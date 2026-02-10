Nem lassítanak: újabb tankerhajóra csapott le az amerikai haditengerészet (VIDEÓ)

Újabb, szankciós listán szereplő tankert foglalt le az amerikai haditengerészet, ezúttal az Indiai-óceánon – közölte hétfőn a Pentagon. Az amerikai védelmi tárca az X-en arról számolt be, hogy az Aquila II nevű tanker feletti ellenőrzést incidens nélkül vették át a fedélzetére lépő amerikai katonák.

A hajót, amely megszegte a Venezuela elleni – még Nicolás Maduro elnök elfogása előtt meghirdetett – amerikai blokádot, először a karibi térségben észlelték. „Az Aquila II Donald Trump amerikai elnök által szankcionált hajókra elrendelt karantén ellenére folytatta működését a Karib-tengeren” – ismertette tovább az amerikai védelmi minisztérium.