Háborút nemcsak a világban, de itthon sem érdemes folytatni

„Az amerikaiak évindító akciója, amelyben eltávolították a hatalomból az illegitim venezuelai elnököt, Nicolás Madurót, azt demonstrálja, hogy továbbra is igényt tartanak a »világ vezető hatalma« státuszra. Veszélyes vizekre evezett azonban Donald Trump a látványos és sikeres katonai művelettel, hiszen nemzetközi jogi alapot nehezen lehetne találni a fellépésre. A lényeget tekintve persze számtalan nyomós érv szól az USA mellett: Maduro a választásokon alul maradt, erőszakkal és jogszerűtlenül tartotta meg a hatalmat. Országát tönkre tette – ahogy egy korábbi írásomban már említettem –, az egykoron gazdagnak számító állam a nyomor megtestesítőjévé vált Hugo Chavez, majd az egykori buszsofőr, Maduro vezetése alatt.

Egymillió százalékos infláció köszöntött be, rendszeres az éhínség, megszűnt az állandó áram- és vízszolgáltatás, eszkalálódtak a járványok és több mint 7 millió ember menekült el. Az ellenzék egy része börtönben ül, a másik része külföldre emigrált. Az állam aktív résztvevőjévé vált a nemzetközi drogcsempészetnek. Az idei friss Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki, Maria Corina Machado többször kérte a nemzetközi közösséget és az Egyesült Államokat a közbeavatkozásra.