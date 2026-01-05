Minden egyezség lelepleződik: kiderült, kik haltak meg Maduro védelmében, a kubai elnök nemzeti gyászt hirdetett

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Harminckét kubai „harcos” esett el az amerikai kommandósokkal vívott tűzharcban, miközben a venezuelai diktátort próbálták menteni. A kubaiak titkos küldetésen voltak az országban, de az áldozatuk hiábavaló volt: Maduro már egy brooklyni börtöncellában várja, hogy bíróság elé állítsák.
A kubai államfő, Miguel Díaz-Canel vasárnap bejelentette: „32 kubai halt meg, miközben Nicolás Maduro venezuelai elnököt védte az Egyesült Államok Venezuela elleni támadásakor”.
A kubai elnök hétfőtől kétnapos gyászt hirdetett, megjegyezve, hogy az elesett honfitársai „becsülettel teljesítették” kötelességüket.
A kubai „harcosok” a venezuelai kormány kérésére tartózkodtak az országban, derült ki, és „küldetésük végrehajtása” során vesztették életüket.
A hirado.hu emlékeztet: Nicolás Madurót és feleségét egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt
venezuelai elnök a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt,
írják.
Gyerekkoromban abszolváltam 17 évet egy ilyen groteszk diktatúrában.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Miguel Gutiérrez