Ez gyors volt: Maduro elfogását Trump megbuktatására használnák egyes demokraták

Az egész világ arra ébredt szombaton, hogy az Egyesült Államok egy elképesztő akciót hajtott végre: különleges egységei sikeresen behatoltak Venezuelába, ahol élve elfogták, és az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai vezetőt és feleségét. Bár már hónapok óta feszült volt a hangulat az amerikai vezetés és Venezula között, – elsősorban a dél-amerikai ország drogkereskedelemben játszott szerepe, valamint Kínához, Iránhoz, és Oroszországhoz való közeledése miatt, – a lépés mégis sokként érte a világ jelentős részét, beleértve Washingtont is. Mikor elkezdett kitisztulni a kép arról, hogy mi is történt, a demokrata reakciókat a harag és a felháborodás jellemezte. Ugyanazok a politikusok, akik korábban hangos támogatói voltak a venezuelai ellenzéknek most mélységes felháborodásukat fejezték ki, és a nemzetközi jog megsértéséről beszéltek. Ezt visszhangozta az amerikai főáramú média is, élén a New York Times-al, amely „illegálisnak és átgondolatlannak” nevezte a rezsimdöntést.

Venezuelai bevándorlók ünneplik Maduro elfogását Floridában. Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Trump lépésén nem kellett volna meglepődnie a világnak, hiszen az elnök nyilvánvalóvá tette, hogy fel akarja eleveníteni a Monroe-doktrínát, vagyis, hogy a világ nyugati félteke az Egyesült Államok hatáskörébe tartozik. A doktínát Teddy Roosevelt is megerősítette 1904-ben és 1905-ben is, mikor kimondta, hogy ha szükséges Washington kész rendet tenni a dél és közép amerikai országokban.

Nem mindenki örült Maduro megbuktatásának

Az Axios washingtoni székhelyű lap arról írt, hogy a demokraták „haragosak” Trump „egyoldalú” akciója miatt, sőt egyes törvényhozók odáig mentek, hogy Trump elnök leváltását követelték.