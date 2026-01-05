Háborút nemcsak a világban, de itthon sem érdemes folytatni

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Az egykoron gazdagnak számító Venezuela a nyomor megtestesítőjévé vált az egykori buszsofőr, Maduro vezetése alatt.
„Az amerikaiak évindító akciója, amelyben eltávolították a hatalomból az illegitim venezuelai elnököt, Nicolás Madurót, azt demonstrálja, hogy továbbra is igényt tartanak a »világ vezető hatalma« státuszra. Veszélyes vizekre evezett azonban Donald Trump a látványos és sikeres katonai művelettel, hiszen nemzetközi jogi alapot nehezen lehetne találni a fellépésre. A lényeget tekintve persze számtalan nyomós érv szól az USA mellett: Maduro a választásokon alul maradt, erőszakkal és jogszerűtlenül tartotta meg a hatalmat. Országát tönkre tette – ahogy egy korábbi írásomban már említettem –, az egykoron gazdagnak számító állam a nyomor megtestesítőjévé vált Hugo Chavez, majd az egykori buszsofőr, Maduro vezetése alatt.
Egymillió százalékos infláció köszöntött be, rendszeres az éhínség, megszűnt az állandó áram- és vízszolgáltatás, eszkalálódtak a járványok és több mint 7 millió ember menekült el. Az ellenzék egy része börtönben ül, a másik része külföldre emigrált. Az állam aktív résztvevőjévé vált a nemzetközi drogcsempészetnek. Az idei friss Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki, Maria Corina Machado többször kérte a nemzetközi közösséget és az Egyesült Államokat a közbeavatkozásra.
Az egész eset újfent felveti azt a kérdést, hogy vajon felléphet-e a polgárok érdekében bármilyen külső hatalom az illegitim kormányzattal szemben, ha arra nincs jogi alapja? (Hitler és a náci párt, Sztálin és a bolsevikok, a kambodzsai népirtó kommunista rezsim stb. esete hasonló dilemmákat vetett fel egykoron.)”
Kapcsolódó vélemény
Gyerekkoromban abszolváltam 17 évet egy ilyen groteszk diktatúrában.
Nyitókép: MTI/EPA/John G. Mabanglo