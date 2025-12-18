Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lengyelország jog és igazságosság zbigniew ziobro magyarország miniszter

Idegösszeroppanást kaptak a francia lapnál, mikor megtudták: Magyarországon van az üldözött miniszter

2025. december 18. 10:27

A nemzetközi sajtóban továbbra is folytatódik a volt lengyel miniszter elleni politikai boszorkányüldözés.

2025. december 18. 10:27
null

A francia Libération nevű lap a napokban arról írt, hogy Zbigniew Ziobro, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt volt igazságügyi minisztere, 26 vádpont – köztük bűnszervezet létrehozása, hatalommal való visszaélés és közpénzek jogellenes felhasználása – miatt menekült Magyarországra.

Hozzátették, a vádak között szerepel a Pegasus kémszoftver illegális beszerzése is, amelyet ellenzékiek megfigyelésére használtak Lengyelországban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Ziobro budapesti tartózkodásával Magyarország ismét menedéket nyújt egy uniós tagállam igazságszolgáltatása elől menekülő politikusnak – írták.

Lengyelországban új szintre lépett a politikai leszámolás

A Mandiner még novemberben írt arról, hogy a Szejm megvonta Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter mentelmi jogát, és engedélyezte előzetes letartóztatását. 

A döntést a kormányközeli média „jogállami áttörésként”, 

a független sajtó viszont politikai boszorkányüldözésként értékelte. 

Ziobrót – többek között – azzal vádolják, hogy „bűnszervezetet vezetett”, ami még a lengyel politikában is példátlan vádnak számít.

Tusk bírálta Orbán Viktort

Érdemes felidézni, hogy még a 2024 elején kinevezett főügyész is kijelentette, hogy nincs megalapozott jogi indok Ziobro elleni vádemelésre.

A fejlemények után Donald Tusk miniszterelnök élesen bírálta magyar kollégáját, kijelentve: „Kár, hogy Orbán miniszterelnök ilyen lépéseket tesz. Ez felesleges feszültséget kelt Lengyelország és Magyarország között. Hogy Zbigniew Ziobro menekültstátuszért folyamodik-e? Nem tudom, de jobb lenne, ha az ügyészség és a bíróság elé állna – hiszen azok függetlenek már.”

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bunko-jobbos
2025. december 18. 10:59
Ezt most tudták meg?? (legalábbis a cím szerint). EGyébként meg fog szűnni a Mandiner. Az okos új csinovnyikok teljesen tönkre teszik, már alig vannak hozzászólások. El tudom képzelni, milyen mellénnyel jöttek: új, korszerű honlap, kibővített olvasótábor... :-) :-) :-) :-) :-) Hogy is mondta Viktor Gyurcsány miniszterelnökké választásakor? -Szent Györgykor mindenki lehet pásztor, de Szent Mihálykor csak, aki elszámol. :-)
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. december 18. 10:57
"Tusk bírálta Orbán Viktort" Nálam ez egyenlő Orbán dicséretével 😋😋😋
Válasz erre
4
0
Vasalo
2025. december 18. 10:53
Erdekes amikor az EU névtelen bürokratái minden eljárás nélkül kitiltanak magasrangu svájci katonatisztat az EU területéröl, vagy a legnagyobb országban több mint 10 millio választjo pártját még a parlamentböl is kitiltanák akkor milyen csend van. Amikor a progressziv szar nem tudja börtönbe csukni az ellenzéket akkor meg mekkora a felháboridás. Arrol sem ir a hires sajto, hogy Szlovákiában a fö államügyésznek valaki a szemeláttára hamisitotta meg az aláirását es a gyanusitott ellen, volt felesege mint biro hozott 24 éves börtönitéletet. Az mind rendben van az EU ban meg az is, hogy mások pénzét egy felkiáltással elveszik, elrabolják, teljesen jogtalanul.
Válasz erre
3
0
Tegnap
2025. december 18. 10:46
A francia Libération az izlamo-fasiszta szélsobaloldali LFI pártnak a házi szennylapja. Undorítóak.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!