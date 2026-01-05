Magyar Péter válságban, Orbán Viktor két mondattal üzent, Moszkva nem hagyta szó nélkül Washington húzását

Magyar Péter válságban: a Tisza Párt elnöke bevallotta, kinek fog könyörögni a segítségért
Még többet akar a Facebooktól.
A hazai közélet és a nemzetközi politika is egyszerre került a figyelem középpontjába. Magyar Péter bejelentése, egy világméretűvé szélesedő konfliktus és Orbán Viktor üzenete is a nap legolvasottabb hírei közé tartozott. Összegyűjtöttük, mi mozgatta meg vasárnap leginkább az olvasókat.
Az elmúlt nap folyamán egyszerre került reflektorfénybe a belpolitika, a nemzetközi konfliktusok alakulása és a családpolitika kérdése. Magyar Péter megszólalása, Oroszország kemény fellépése és Orbán Viktor rövid üzenete is kiemelt figyelmet kapott az olvasók körében.
Magyar Péter legfrissebb Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a Tisza Párt közvetlenül felveszi a kapcsolatot a META-val és más szolgáltatókkal is. A pártelnök a mesterséges intelligencia által generált tartalmakra hivatkozva jelentette be a lépést, miközben közösségi oldalán már eddig is kiemelkedő aktivitást ért el.
A kapcsolatfelvételt megkönnyítheti, hogy a Tisza Párt EP-képviselőjelöltjei között ott van Dávid Dóra is, aki a Facebook anyacégének jogászaként dolgozik, és aki tiszás társaival együtt megszavazta a migrációs paktum végrehajtásához szükséges többletforrásokat.
Ezt is ajánljuk a témában
Még többet akar a Facebooktól.
Oroszország élesen bírálta az Egyesült Államok venezuelai katonai fellépését, és követeli Nicolás Maduro elnök és felesége azonnali szabadon bocsátását. Az orosz külügyminisztérium közleményében hangsúlyozta:
Határozottan felszólítjuk az Egyesült Államok vezetését, hogy gondolja újra ezt az álláspontot, és engedje szabadon egy szuverén ország törvényesen megválasztott elnökét és feleségét.
Moszkva szerint a kialakult helyzet kizárólag diplomáciai úton rendezhető, miközben a venezuelai vezetés az amerikai beavatkozást súlyos agressziónak nevezte.
Ezt is ajánljuk a témában
Percről percre terjed a konfliktus rádiusza.
Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be, hogy 2026. január 1-jétől az szja-mentesség a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyákra is kiterjed. A miniszterelnök hangsúlyozta:
A család a legnagyobb érték. Mi megbecsüljük az édesanyákat, és mindent megteszünk, hogy segítsük őket.
A bejelentés gyorsan a nap egyik legtöbbet olvasott hírévé vált.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy 2026. január 1-jétől az szja-mentesség már a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyákra is érvényes.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP