Nem lassítanak: újabb tankerhajóra csapott le az amerikai haditengerészet (VIDEÓ)

2026. február 10. 06:24

Ezúttal az Indiai-óceánon foglaltak el egy, a venezuelai blokádot korábban megsértő hajót.

2026. február 10. 06:24
null

Újabb, szankciós listán szereplő tankert foglalt le az amerikai haditengerészet, ezúttal az Indiai-óceánon – közölte hétfőn a Pentagon. Az amerikai védelmi tárca az X-en arról számolt be, hogy az Aquila II nevű tanker feletti ellenőrzést incidens nélkül vették át a fedélzetére lépő amerikai katonák. 

A hajót, amely megszegte a Venezuela elleni – még Nicolás Maduro elnök elfogása előtt meghirdetett – amerikai blokádot, először a karibi térségben észlelték. „Az Aquila II Donald Trump amerikai elnök által szankcionált hajókra elrendelt karantén ellenére folytatta működését a Karib-tengeren” – ismertette tovább az amerikai védelmi minisztérium.

A panamai lobogó alatt közlekedő hajó értesülések szerint jelenleg nem szállít nyersolajat. Tulajdonosa egy hongkongi székhelyű vállalat, és a hajók követését szolgáló adatbázisok szerint az elmúlt év nagy részében jeladója ki volt kapcsolva, ami a csempészek által gyakran alkalmazott eljárás, hogy ezzel elrejtsék a tanker helyzetét.

Ez már a nyolcadik olyan olajszállító hajó, amelyet elfogtak.

Washington a blokádot december végén hirdette meg, még mielőtt katonai akcióval január elején Caracasban elfogták és az Egyesült Államokba vitték volna Maduro elnököt és feleségét.

(MTI)

Nyitókép forrása: Amerikai Hadügyminisztérium

Összesen 6 komment

nemturista
2026. február 10. 08:40
Így könnyű a bolygónk "urának" lenni. Ha valami kell egyszerűen elveszem a másiktól fizetség nélkül! Ha Trumpnak megtetszik a mondjuk a szfinx, egyszerűen lefoglalja!? Tudtuk eddig is,hogy mocskos a világunk,de most már meg sem akarják játszani,hogy nem az...
Válasz erre
0
0
mandala-3
2026. február 10. 08:35
és mindezt szótlanul tűri a világ ! ilyet még /kalózkodás) a kefebajszos sem csinált! és a "lefoglalt" elrabolt hajók ezután a venezuelai olajat amerikába fogják szállítanin vagy már szállítják???
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2026. február 10. 08:16
Nem vagyok abban biztos, hogy az Indiai-óceánon bármiféle joga lenne az usának.
Válasz erre
2
0
Tamás22
2026. február 10. 08:10
Gondolom az olajat megtartják. Ez miben más, mint a kalózkodás?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!