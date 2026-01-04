„Megszabadultunk a legnagyobb fenyegetéstől, az emberek extázisban vannak” – Venezuelai újságíró a Mandinernek

Börtönbe lehet menni olyasmikért, hogy WhatsAppon elküldesz egy Maduróról szóló mémet. Ez szó szerint megtörtént. Meg azért is, ha kritikusan kommentelsz a kormánnyal kapcsolatban a közösségi médiában. Minden Venezuelából író barátomnak, akik kritikusak voltak a kormánnyal, el kellett menniük vagy abba kellett hagyniuk az írást. Ez is egy nagyon fontos szempont, ami kivándorlásra késztetett. A gyógyszerek és az, hogy egy szabadság nélkül országban éltünk.

A beavatkozástól most jobbra fordult Venezuela sorsa? Mennyire optimista azzal kapcsolatban, hogy ami Maduro után jön, az jobb lesz az ő rezsimjénél?

Megszabadultunk a legnagyobb fenyegetéstől, a kirakós legfontosabb darabjától, Madurótól. Ő volt ennek a hatalmi koalíciónak a feje. Madurótól már megszabadultunk, de a rendszertől még nem. Ott van Vladimir Padrino Lopez védelmi miniszter még mindig, ott van a Cartel de los Soles, a venezuelai kormányt fedésként használó drogkartell vezetője, a belügyminiszter, Diosdado Cabello. Ott van még Dercy Rodriguez alelnök. Trump azt mondta, hogy őt már beiktatták, ezt még nem tudni. Trump mondott néhány nagyon zavaros dolgot a rendszerváltásról: azt mondta, hogy az USA fogja irányítani most Venezuelát, de azt is mondták, hogy együtt fognak működni Maduro alelnökével.

Bizonytalan, nagyon bizonytalan, hogy mi lesz a következő napokban. De az biztos, hogy jobb helyzetben vagyunk, mint azelőtt.

Egyértelműen látszik, hogy az USA elkötelezett amellett, hogy ne engedje meg egy hasonló rendszer továbbélését más nevekkel az élen. Senki sem örül annak, hogy az USA vezényel le egy rendszerváltást, mert történelmileg ez nem szokott túl jól sikerülni. Néhányszor sikerült már jól, ilyen Panama vagy a Dominikai Köztársaság példája, de a legfrissebb emlékek a rendszerváltással kapcsolatban nem jók. Megvolt az a félelem, hogy Trump egyszerűen csak kiiktatja Madurót, majd távozik, és ott hagy minket, venezuelaiakat, hogy boldoguljunk, ahogy tudunk – így csak továbbmenne a régi rendszer. Úgy tűnik, hogy Trump elkötelezett amellett, hogy ez ne így legyen. Hogy ezt hogy éri el, az még nem tiszta. Meglátjuk.