Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt lomnici zoltán brüsszel európai unió

Elpusztítani akarják a jobboldalt, nem legyőzni! – nézői kérdésekre válaszolt ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

2026. január 07. 18:16

„Brüsszel nemcsak a magyar kormánnyal, hanem magyar emberek millióival áll szemben” – jelentette ki a Lomnici Válaszol évnyitó adásában ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász ezúttal részletesen elemzi az EU centralizációs törekvéseit, beszél a 2026-os választások jelentőségéről és Nicolas Sarkozy francia ex-elnök politikai meghurcolásáról is.

2026. január 07. 18:16
null
Mandiner
Mandiner

Az Európai Unió eredetileg – hívta fel a figyelmet a Lomnici Válaszol legújabb részében ifj. Lomnici Zoltán – gazdasági térségként jött létre, mára azonban politikai unióvá alakult. Az alkotmányjogász a jelenség kapcsán 

kifejtette a „lopakodó jogalkotás” mibenlétét, illetve felidézte Brüsszel és a szuverenista, jobboldali-konzervatív erők konfrontációját.

Külön kitért hazánk helyzetére és arra: az EU forrásokat tart vissza tőlünk „mondvacsinált okokból”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ifj. Lomnici Zoltán műsorában elmondta:

Brüsszel várhatóan minden erejével támogatni fogja a 2026-os választáson a magyar ellenzéki erőket, így a Tisza Pártot az Orbán-kormány leváltása érdekében. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Lomnici Válaszol legújabb részében a fentieken túl előkerül, hogy

  • a Fidesz-KDNP vagy a Tisza nyerte-e az őszi és a tél eleji időszakot;
  • miért romlik drasztikusan a közbeszéd hangvétele, különösen az online térben;
  • milyen eredmény várható a 2026-os választáson;
  • mi állt Nicolas Sarkozy politikai meghurcoltatásának hátterében.

Ezt is ajánljuk a témában

A Lomnici Válaszol friss adása a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner/Kontextus

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!