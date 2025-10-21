„Nem kér a szánalomból” – bevonult a börtön VIP-részlegébe Nicolas Sarkozy

Franciaország történelmi pillanatot él át: Nicolas Sarkozy, az ország egykori elnöke kedden megkezdte ötéves börtönbüntetését, miután bűnösnek találták a 2007-es elnökválasztási kampányának illegális líbiai finanszírozása miatt. A CNN beszámolója szerint ez az első alkalom a modern kori francia történelemben, hogy egy volt államfő ténylegesen rács mögé kerül.

Találkozó Líbiában: Nicolas Sarkozy, még belügyminiszterkén, Moammer Kadhafi líbiai diktátorral tárgyal 2005-ben

Forrás: OSAMA IBRAHIM / AFP

A 69 éves Sarkozy kedd reggel hagyta el párizsi otthonát, ahol támogatóinak integetett, mielőtt rendőri motoros kíséret vitte volna a főváros déli részén található La Santé börtönbe.