„Nem kér a szánalomból” – bevonult a börtön VIP-részlegébe Nicolas Sarkozy

Jogerősen elítélték Nicolas Sarkozy volt francia elnököt
Az exelnök jelezte, hogy betartja a jogerős ítéletet, de az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul jogorvoslatért.
Megkezdte ötéves büntetését.
Franciaország történelmi pillanatot él át: Nicolas Sarkozy, az ország egykori elnöke kedden megkezdte ötéves börtönbüntetését, miután bűnösnek találták a 2007-es elnökválasztási kampányának illegális líbiai finanszírozása miatt. A CNN beszámolója szerint ez az első alkalom a modern kori francia történelemben, hogy egy volt államfő ténylegesen rács mögé kerül.
A 69 éves Sarkozy kedd reggel hagyta el párizsi otthonát, ahol támogatóinak integetett, mielőtt rendőri motoros kíséret vitte volna a főváros déli részén található La Santé börtönbe.
A volt államfőt az intézmény „VIP-részlegében” helyezik el, ahol korábban többek között
Az itteni cellák viszonylag kényelmesnek számítanak:
Egy korábbi fogvatartott a francia BFMTV-nek úgy fogalmazott:
Olyan, mint egy olcsó európai szállodalánc szobája, csak kicsit hangosabb.”
Sarkozy tavaly öt év börtönt kapott bűnszövetségben elkövetett korrupció és illegális kampányfinanszírozás miatt.
A vádak szerint Líbia akkori vezetője, Moammer Kadhafi milliókkal támogatta 2007-es kampányát, cserébe diplomáciai szívességekért.
Az exelnök fellebbezett az ítélet ellen, de amíg az eljárás tart, meg kell kezdenie büntetése letöltését.
Az esetleges fellebbezés nem bír halasztó jelleggel.
A politikus ártatlannak vallja magát. Börtönbe vonulása előtt az X-en közzétett üzenetében azt írta:
Nem egy volt köztársasági elnököt zárnak be ma, hanem egy ártatlan embert. Franciaország ma megalázott, mert a gyűlölet soha nem látott szintre jutott.”
Hozzátette, hogy „nem kér a szánalomból”, mert családja és barátai kitartanak mellette, de „mély szomorúságot” érez hazája iránt. Ügyvédje, Christophe Ingrain közölte:
kérvényezték Sarkozy korai szabadon bocsátását, amelyről a bíróságnak két hónapon belül kell döntenie.
A CNN szerint az ügy messze túlmutat Sarkozy személyén: a francia igazságszolgáltatás függetlenségének próbájává vált, miközben Franciaország egykori elnöke politikai bosszúról és „példátlan igazságtalanságról” beszél.
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP