Elpusztítani akarják a jobboldalt, nem legyőzni! – nézői kérdésekre válaszolt ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

Fleck Zoltán akcióban: már alkotmányos puccsról és tisztogatásról beszéltek egy Tisza-sziget rendezvényen
A jogász a teljes államszervezeti rendszer megszállását is szükségesnek nevezte egy Tisza-sziget előadáson.
„Brüsszel nemcsak a magyar kormánnyal, hanem magyar emberek millióival áll szemben” – jelentette ki a Lomnici Válaszol évnyitó adásában ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász ezúttal részletesen elemzi az EU centralizációs törekvéseit, beszél a 2026-os választások jelentőségéről és Nicolas Sarkozy francia ex-elnök politikai meghurcolásáról is.
Az Európai Unió eredetileg – hívta fel a figyelmet a Lomnici Válaszol legújabb részében ifj. Lomnici Zoltán – gazdasági térségként jött létre, mára azonban politikai unióvá alakult. Az alkotmányjogász a jelenség kapcsán
kifejtette a „lopakodó jogalkotás” mibenlétét, illetve felidézte Brüsszel és a szuverenista, jobboldali-konzervatív erők konfrontációját.
Külön kitért hazánk helyzetére és arra: az EU forrásokat tart vissza tőlünk „mondvacsinált okokból”.
Ifj. Lomnici Zoltán műsorában elmondta:
Brüsszel várhatóan minden erejével támogatni fogja a 2026-os választáson a magyar ellenzéki erőket, így a Tisza Pártot az Orbán-kormány leváltása érdekében.
Ezt is ajánljuk a témában
A jogász a teljes államszervezeti rendszer megszállását is szükségesnek nevezte egy Tisza-sziget előadáson.
A Lomnici Válaszol legújabb részében a fentieken túl előkerül, hogy
Ezt is ajánljuk a témában
A volt francia elnök október 21-én vonult be a börtön VIP-részlegébe.
A Lomnici Válaszol friss adása a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:
Nyitókép: Mandiner/Kontextus