Idegösszeroppanást kaptak a francia lapnál, mikor megtudták: Magyarországon van az üldözött miniszter

A francia Libération nevű lap a napokban arról írt, hogy Zbigniew Ziobro, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt volt igazságügyi minisztere, 26 vádpont – köztük bűnszervezet létrehozása, hatalommal való visszaélés és közpénzek jogellenes felhasználása – miatt menekült Magyarországra.

Hozzátették, a vádak között szerepel a Pegasus kémszoftver illegális beszerzése is, amelyet ellenzékiek megfigyelésére használtak Lengyelországban.