Tisza Párt Magyar Péter sajtó ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor: Indul a baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel

2026. január 05. 07:54

A kormányfő szerint a liberális világrend felbomlóban van, Trump elnök megválasztása adta meg a kegyelemdöfést.

2026. január 05. 07:54
„Pár óra és indul a baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel. Téma lesz bőven. Az idei év első napjain fontos emlékeztetőt kaptunk, hogy 

a liberális világrend felbomlóban van.

Trump elnök megválasztása adta meg neki a kegyelemdöfést” – írja Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon.

Hozzáteszi: „Az új világ azonban még forrásban van. Szelesebb, kiszámíthatatlanabb, veszélyesebb évek jönnek. A magyar embereknek ebben a helyzetben kell idén áprilisban utat választaniuk.”

A kormányfő szerint 

„az egyik út a brüsszeli zsákutcába vezet. Ezt képviseli a Tisza. Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket. 

Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a gender propagandára.”

„Ezzel szemben 

mi a béke és biztonság útját ajánljuk a magyaroknak. 

Mi nem akarunk magyar fiatalokat a frontra küldeni, és nem akarjuk lerombolni az országot és a magyar gazdaságot. Van tervünk és szándékunk arra, hogy Magyarországot az előttünk álló történelmi korszak nyertesévé tegyük. Ehhez mindenekelőtt ki kell maradnunk a háborúból. Erre kérünk 2026-ban felhatalmazást a magyar emberektől” – hangsúlyozza Orbán Viktor.

Nyitókép: Facebook

