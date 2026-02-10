Nem lassítanak: újabb tankerhajóra csapott le az amerikai haditengerészet (VIDEÓ)

Bevált Trump terve: megindult az első hatalmas olajtanker az USA partjai felé
Ez az 50 millió hordós megállapodás első, közvetlenül az Egyesült Államokba tartó szállítmánya.
Ezúttal az Indiai-óceánon foglaltak el egy, a venezuelai blokádot korábban megsértő hajót.
Újabb, szankciós listán szereplő tankert foglalt le az amerikai haditengerészet, ezúttal az Indiai-óceánon – közölte hétfőn a Pentagon. Az amerikai védelmi tárca az X-en arról számolt be, hogy az Aquila II nevű tanker feletti ellenőrzést incidens nélkül vették át a fedélzetére lépő amerikai katonák.
A hajót, amely megszegte a Venezuela elleni – még Nicolás Maduro elnök elfogása előtt meghirdetett – amerikai blokádot, először a karibi térségben észlelték. „Az Aquila II Donald Trump amerikai elnök által szankcionált hajókra elrendelt karantén ellenére folytatta működését a Karib-tengeren” – ismertette tovább az amerikai védelmi minisztérium.
A panamai lobogó alatt közlekedő hajó értesülések szerint jelenleg nem szállít nyersolajat. Tulajdonosa egy hongkongi székhelyű vállalat, és a hajók követését szolgáló adatbázisok szerint az elmúlt év nagy részében jeladója ki volt kapcsolva, ami a csempészek által gyakran alkalmazott eljárás, hogy ezzel elrejtsék a tanker helyzetét.
Ez már a nyolcadik olyan olajszállító hajó, amelyet elfogtak.
Washington a blokádot december végén hirdette meg, még mielőtt katonai akcióval január elején Caracasban elfogták és az Egyesült Államokba vitték volna Maduro elnököt és feleségét.
(MTI)
Nyitókép forrása: Amerikai Hadügyminisztérium
