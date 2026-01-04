Ki nem találná senki, melyik EU-s ország jelentette ki: az ukrán menekültek maradjanak otthon és harcoljanak az országukért

A berlini Tegel befogadóközpont egyik munkatársa szerint a nyárig szinte teljesen megszűnt az Ukrajnából érkezők beáramlása, ám a határok megnyitása után hirtelen fordulat következett be. Elmondása szerint korábban naponta legfeljebb néhány ember érkezett, később azonban már tucatjával jöttek az új menedékkérők.

Előfordult, hogy az újonnan érkezők több mint fele 18–22 éves fiatal férfi volt,

ami alapvetően megváltoztatta a központ mindennapi életét.

A fiatalok nem kizárólag a harcok által érintett nagyvárosokból, például Harkivból vagy Odesszából indultak útnak, hanem viszonylag biztonságosabb régiókból is. Sok esetben családegyesítésről volt szó, de gyakoriak voltak azok a párok is, akiket hivatalos házasság nélkül is együtt helyeztek el.

Németország eddig több mint 1,2 millió ukrán állampolgárt fogadott be, az újabb kivándorlási hullám pedig további terheket rótt az ellátórendszerre. Az integráció folyamata lelassult, a nyelvtanfolyamokra sokszor hónapokat kell várni, miközben a lakhatás 2025 végére szinte elérhetetlenné vált. A helyzet feszültséget okoz a német fiatalok körében is, különösen a hadseregreform és a tömeges sztrájkok nyomán. Ebben a légkörben Friedrich Merz kancellár kijelentette: