Így vadássza Amerika az árnyékflottát

Hajnal előtt, december 10-én amerikai erők elfoglalták a Guyana zászlaja alatt hajózó Skipper nevű tankert, amelyet azzal vádolnak, hogy évekig szankcionált olajat szállított Venezuelából és Iránból. Amerika azóta további kilenc tankert foglalt le, miközben a franciák egyet, India pedig hármat állított meg.

A The Wall Street Journal beszámolója szerint az úgynevezett árnyékflotta ma már mintegy 1300 hajóból áll a TankerTrackers.com adatai alapján. Ezek a szankcionált, jellemzően idős, gyakran hamis zászló alatt hajózó tankerek a globális kőolajforgalom 6–7 százalékát adták 2025-ben. Oroszország tavaly nyersolaj- és olajtermék-exportjának mintegy 80 százalékát e flottára bízta elemzői becslések szerint.