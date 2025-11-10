Eddig tartott: feltételesen kiengedik és bírósági felügyelet alá helyezik Nicolas Sarkozyt

„Nem kér a szánalomból” – bevonult a börtön VIP-részlegébe Nicolas Sarkozy
Megkezdte ötéves büntetését.
A volt francia elnök október 21-én vonult be a börtön VIP-részlegébe.
Nicolas Sarkozy-t hétfőn szabadlábra helyezik, de bírósági felügyelet alá kerül. A volt elnök ügyvédei még október 21-én, a bebörtönzés napján nyújtottak be kérelmet ügyfelük szabadon bocsátására, és célt is értek – közölte az Euronews.
A lap ismertette, hogy a 70 éves Sarkozy várhatóan hétfőn késő este távozik a börtönből, kevesebb mint három héttel azután, hogy megkezdte ötéves büntetésének letöltését. Mint ismert, a volt francia államfőt szeptemberben több mint 12 évnyi nyomozás után ítélték el bűnszövetkezetben való részvételért, amiért 2007-es sikeres választási kampányát líbiai pénzből finanszírozta.
Sarkozy-t minden egyéb vádpont alól, köztük a korrupció és az illegális kampányfinanszírozás vádjából felmentették. Börtönbüntetését a bűncselekmény „rendkívüli súlyossága” miatt azonnal végrehajtották – közölte akkor Nathalie Gavarino bíró.
A bíróság azonban most jóváhagyta az ügyész kérését, hogy Nicolas Sarkozy-t szigorú bírói felügyelet mellett engedjék szabadon.
A politikus nem hagyhatja el az ország területét, a fellebbviteli tárgyalásra várhatóan később kerül sor
– írták.
Az Euronews megjegyezte, Sarkozy elítélése, – amely ellen nem lehetett fellebbezni –, heves vitát váltott ki Franciaországban. A volt államfő elítélte a döntést, amelyet szerinte a „gyűlölet” motivált, míg egyes politikusok a bírósági üldözés esetét látták benne. A Francia Köztársaság és az Európai Unió történetében először került sor egy volt elnök őrizetbe vételére – írta a lap.
