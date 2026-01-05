Brüsszel már megint üres nyilatkozatokkal akar fontoskodni: ezért hozott fontos döntést Magyarország

A Venezuela helyzetéről szóló nyilatkozatot Kaja Kallas tette közzé az X-en, jelezve, hogy azt huszonhat uniós tagállam támogatta. A Mandiner információi szerint Magyarország az egyetlen tagállam, amely nem támogatja az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát. A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy Brüsszel számára fontosabb egy kommunista diktátor, mint az európai–amerikai kapcsolatok.

Venezuela ügyében közös uniós állásfoglalás született Kaja Kallas kezdeményezésére. Magyarország szerint Brüsszel rossz prioritásokat választott.

Forrás: NICOLAS TUCAT / AFP

A dokumentum elsőként nyugalomra és önmérsékletre szólítja fel az érintett feleket, az eszkaláció elkerülését és a válság békés rendezését sürgetve.