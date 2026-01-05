Pokoli újítással rukkoltak elő az oroszok a fronton – az ukránok pánikolhatnak (VIDEÓ)

Az Unian arról ír, hogy Szergej Beszkresznyov elektronikai szakértő újabb, Ukrajnát fenyegető veszélyre hívta fel a figyelmet. Mint kiderült, Ukrajna légterében

először észleltek olyan orosz támadó drónt, amelyet hordozható légvédelmi rakétarendszerrel (MANPADS) szereltek fel.

A lap hangsúlyozza: az oroszok folyamatosan fejlesztik támadó drónjaik képességeit, hogy hatékonyabban tudjanak védekezni az ukrán vadászgépek ellen, amelyek a Sahíd drónokra vadásznak.