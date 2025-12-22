Ft
12. 22.
hétfő
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lengyelország marcin romanowski zbigniew ziobro interpol bíró diktatúra döntés határozat

Repedezik Tusk hatalma: már egy bírósági határozat is „kripto-diktatúraként” említi Lengyelországot

2025. december 22. 18:36

Törölték Lengyelországban az európai elfogatási parancsot Marcin Romanowski, volt igazságügyminiszter-helyettes ellen, aki erős szavakkal reagált a döntésre.

2025. december 22. 18:36
null

Marcin Romanowski, Lengyelország korábbi igazságügyi miniszterhelyettese közösségi oldalán reagált a varsói kerületi bíróság azon döntésére, mely törölte az ellene irányuló európai elfogatási parancsot.

Emlékezetes, hogy

 az Interpol nemzetközi rendőri együttműködési szervezet már áprilisban elutasította a körözés életbe léptetését.

A Magyar-Lengyel Szabadság Intézetének vezetője Facebook-oldalán idézte azokat a megállapításokat, amelyek az ellene kiadott európai elfogatóparancsot megsemmisítő bírósági határozatban szerepelnek:

  • „Tusk kormányzása alatt Lengyelország egy »kriptodiktatúra« lett. 
  • A jelenlegi igazságügyi miniszternek »szégyenletes kijelentései« vannak.
  • »Politikai üldözés«.
  • »Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megsértése«.
  • »Az emberi jogok és az alkotmányos rend nyilvánvaló megsértése, ami civilizált államban példátlan«”.

„Ezek nem újságírói szlogenek vagy politikai túlzások. Ezek jogilag megalapozott megállapítások, amelyek egy, ellenem kiadott európai elfogatóparancsot megsemmisítő bírósági határozatban szerepelnek” – hangsúlyozta.

„Egy tapasztalt, a végrehajtó hatalomtól független bíró pontosan ezekkel a szavakkal írta le a Tusk-kormány tevékenységét a Justice Fund ügyben” – húzta alá a tavaly december óta Magyarországon tartózkodó lengyel politikus.

Marcin Romanowski arra is kitért, hogy ez a döntés súlyos csapást mér Tusk társainak Zbigniew Ziobro – a volt igazságügyi miniszter és a lengyel konzervatív ellenzék egyik vezető alakja – letartóztatásáról szóló döntése előtt.

Nyitókép: Olivier HOSLET / POOL / AFP

