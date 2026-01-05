Brüsszel már megint üres nyilatkozatokkal akar fontoskodni: ezért hozott fontos döntést Magyarország

Most lett aggasztó a helyzet, világméretűvé dagad a háború: Oroszország az Egyesült Államok ellen fordult, súlyos követeléssel álltak elő
Percről percre terjed a konfliktus rádiusza.
Az Európai Unió külpolitikája ismét látványosan elszakadt a valós geopolitikai érdekektől. A Venezuela helyzetéről szóló nyilatkozatot huszonhat tagállam gondolkodás nélkül támogatta, Magyarország azonban egyedüliként nemet mondott a brüsszeli irányvonalra.
A Venezuela helyzetéről szóló nyilatkozatot Kaja Kallas tette közzé az X-en, jelezve, hogy azt huszonhat uniós tagállam támogatta. A Mandiner információi szerint Magyarország az egyetlen tagállam, amely nem támogatja az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát. A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy Brüsszel számára fontosabb egy kommunista diktátor, mint az európai–amerikai kapcsolatok.
A dokumentum elsőként nyugalomra és önmérsékletre szólítja fel az érintett feleket, az eszkaláció elkerülését és a válság békés rendezését sürgetve.
Kaja Kallas igyekszik emlékeztetni Donald Trumpot, hogy nem tehet meg akármit. Mint írja: „Az EU emlékeztet arra, hogy minden körülmények között tiszteletben kell tartani a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának elveit. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai különös felelősséggel tartoznak e elvek tiszteletben tartásáért, mivel azok a nemzetközi biztonsági rendszer egyik pillérét képezik.”
Az Európai Unió a nyilatkozatban ismételten rögzíti álláspontját, miszerint Nicolás Maduro nem rendelkezik demokratikus legitimitással, és venezuelai vezetésű, békés átmenetet sürget a demokrácia felé.
Ezt is ajánljuk a témában
Percről percre terjed a konfliktus rádiusza.
Kaja Kallas ismét odaszúr az USA-nak, amikor arról ír, kizárólag a nemzetközi jog, valamint az állami szuverenitás és a területi integritás teljes tiszteletben tartásával lehet választ adni az olyan kihívásokra, mint a szervezett bűnözés és a drogkereskedelem elleni fellépés.
Egy újabb semmitmondó politikai nyilatkozattal lettünk gazdagabbak, amely csupán az Európai Unió gyengeségére mutat rá.
Nyitókép: Pedro MATTEY / AFP