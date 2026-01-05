Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 05.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szja-mentesség Venezuela Oroszország Magyar Péter Orbán Viktor

Magyar Péter válságban, Orbán Viktor két mondattal üzent, Moszkva nem hagyta szó nélkül Washington húzását

2026. január 05. 06:13

A hazai közélet és a nemzetközi politika is egyszerre került a figyelem középpontjába. Magyar Péter bejelentése, egy világméretűvé szélesedő konfliktus és Orbán Viktor üzenete is a nap legolvasottabb hírei közé tartozott. Összegyűjtöttük, mi mozgatta meg vasárnap leginkább az olvasókat.

2026. január 05. 06:13
null

Az elmúlt nap folyamán egyszerre került reflektorfénybe a belpolitika, a nemzetközi konfliktusok alakulása és a családpolitika kérdése. Magyar Péter megszólalása, Oroszország kemény fellépése és Orbán Viktor rövid üzenete is kiemelt figyelmet kapott az olvasók körében.

Magyar Péter a META-hoz fordul segítségért

Magyar Péter legfrissebb Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a Tisza Párt közvetlenül felveszi a kapcsolatot a META-val és más szolgáltatókkal is. A pártelnök a mesterséges intelligencia által generált tartalmakra hivatkozva jelentette be a lépést, miközben közösségi oldalán már eddig is kiemelkedő aktivitást ért el.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A kapcsolatfelvételt megkönnyítheti, hogy a Tisza Párt EP-képviselőjelöltjei között ott van Dávid Dóra is, aki a Facebook anyacégének jogászaként dolgozik, és aki tiszás társaival együtt megszavazta a migrációs paktum végrehajtásához szükséges többletforrásokat.

Ezt is ajánljuk a témában

Világméretűvé szélesedhet a konfliktus

Oroszország élesen bírálta az Egyesült Államok venezuelai katonai fellépését, és követeli Nicolás Maduro elnök és felesége azonnali szabadon bocsátását. Az orosz külügyminisztérium közleményében hangsúlyozta:

Határozottan felszólítjuk az Egyesült Államok vezetését, hogy gondolja újra ezt az álláspontot, és engedje szabadon egy szuverén ország törvényesen megválasztott elnökét és feleségét.

Moszkva szerint a kialakult helyzet kizárólag diplomáciai úton rendezhető, miközben a venezuelai vezetés az amerikai beavatkozást súlyos agressziónak nevezte.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor két mondatban üzent az édesanyáknak

Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be, hogy 2026. január 1-jétől az szja-mentesség a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyákra is kiterjed. A miniszterelnök hangsúlyozta:

A család a legnagyobb érték. Mi megbecsüljük az édesanyákat, és mindent megteszünk, hogy segítsük őket.

A bejelentés gyorsan a nap egyik legtöbbet olvasott hírévé vált.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rezeda-kazmer
2026. január 05. 07:20
Remélem, Burgasz és Ploiesti megszerzésénél is segítenek, és falhoz állítják a bolgárokat, románokat meg az eut, ha már ők maguk ilyen felvállaltan rámennek az olajra.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
•••
2026. január 05. 07:14 Szerkesztve
Nincs ezen mit szépíteni ez egy nyílt agresszió volt. Bár céljával egyet kell, hogy értsek. A baj csak az vele, hogy más országnak ez halálols bűnként róják fel, az előzményeket figyelmen kívül hagyva és leszarva. Nincs az a jog ami ezt elismeri az amerikain kívül. De ott is nagyon erőlködni kell a jogászoknak ehhez.
Válasz erre
0
0
Vadperkelt
•••
2026. január 05. 07:04 Szerkesztve
Lenyomoztuk az ukrán titkosszolgálat aktáit és kiderült hogy Magyar Péter venezuelai drogkartell tagja volt, ilyen ember pedig csak belesodor minket a háborúba. Annyit tudok mondani hogy: Dadadadö dö döpráblemizdővór!
Válasz erre
0
0
Toma78
•••
2026. január 05. 07:03 Szerkesztve
Ó Petike hisztizett egyet anyucinak? Esetleg felhívta a brüsszeli apucit, hogy csináljon valamit, mert rajta röhög az ország kétharmada. Hogy lesz itt rendszerváltás elvtársak?!🖕😁🖕 Megsúgom sehogy... Nem lehet, hogy inkább kamu állásért kuncsorog már előre?🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!