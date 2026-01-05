Kérdés nem marad válasz nélkül: Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart

Idén január 5-én, hétfőn 11 órától kezdődik a nemzetközi sajtótájékoztató. Várhatóan hétfőn is szót ejt Magyarország terveiről, és a hazánkat fenyegető kihívásokról – írja a Magyar Nemzet. Emellett több órán át válaszol a hazai és a nemzetközi média kérdéseire, mint Orbán Viktor a közösségi oldalán írta, a sajtótájékoztatón

„kérdés nem marad válasz nélkül”,

ami arra utal, hogy a kormányfő kész minden felmerülő témát nyíltan érinteni.