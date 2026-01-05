Ft
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nicolás maduro miguel díaz - canel Venezuela Kuba egyesült államok kábítószer

Minden egyezség lelepleződik: kiderült, kik haltak meg Maduro védelmében, a kubai elnök nemzeti gyászt hirdetett

2026. január 05. 08:18

Harminckét kubai „harcos” esett el az amerikai kommandósokkal vívott tűzharcban, miközben a venezuelai diktátort próbálták menteni. A kubaiak titkos küldetésen voltak az országban, de az áldozatuk hiábavaló volt: Maduro már egy brooklyni börtöncellában várja, hogy bíróság elé állítsák.

2026. január 05. 08:18
null

A kubai államfő, Miguel Díaz-Canel vasárnap bejelentette: „32 kubai halt meg, miközben Nicolás Maduro venezuelai elnököt védte az Egyesült Államok Venezuela elleni támadásakor”. 

A kubai elnök hétfőtől kétnapos gyászt hirdetett, megjegyezve, hogy az elesett honfitársai „becsülettel teljesítették” kötelességüket.

A kubai „harcosok” a venezuelai kormány kérésére tartózkodtak az országban, derült ki, és „küldetésük végrehajtása” során vesztették életüket.

A hirado.hu emlékeztet: Nicolás Madurót és feleségét egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt 

venezuelai elnök a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt,

 írják.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Az agymosott szélsőbal és a neandervölgyi szélsőjobb egymásra találtak Caracasi Szent Maduro siratóján

Gyerekkoromban abszolváltam 17 évet egy ilyen groteszk diktatúrában.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Miguel Gutiérrez

chief Bromden
2026. január 05. 09:37
32 : 0 Komoly "harcosok" lehettek.
august
2026. január 05. 09:33 Szerkesztve
Ödenburger 2026. január 05. 08:27 Magyarul kubaiak alkották Maduro testőrségét. Sokat elárul egy vezetőről, amikor már semmilyen saját erő hűségében sem bízik... ----------- :)) Az hogy az USA helikopterei a fővárosig akadálytalanul eljutottak, sőt az elnöki rezidenciáig, nyugostan nevezhetjük katonai puccsnak, amiben nem a saját hadseregük vett részt, hanem külföldi kommandósok. Ez a valóság, ha teljesen a tényekre hagyatkozunk. -- Érdemes lenne ilyenkor visszaemlékezni más országok vezetői elleni akciókra, például Kadhafi, és az iraki Szaddam elleni, majd Erdogan elleni merényletre, -ami meghiusult. A nagyhatalmi játszmák idejét éljük. Ahol kijelenthetjük, hogy a NEMZETKÖZI JOG kicsit félre lett téve, esetleg megszűnt létezni.
pandalala
2026. január 05. 09:21
.... Miután azonosították őket, értesítették a elesett társaink családtagjait, akik őszinte részvétet és támogatást kaptak Raúl Castro Ruz tábornoktól, a kubai forradalom vezetőjétől, Miguel Díaz-Canel Bermúdez-től, a párt központi bizottságának első titkárától és a köztársaság elnökétől, valamint mindkét minisztérium vezetőségétől. Egy új bűncselekmény, az állami agresszió és terrorizmus áldozatai lévén, a harcosok hősi cselekedeteikkel milliók szolidaritását váltották ki. A forradalmi kormány meg fogja szervezni a megfelelő intézkedéseket, hogy méltó módon tisztelegjen előttük. "
pandalala
2026. január 05. 09:21
" A forradalmi kormány tájékoztatása a #Venezuela-ban kötelességük teljesítése közben elesett harcosokról. Az Egyesült Államok kormánya által a testvér Bolívári Köztársaság ellen 2026. január 3-án hajnalban elkövetett bűncselekményes támadás eredményeként 32 kubai vesztette életét a harcokban, akik a dél-amerikai ország megfelelő szerveinek kérésére a Forradalmi Fegyveres Erők és a Belügyminisztérium megbízásából teljesítettek küldetéseket. Biztonsági és védelmi feladataikhoz hűen honfitársaink méltóan és hősi módon teljesítették kötelességüket, és kemény ellenállás után, közvetlen harcban a támadókkal vagy a létesítmények bombázásának eredményeként életüket vesztették. ....
