Orbán Viktor: Indul a baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A kormányfő szerint a liberális világrend felbomlóban van, Trump elnök megválasztása adta meg a kegyelemdöfést.
„Pár óra és indul a baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel. Téma lesz bőven. Az idei év első napjain fontos emlékeztetőt kaptunk, hogy
a liberális világrend felbomlóban van.
Trump elnök megválasztása adta meg neki a kegyelemdöfést” – írja Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon.
Hozzáteszi: „Az új világ azonban még forrásban van. Szelesebb, kiszámíthatatlanabb, veszélyesebb évek jönnek. A magyar embereknek ebben a helyzetben kell idén áprilisban utat választaniuk.”
A kormányfő szerint
„az egyik út a brüsszeli zsákutcába vezet. Ezt képviseli a Tisza. Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket.
Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a gender propagandára.”
„Ezzel szemben
mi a béke és biztonság útját ajánljuk a magyaroknak.
Mi nem akarunk magyar fiatalokat a frontra küldeni, és nem akarjuk lerombolni az országot és a magyar gazdaságot. Van tervünk és szándékunk arra, hogy Magyarországot az előttünk álló történelmi korszak nyertesévé tegyük. Ehhez mindenekelőtt ki kell maradnunk a háborúból. Erre kérünk 2026-ban felhatalmazást a magyar emberektől” – hangsúlyozza Orbán Viktor.
