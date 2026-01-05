Ft
sahíd szergej beszkresznyov sahíd drónok orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Pokoli újítással rukkoltak elő az oroszok a fronton – az ukránok pánikolhatnak (VIDEÓ)

2026. január 05. 07:12

A drónháború is az oroszok felé billent.

2026. január 05. 07:12
null

Az Unian arról ír, hogy Szergej Beszkresznyov elektronikai szakértő újabb, Ukrajnát fenyegető veszélyre hívta fel a figyelmet. Mint kiderült, Ukrajna légterében 

először észleltek olyan orosz támadó drónt, amelyet hordozható légvédelmi rakétarendszerrel (MANPADS) szereltek fel.

A lap hangsúlyozza: az oroszok folyamatosan fejlesztik támadó drónjaik képességeit, hogy hatékonyabban tudjanak védekezni az ukrán vadászgépek ellen, amelyek a Sahíd drónokra vadásznak.

A szakértő részletesen ismertette az új fenyegetés működését: a drón kamerával és rádiómodemmel van felszerelve, 

a rakétát pedig a Sahíd pilótája indítja el, aki Oroszország területéről irányítja a drónt

 – tudjuk meg.

A szakértő kéri a hadsereg pilótáit, hogy vegyék figyelembe az új fenyegetést, kerüljék a szemből történő megközelítést, és legyenek óvatosabbak azokkal a drónokkal, amelyek köröznek.

Az orosz Sahíd 

drónok mostantól nemcsak földi célpontok ellen jelentenek veszélyt,

 hanem aktívan védekezhetnek, sőt támadhatnak is a levegőben lévő ukrán repülőgépek ellen, írják.

Nyitókép illusztráció. Fotó: AFP/Alexander Nemenov

