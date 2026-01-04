Ki nem találná senki, melyik EU-s ország jelentette ki: az ukrán menekültek maradjanak otthon és harcoljanak az országukért

Sokkolt az ukrán miniszterelnök: „A 800 milliárd dolláros segély csak az első számla lesz a háború után”
Kijev szerint ez még nem a végösszeg, csak a kezdő tétel.
Az új szabályozás nyomán egyre több 18 és 23 év közötti ukrán fiatal hagyja el szülőhazáját.
Gyökeresen megváltozott az Ukrajnából Nyugat-Európába irányuló kivándorlás összetétele azután, hogy megszületett a döntés a 18–23 éves férfiak kiutazásának engedélyezéséről – számolt be az ukrán Znaj.
Míg korábban főként nők, gyermekek és idősek hagyták el az országot,
az új szabályozás nyomán egyre inkább fiatal férficsoportok jelennek meg a befogadó országokban.
A döntés 2025 egyik legnagyobb visszhangot kiváltó ukrán intézkedésévé vált. Közgazdászok és HR-szakértők már korábban figyelmeztettek arra, hogy a következmények gyorsan érezhetővé válhatnak, és az év végére komoly gazdasági és társadalmi hatásokkal kell majd számolni. Decemberben újságírók vizsgálták, miként befolyásolta a fiatal férfiak tömeges kivándorlása Ukrajnát, valamint azt is, milyen helyzet alakult ki a célországokban.
A berlini Tegel befogadóközpont egyik munkatársa szerint a nyárig szinte teljesen megszűnt az Ukrajnából érkezők beáramlása, ám a határok megnyitása után hirtelen fordulat következett be. Elmondása szerint korábban naponta legfeljebb néhány ember érkezett, később azonban már tucatjával jöttek az új menedékkérők.
Előfordult, hogy az újonnan érkezők több mint fele 18–22 éves fiatal férfi volt,
ami alapvetően megváltoztatta a központ mindennapi életét.
A fiatalok nem kizárólag a harcok által érintett nagyvárosokból, például Harkivból vagy Odesszából indultak útnak, hanem viszonylag biztonságosabb régiókból is. Sok esetben családegyesítésről volt szó, de gyakoriak voltak azok a párok is, akiket hivatalos házasság nélkül is együtt helyeztek el.
Németország eddig több mint 1,2 millió ukrán állampolgárt fogadott be, az újabb kivándorlási hullám pedig további terheket rótt az ellátórendszerre. Az integráció folyamata lelassult, a nyelvtanfolyamokra sokszor hónapokat kell várni, miközben a lakhatás 2025 végére szinte elérhetetlenné vált. A helyzet feszültséget okoz a német fiatalok körében is, különösen a hadseregreform és a tömeges sztrájkok nyomán. Ebben a légkörben Friedrich Merz kancellár kijelentette:
szerinte az ukrán fiatal férfiaknak inkább otthon kellene maradniuk, és saját országukat szolgálniuk.
Szakértők szerint Ukrajnában mindez különösen érzékenyen érinti a vendéglátást, a logisztikát és a kiskereskedelmet, főként az ország nyugati régióiban. Bár egyelőre nem beszélnek összeomlásról, a fiatal munkaerő hiánya hosszabb távon súlyos szakember- és vezetőhiányhoz vezethet.
