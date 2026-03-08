Ft
03. 08.
vasárnap
irán jemen egyesült államok izrael

A húszik készen állnak – újabb front nyílhat a Közel-Keleten

2026. március 08. 16:55

A Vörös-tengerre is kiterjedhet az Irán elleni háború.

2026. március 08. 16:55
null

Habár még nem lépett be a legújabb közel-keleti konfliktusba, az elmúlt napokban jelentősen fokozta Teherán melletti retorikáját – írta a Fox News. Abdul Malik al-Húszí kijelentette,

készek belépni a háborúba az Egyesült Államok és Izrael ellen, ha szükséges.

Nadwa Al-Dawsari jemeni szakértő szerint minél tovább tart a háború, annál valószínűbb a húszik beavatkozása. Ugyanakkor jelenleg ez még nem áll érdekében az iráni Forradalmi Gárdának.

Amennyiben Iránban új rezsim alakulna, akkor a Forradalmi Gárda Jemenben vagy Szomáliában szervezné át magát. Szerinte ezért a húszik kulcsfontosságúak az IRGC számára, ezért minél később igyekeznek behúzni őket is a konfliktusba. Az IRGC nem engedheti meg magának, hogy elveszítse a húszikat – mondta.

Hozzátette, hogy Irán jelenlegi taktikája a háború elhúzása, a régióra való kiterjesztése, valamint további nyomásgyakorlás az Egyesült Államokra.

2025 májusában Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok leállítja a húszik elleni bombázási kampányt, mert – mint mondta – a húszik nem akarnak harcolni, nem akarják, és mi tiszteletben tartjuk ezt. Leállítjuk a bombázásokat. A húszik korábban kereskedelmi hajókat támadtak a Vörös-tengeren, valamint Izrael ellen követtek el trakétatámadásokat, hogy támogassák gázai szövetségesüket, a Hamászt.

Al-Dawsari szerint Trump bejelentése után a húszik nem támadtak amerikai hajókat, mert tudták, hogy Trump betartja az ígéreteit. 

Nyitókép forrása: Mohammed HUWAIS  / AFP

Tuners
2026. március 08. 18:18
Nem lehet, Trump szerint már május elején kapituláltak, mivel teljesen elpusztították őket…. 🤷‍♂️
canadian-deplorable
2026. március 08. 18:16
Már várom a Mandi síkhülye muszlim szopóit, hogy támadjanak. Ti mit akartok? Iszlámot? Ennyire ostobák nem lehettek.
canadian-deplorable
2026. március 08. 18:13 Szerkesztve
Kapnak néhány rakétát a seggükbe és egy darabig csendben lesznek. A Gerard Ford anyahajó, amit az irániak a napokban már háromszor elsüllyesztettek, a Vörös tenger fele halad. Helyette egy harmadik anyahajó halad a Perzsa öbölbe.
b-kanya-3
2026. március 08. 17:24
Itt már csak Kósa Lajos segíthet és a kupakok.
