A húszik készen állnak – újabb front nyílhat a Közel-Keleten

Hozzátette, hogy Irán jelenlegi taktikája a háború elhúzása, a régióra való kiterjesztése, valamint további nyomásgyakorlás az Egyesült Államokra.

2025 májusában Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok leállítja a húszik elleni bombázási kampányt, mert – mint mondta – a húszik nem akarnak harcolni, nem akarják, és mi tiszteletben tartjuk ezt. Leállítjuk a bombázásokat. A húszik korábban kereskedelmi hajókat támadtak a Vörös-tengeren, valamint Izrael ellen követtek el trakétatámadásokat, hogy támogassák gázai szövetségesüket, a Hamászt.

Al-Dawsari szerint Trump bejelentése után a húszik nem támadtak amerikai hajókat, mert tudták, hogy Trump betartja az ígéreteit.

Nyitókép forrása: Mohammed HUWAIS / AFP