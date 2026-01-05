Ft
01. 05.
hétfő
Háborút nemcsak a világban, de itthon sem érdemes folytatni

2026. január 05. 06:48

Az egykoron gazdagnak számító Venezuela a nyomor megtestesítőjévé vált az egykori buszsofőr, Maduro vezetése alatt.

2026. január 05. 06:48
null
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Index

„Az amerikaiak évindító akciója, amelyben eltávolították a hatalomból az illegitim venezuelai elnököt, Nicolás Madurót, azt demonstrálja, hogy továbbra is igényt tartanak a »világ vezető hatalma« státuszra. Veszélyes vizekre evezett azonban Donald Trump a látványos és sikeres katonai művelettel, hiszen nemzetközi jogi alapot nehezen lehetne találni a fellépésre. A lényeget tekintve persze számtalan nyomós érv szól az USA mellett: Maduro a választásokon alul maradt, erőszakkal és jogszerűtlenül tartotta meg a hatalmat. Országát tönkre tette – ahogy egy korábbi írásomban már említettem –, az egykoron gazdagnak számító állam a nyomor megtestesítőjévé vált Hugo Chavez, majd az egykori buszsofőr, Maduro vezetése alatt.

Egymillió százalékos infláció köszöntött be, rendszeres az éhínség, megszűnt az állandó áram- és vízszolgáltatás, eszkalálódtak a járványok és több mint 7 millió ember menekült el. Az ellenzék egy része börtönben ül, a másik része külföldre emigrált. Az állam aktív résztvevőjévé vált a nemzetközi drogcsempészetnek. Az idei friss Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki, Maria Corina Machado többször kérte a nemzetközi közösséget és az Egyesült Államokat a közbeavatkozásra.

Az egész eset újfent felveti azt a kérdést, hogy vajon felléphet-e a polgárok érdekében bármilyen külső hatalom az illegitim kormányzattal szemben, ha arra nincs jogi alapja? (Hitler és a náci párt, Sztálin és a bolsevikok, a kambodzsai népirtó kommunista rezsim stb. esete hasonló dilemmákat vetett fel egykoron.)”

Nyitókép: MTI/EPA/John G. Mabanglo

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

jump-ing
•••
2026. január 05. 07:10 Szerkesztve
Te meg menj inkább vissza az ELTE menza-bizottságába, mert az orbáncoddal együtt még buszt vezetni se tudtok. (még annyira se mint Demszky az Örs-vezér terei busz pu. átadásakor) Nyilván nagyon szeretitek a saját gyomort, ezért cigánykodva gyártjátok nekünk a nyomort.... Szmöre vagy baszd meg? Spongyát rá, Jónás Frici így szeretett!
Válasz erre
0
0
Gintonic68
2026. január 05. 07:00
"Bármilyen nemzetközi válságot kell megoldani a glóbuszunkon, az elképzelhetetlen az amerikaiak nélkül, különösen, ha fegyveres konfliktusról beszélünk." Most, ha ukrajnai háborút nézzük, akkor annak kialakulásában is bőven benne voltak. Ha a Monroe-elvet az USA érvényesítheti - mert van hozzá ereje -, akkor más atomhatalom is a saját szomszédságában is jogosan érvényesítheti akaratát? Akkor az Oroszország elleni szankciókra most hogyan kell tekinteni? Főként, hogy ez az EU országok számára is kifejezetten káros és gazdasági károkat okoz...Érdemes lenne ezzel kezdeni az új évet!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!