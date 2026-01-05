Ft
01. 05.
hétfő
Grönland Venezuela Donald Trump

Trump olyat mondott Grönlandról, hogy Dánia azonnal vészjelzést küldött Washingtonnak

2026. január 05. 08:05

Az amerikai elnök nem viccelt: kijelentette, hogy az USA-nak „abszolút szüksége van” a szigetre, és Dánia képtelen megvédeni azt az oroszoktól és kínaiaktól.

2026. január 05. 08:05
null

Grönland és Dánia vezetői felszólították Trump elnököt, hogy ne fenyegesse őket a terület átvételével – számolt be az Axios. A felszólítások azt követően érkeztek, hogy Trump megismételte, hogy az Egyesült Államok igényt tart Grönland feletti ellenőrzésre. Egy vasárnapi interjúban az Atlantic magazinnak azt mondta: 

„Szükségünk van Grönlandra, abszolút. Szükségünk van rá a védelem érdekében.”

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a Facebookon így fogalmazott: „Teljesen értelmetlen arról beszélni, hogy az Egyesült Államoknak át kell vennie Grönlandot. Az Egyesült Államoknak nincs joga annektálni a dán királyság három országának egyikét sem.” 

Frederiksen megjegyezte, hogy Dánia a NATO szövetségese, és Grönland, mint a királyság része, a szövetség biztonsági garanciájának hatálya alá tartozik.

„Ezért határozottan felszólítom az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel a történelmileg közeli szövetségesével, valamint egy másik országgal és néppel szembeni fenyegetőzéssel, akik egyértelműen kijelentették, hogy nem eladóak” – mondta. Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök a Facebookon így nyilatkozott: „Amikor az Egyesült Államok elnöke azt mondja, hogy »szükségünk van Grönlandra«, és összekapcsol minket Venezuelával és a katonai beavatkozással, az nem csak helytelen. Ez tiszteletlenség.” 

Trump vasárnap az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva megerősítette Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseit. „Szükségünk van Grönlandra. … Olyan stratégiai fontosságú” – mondta. „Jelenleg Grönlandot orosz és kínai hajók veszik körbe” – tette hozzá Trump. „Nemzetbiztonsági szempontból szükségünk van Grönlandra, és Dánia nem lesz képes ezt biztosítani.” Aztán azonban így folytatta: 

„Körülbelül két hónap múlva foglalkozunk Grönlanddal, beszéljünk Grönlandról 20 nap múlva.”

Trump azon vágya, hogy az Egyesült Államok ellenőrizze Grönlandot, nagyrészt abból fakad, hogy ki akarja aknázni az északi-sarkvidéki terület hatalmas ásványkincseit. Az Északi-sarkvidék éghajlatának gyors felmelegedésével Kína és Oroszország is megjelent a régióban – az északi területeket erőforrásokban gazdag kereszteződésnek tekintik, és a jég olvadása új utazási és kereskedelmi útvonalakat, valamint katonai bázisok létrehozásának lehetőségét kínálja.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU, Michal Cizek / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyaloggos
2026. január 05. 09:36
TRUMP nem fenyeget, egyszerűen KÖZÖLTE, hogy GRÖDLANDOT VISSZASZERZI! EZT már lehet tényként kezelni! CSAK a hogyan a kérdés, egyelőre! AKÁR KILÓRA MEGVEHETI azt FÉLSZÁZEZER EMBERT !
Válasz erre
0
0
gyaloggos
2026. január 05. 09:33
TRUMP nem fenyeget, egyszerűen KÖZÖLTE
Válasz erre
0
0
jump-ing
2026. január 05. 09:16
Dánia képtelen megvédeni azt az oroszoktól és kínaiaktól. --- ez mind jól hangzik csakhogy, Trumplee megvédhetné úgy is, hogy közben vagy előtte meghagyja önállónak és nem annektálja. Idióta itt mindenki? (engem is beleértve)
Válasz erre
0
0
Dinasztia
2026. január 05. 09:15
Simán halad, a világ ujra felosztása! Ezt most drága Viktor is! A nyugati rész az USA fenhatosága alá fog tartozni, a többi rész lesz a tárgyalás témája.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!