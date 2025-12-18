Idegösszeroppanást kaptak a francia lapnál, mikor megtudták: Magyarországon van az üldözött miniszter

Érdemes felidézni, hogy még a 2024 elején kinevezett főügyész is kijelentette, hogy nincs megalapozott jogi indok Ziobro elleni vádemelésre.
A fejlemények után Donald Tusk miniszterelnök élesen bírálta magyar kollégáját, kijelentve: „Kár, hogy Orbán miniszterelnök ilyen lépéseket tesz. Ez felesleges feszültséget kelt Lengyelország és Magyarország között. Hogy Zbigniew Ziobro menekültstátuszért folyamodik-e? Nem tudom, de jobb lenne, ha az ügyészség és a bíróság elé állna – hiszen azok függetlenek már.”
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
