „narco-terroristának” nyilvánította őt. Ben Shapiro jogász végzettségű konzervatív kommentátor egy videóban elmagyarázta, hogy ez azért fontos, mert ha be lehet bizonyítani a terror vádat, akkor lehet azzal érvelni, hogy fegyveres konfliktusban volt Maduro az Egyesült Államokkal, amely esetén alkotmányos joga volt az elnöknek fellépnie ellene. Azzal kapcsolatban, hogy kellett-e értesíteni a Kongresszust az akcióról, Shapiro elmondta: elvben kellett volna, de az amerikai elnökök a második világháború óta kihasználták azt az amerikai törvényt, hogy az elnök katonai akciót indíthat a Kongresszus megkérdezése nélkül, s csak 60 nap után kell a Kongresszus támogatását kérnie.
Az elmúlt évtizedekben rendszeresen felmerült a poltikai vitákban, hogy a Kongresszusnak korlátoznia kellene az elnök jogkörét a háborús kérdésekben.