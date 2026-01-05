Magyar Péter válságban, Orbán Viktor két mondattal üzent, Moszkva nem hagyta szó nélkül Washington húzását

Az elmúlt nap folyamán egyszerre került reflektorfénybe a belpolitika, a nemzetközi konfliktusok alakulása és a családpolitika kérdése. Magyar Péter megszólalása, Oroszország kemény fellépése és Orbán Viktor rövid üzenete is kiemelt figyelmet kapott az olvasók körében.

Magyar Péter a META-hoz fordul segítségért

Magyar Péter legfrissebb Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a Tisza Párt közvetlenül felveszi a kapcsolatot a META-val és más szolgáltatókkal is. A pártelnök a mesterséges intelligencia által generált tartalmakra hivatkozva jelentette be a lépést, miközben közösségi oldalán már eddig is kiemelkedő aktivitást ért el.