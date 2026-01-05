Pokoli újítással rukkoltak elő az oroszok a fronton – az ukránok pánikolhatnak (VIDEÓ)

Ki nem találná senki, melyik EU-s ország jelentette ki: az ukrán menekültek maradjanak otthon és harcoljanak az országukért
Ha már ennek a brüsszeli politikusnak is ennyire elege van, mennyire lehet súlyos a helyzet odaát?
A drónháború is az oroszok felé billent.
Az Unian arról ír, hogy Szergej Beszkresznyov elektronikai szakértő újabb, Ukrajnát fenyegető veszélyre hívta fel a figyelmet. Mint kiderült, Ukrajna légterében
először észleltek olyan orosz támadó drónt, amelyet hordozható légvédelmi rakétarendszerrel (MANPADS) szereltek fel.
A lap hangsúlyozza: az oroszok folyamatosan fejlesztik támadó drónjaik képességeit, hogy hatékonyabban tudjanak védekezni az ukrán vadászgépek ellen, amelyek a Sahíd drónokra vadásznak.
A szakértő részletesen ismertette az új fenyegetés működését: a drón kamerával és rádiómodemmel van felszerelve,
a rakétát pedig a Sahíd pilótája indítja el, aki Oroszország területéről irányítja a drónt
– tudjuk meg.
A szakértő kéri a hadsereg pilótáit, hogy vegyék figyelembe az új fenyegetést, kerüljék a szemből történő megközelítést, és legyenek óvatosabbak azokkal a drónokkal, amelyek köröznek.
Az orosz Sahíd
drónok mostantól nemcsak földi célpontok ellen jelentenek veszélyt,
hanem aktívan védekezhetnek, sőt támadhatnak is a levegőben lévő ukrán repülőgépek ellen, írják.
Fotó: AFP/Alexander Nemenov
