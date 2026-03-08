A húszik készen állnak – újabb front nyílhat a Közel-Keleten

Irán bejelentette: megválasztották az új legfelsőbb vezetőt
Az USA nem fogja jó szemmel nézni.
A Vörös-tengerre is kiterjedhet az Irán elleni háború.
Habár még nem lépett be a legújabb közel-keleti konfliktusba, az elmúlt napokban jelentősen fokozta Teherán melletti retorikáját – írta a Fox News. Abdul Malik al-Húszí kijelentette,
készek belépni a háborúba az Egyesült Államok és Izrael ellen, ha szükséges.
Nadwa Al-Dawsari jemeni szakértő szerint minél tovább tart a háború, annál valószínűbb a húszik beavatkozása. Ugyanakkor jelenleg ez még nem áll érdekében az iráni Forradalmi Gárdának.
Amennyiben Iránban új rezsim alakulna, akkor a Forradalmi Gárda Jemenben vagy Szomáliában szervezné át magát. Szerinte ezért a húszik kulcsfontosságúak az IRGC számára, ezért minél később igyekeznek behúzni őket is a konfliktusba. Az IRGC nem engedheti meg magának, hogy elveszítse a húszikat – mondta.
Hozzátette, hogy Irán jelenlegi taktikája a háború elhúzása, a régióra való kiterjesztése, valamint további nyomásgyakorlás az Egyesült Államokra.
2025 májusában Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok leállítja a húszik elleni bombázási kampányt, mert – mint mondta – a húszik nem akarnak harcolni, nem akarják, és mi tiszteletben tartjuk ezt. Leállítjuk a bombázásokat. A húszik korábban kereskedelmi hajókat támadtak a Vörös-tengeren, valamint Izrael ellen követtek el trakétatámadásokat, hogy támogassák gázai szövetségesüket, a Hamászt.
Al-Dawsari szerint Trump bejelentése után a húszik nem támadtak amerikai hajókat, mert tudták, hogy Trump betartja az ígéreteit.
