Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tankerhajó orosz olaj árnyékflotta szankciók Egyesült Államok

Így vadássza Amerika az árnyékflottát

2026. február 23. 08:03

Az Egyesült Államok egyre keményebb eszközökkel próbálja visszaszorítani az illegális olajkereskedelmet a világ tengerein. Amerika az úgynevezett árnyékflotta ellen indított akciókkal már tankereket foglal le, miközben a hálózat egyre kifinomultabb módszerekkel próbál rejtve maradni.

2026. február 23. 08:03
null

Hajnal előtt, december 10-én amerikai erők elfoglalták a Guyana zászlaja alatt hajózó Skipper nevű tankert, amelyet azzal vádolnak, hogy évekig szankcionált olajat szállított Venezuelából és Iránból. Amerika azóta további kilenc tankert foglalt le, miközben a franciák egyet, India pedig hármat állított meg.

A The Wall Street Journal beszámolója szerint az úgynevezett árnyékflotta ma már mintegy 1300 hajóból áll a TankerTrackers.com adatai alapján. Ezek a szankcionált, jellemzően idős, gyakran hamis zászló alatt hajózó tankerek a globális kőolajforgalom 6–7 százalékát adták 2025-ben. Oroszország tavaly nyersolaj- és olajtermék-exportjának mintegy 80 százalékát e flottára bízta elemzői becslések szerint.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

Amerika harca az árnyékflotta ellen

A nyugati szankciók és az utóbbi időszak lefoglalásai az eddigi legkeményebb fellépést jelentik a szellemhálózattal szemben, amely a Kreml ukrajnai háborúját finanszírozta, és kedvezményes olajat szállított Kínának és Indiának. Az amerikai fellépés már az Indiai-óceánig terjed, ahol tankereket foglalnak le.

A Vortexa hajókövető adatai szerint mintegy 300 millió hordó orosz és iráni olaj van tengeren. A kereskedők nehezen találnak vevőket, mivel a szankciók halmozódásával a vásárlók óvatosabbá váltak, különösen a bőséges globális kínálat mellett.

Az Egyesült Államok kvázi blokádja lényegében elvágta a venezuelai olajat Kínától és Kubától, amelyek az árnyéktankerek fő felhasználói voltak. A Trump-adminisztráció India elleni további szankciókkal fenyegetőzött az orosz olajvásárlások miatt, mire Újdelhi csökkentette beszerzéseit. India parti őrsége ebben a hónapban három szankcionált tankert foglalt le, ami az első ismert ilyen elfogás.

Ugyanakkor Oroszország és Irán együtt a világ olajtermelésének több mint 11 százalékáért felel, így teljes kiszorításuk a globális kereskedelemből komoly kihívást jelentene. 

Az árnyékflotta mérete és a rejtőzködés módszerei tovább nehezítik a fellépést, miközben egy esetleges teljes kizárás az olajárak emelkedését és az infláció növekedését is hozhatná, ami az Egyesült Államokban különösen érzékeny kérdés a félidős választások előtt.

Rejtőzködő módszerek a tengeren

Az árnyékflotta egyik bevett eszköze a hajóról hajóra történő átrakodás, amikor a nyílt tengeren egyik tanker részben vagy teljesen átfejti rakományát a másikba. Ennek gyakorisága az elmúlt évben megduplázódott.

Gyakoriak az úgynevezett „sötét kikötői” hívások is, amikor a legénység kikapcsolja a hajó automatikus azonosító rendszerét, így a hajó nyom nélkül léphet be vagy távozhat egy kikötőből. Más esetekben hamis AIS-jelekkel „szellem-hajókat” hoznak létre, miközben a valódi tanker máshol végez illegális műveletet.

A Bella 1 olajtankert augusztus 19-én az Európai Unió Copernicus Sentinel-2 műholdja Kharg-szigetnél észlelte, miközben AIS-jelei azt sugallták, hogy a Hormuzi-szorosban tartózkodik. Decemberben a hajó legénysége – amely eredetileg Guyana zászlaja alatt indult Iránból – menet közben orosz zászlót festett a hajó oldalára, és Marinera névre keresztelte át, miközben az amerikai parti őrség üldözte. A tankert végül január 7-én, Izlandtól délre amerikai csapatok foglalták el.

Ezt is ajánljuk a témában

A Skipper novemberben hetekre kikapcsolta jeladóját, és meghamisította helyzetét, mintha Guyana közelében lenne, miközben valójában a venezuelai Jose terminálnál rakodott. Később a Neptune 6 nevű hajóra fejtette át az olajat, mielőtt az amerikai parti őrség a haditengerészet segítségével lefoglalta.

Az árnyékflotta mögött gyakran bonyolult holdingcéghálózatok rejtik el a valódi tulajdonosokat. 

Bár Amerika és szövetségesei egyre több tankert állítanak meg, a globális méretű, folyamatosan alkalmazkodó rendszer felszámolása továbbra is rendkívül összetett feladat marad.

Nyitókép: Damien MEYER / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2026. február 23. 10:31
Játszik a világ csendőre, de ha szembe kerül egy orosz tengeralattjáróval, akkor néznek majd egy nagyot.... Ezen az alapon az oroszok is megállíthatnak, lefoglalhatnak minden uki ladikot. Az ukik az oroszok elleni háborújukat a világkereskedelmi üzleteikből finanszírozzák.... ja, azt nem azok az EU pénzét herdálják milliárd számra. Akkor EU-s diplomatákat kell kilőni!
Válasz erre
0
0
123321
2026. február 23. 09:48
mi az az "illegális olajkereskedelem"? Kinél jelentsem fel, ha látom?
Válasz erre
1
0
faramuci
2026. február 23. 09:20
Ha annyira b@szná a ruszki csőrét,akkor összevontan,hadihajókkal kísérve szállítana,akkor kiderülhetne az amerikai bátorság,ha eséllyes hogy visszalőhetnek. Színjáték,bábjáték a világ hiszékenyebb polgárainak.
Válasz erre
2
0
jarai-1
2026. február 23. 08:55
Milyen nemzetközi egyezmény teszi lehetővé az USA számára ezt az eljárást? Na persze Kadhafi egészségének is megártott, hogy nem dollárban kereskedett olajjal.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!