Minden egyezség lelepleződik: kiderült, kik haltak meg Maduro védelmében, a kubai elnök nemzeti gyászt hirdetett

2026. január 05. 08:18

Harminckét kubai „harcos” esett el az amerikai kommandósokkal vívott tűzharcban, miközben a venezuelai diktátort próbálták menteni. A kubaiak titkos küldetésen voltak az országban, de az áldozatuk hiábavaló volt: Maduro már egy brooklyni börtöncellában várja, hogy bíróság elé állítsák.

2026. január 05. 08:18

A kubai államfő, Miguel Díaz-Canel vasárnap bejelentette: „32 kubai halt meg, miközben Nicolás Maduro venezuelai elnököt védte az Egyesült Államok Venezuela elleni támadásakor”. A kubai elnök hétfőtől kétnapos gyászt hirdetett, megjegyezve, hogy az elesett honfitársai „becsülettel teljesítették” kötelességüket. A kubai „harcosok” a venezuelai kormány kérésére tartózkodtak az országban, derült ki, és „küldetésük végrehajtása” során vesztették életüket.

A hirado.hu emlékeztet: Nicolás Madurót és feleségét egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt

venezuelai elnök a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt, írják.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Miguel Gutiérrez

