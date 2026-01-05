Trump olyat mondott Grönlandról, hogy Dánia azonnal vészjelzést küldött Washingtonnak

Trump vasárnap az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva megerősítette Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseit. „Szükségünk van Grönlandra. … Olyan stratégiai fontosságú” – mondta. „Jelenleg Grönlandot orosz és kínai hajók veszik körbe” – tette hozzá Trump. „Nemzetbiztonsági szempontból szükségünk van Grönlandra, és Dánia nem lesz képes ezt biztosítani.” Aztán azonban így folytatta:
„Körülbelül két hónap múlva foglalkozunk Grönlanddal, beszéljünk Grönlandról 20 nap múlva.”
Trump azon vágya, hogy az Egyesült Államok ellenőrizze Grönlandot, nagyrészt abból fakad, hogy ki akarja aknázni az északi-sarkvidéki terület hatalmas ásványkincseit. Az Északi-sarkvidék éghajlatának gyors felmelegedésével Kína és Oroszország is megjelent a régióban – az északi területeket erőforrásokban gazdag kereszteződésnek tekintik, és a jég olvadása új utazási és kereskedelmi útvonalakat, valamint katonai bázisok létrehozásának lehetőségét kínálja.
