transzatlanti Brüsszel Nicolás Maduro Venezuela Kaja Kallas

Brüsszel már megint üres nyilatkozatokkal akar fontoskodni: ezért hozott fontos döntést Magyarország

2026. január 05. 07:43

Az Európai Unió külpolitikája ismét látványosan elszakadt a valós geopolitikai érdekektől. A Venezuela helyzetéről szóló nyilatkozatot huszonhat tagállam gondolkodás nélkül támogatta, Magyarország azonban egyedüliként nemet mondott a brüsszeli irányvonalra.

2026. január 05. 07:43
null

A Venezuela helyzetéről szóló nyilatkozatot Kaja Kallas tette közzé az X-en, jelezve, hogy azt huszonhat uniós tagállam támogatta. A Mandiner információi szerint Magyarország az egyetlen tagállam, amely nem támogatja az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát. A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy Brüsszel számára fontosabb egy kommunista diktátor, mint az európai–amerikai kapcsolatok.

Venezuela ügyében közös uniós állásfoglalás született Kaja Kallas kezdeményezésére. Magyarország szerint Brüsszel rossz prioritásokat választott.
Venezuela ügyében közös uniós állásfoglalás született Kaja Kallas kezdeményezésére. Magyarország szerint Brüsszel rossz prioritásokat választott.
Forrás: NICOLAS TUCAT / AFP

A dokumentum elsőként nyugalomra és önmérsékletre szólítja fel az érintett feleket, az eszkaláció elkerülését és a válság békés rendezését sürgetve.

Kaja Kallas igyekszik emlékeztetni Donald Trumpot, hogy nem tehet meg akármit. Mint írja: „Az EU emlékeztet arra, hogy minden körülmények között tiszteletben kell tartani a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának elveit. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai különös felelősséggel tartoznak e elvek tiszteletben tartásáért, mivel azok a nemzetközi biztonsági rendszer egyik pillérét képezik.” 

Az Európai Unió a nyilatkozatban ismételten rögzíti álláspontját, miszerint Nicolás Maduro nem rendelkezik demokratikus legitimitással, és venezuelai vezetésű, békés átmenetet sürget a demokrácia felé.

Kaja Kallas ismét odaszúr az USA-nak, amikor arról ír, kizárólag a nemzetközi jog, valamint az állami szuverenitás és a területi integritás teljes tiszteletben tartásával lehet választ adni az olyan kihívásokra, mint a szervezett bűnözés és a drogkereskedelem elleni fellépés.

Egy újabb semmitmondó politikai nyilatkozattal lettünk gazdagabbak, amely csupán az Európai Unió gyengeségére mutat rá.

Nyitókép: Pedro MATTEY / AFP

