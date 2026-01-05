Kérdés nem marad válasz nélkül: Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Immár hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök sajtótájékoztatón értékeli a hazai és a nemzetközi történéseket.
Idén január 5-én, hétfőn 11 órától kezdődik a nemzetközi sajtótájékoztató. Várhatóan hétfőn is szót ejt Magyarország terveiről, és a hazánkat fenyegető kihívásokról – írja a Magyar Nemzet. Emellett több órán át válaszol a hazai és a nemzetközi média kérdéseire, mint Orbán Viktor a közösségi oldalán írta, a sajtótájékoztatón
„kérdés nem marad válasz nélkül”,
ami arra utal, hogy a kormányfő kész minden felmerülő témát nyíltan érinteni.
A sajtótájékoztatón ott lesz a Mandiner kollégája is, élőben számolunk be az eseményről.
A miniszterelnök 2021-től 2024-ig minden évben december 21-én tartott sajtótájékoztatót, amin a hazai és nemzetközi politikai helyzet értékelése mellett szó esett a Magyarországot érintő veszélyekről és hazánk terveiről is. Az utóbbi években téma volt többek között az európai gazdaság helyzete, az orosz–ukrán háború és a migráció is.
