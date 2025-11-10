Eddig tartott: feltételesen kiengedik és bírósági felügyelet alá helyezik Nicolas Sarkozyt

Nicolas Sarkozy-t hétfőn szabadlábra helyezik, de bírósági felügyelet alá kerül. A volt elnök ügyvédei még október 21-én, a bebörtönzés napján nyújtottak be kérelmet ügyfelük szabadon bocsátására, és célt is értek – közölte az Euronews.

A lap ismertette, hogy a 70 éves Sarkozy várhatóan hétfőn késő este távozik a börtönből, kevesebb mint három héttel azután, hogy megkezdte ötéves büntetésének letöltését. Mint ismert, a volt francia államfőt szeptemberben több mint 12 évnyi nyomozás után ítélték el bűnszövetkezetben való részvételért, amiért 2007-es sikeres választási kampányát líbiai pénzből finanszírozta.

Sarkozy-t minden egyéb vádpont alól, köztük a korrupció és az illegális kampányfinanszírozás vádjából felmentették. Börtönbüntetését a bűncselekmény „rendkívüli súlyossága” miatt azonnal végrehajtották – közölte akkor Nathalie Gavarino bíró.

A bíróság azonban most jóváhagyta az ügyész kérését, hogy Nicolas Sarkozy-t szigorú bírói felügyelet mellett engedjék szabadon.