Trump olyat mondott Grönlandról, hogy Dánia azonnal vészjelzést küldött Washingtonnak

Grönland és Dánia vezetői felszólították Trump elnököt, hogy ne fenyegesse őket a terület átvételével – számolt be az Axios. A felszólítások azt követően érkeztek, hogy Trump megismételte, hogy az Egyesült Államok igényt tart Grönland feletti ellenőrzésre. Egy vasárnapi interjúban az Atlantic magazinnak azt mondta:

„Szükségünk van Grönlandra, abszolút. Szükségünk van rá a védelem érdekében.”

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a Facebookon így fogalmazott: „Teljesen értelmetlen arról beszélni, hogy az Egyesült Államoknak át kell vennie Grönlandot. Az Egyesült Államoknak nincs joga annektálni a dán királyság három országának egyikét sem.”