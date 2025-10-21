Ft
korrupció Nicolas Sarkozy Franciaország Moammer Kadhafi Líbia börtönbüntetés

„Nem kér a szánalomból” – bevonult a börtön VIP-részlegébe Nicolas Sarkozy

2025. október 21. 16:51

Megkezdte ötéves büntetését.

2025. október 21. 16:51
null

Franciaország történelmi pillanatot él át: Nicolas Sarkozy, az ország egykori elnöke kedden megkezdte ötéves börtönbüntetését, miután bűnösnek találták a 2007-es elnökválasztási kampányának illegális líbiai finanszírozása miatt. A CNN beszámolója szerint ez az első alkalom a modern kori francia történelemben, hogy egy volt államfő ténylegesen rács mögé kerül.

Találkozó Líbiában: Nicolas Sarkozy, még belügyminiszterkén, Moammer Kadhafi líbiai diktátorral tárgyal 2005-ben
Találkozó Líbiában: Nicolas Sarkozy, még belügyminiszterkén, Moammer Kadhafi líbiai diktátorral tárgyal 2005-ben
Forrás: OSAMA IBRAHIM / AFP

A 69 éves Sarkozy kedd reggel hagyta el párizsi otthonát, ahol támogatóinak integetett, mielőtt rendőri motoros kíséret vitte volna a főváros déli részén található La Santé börtönbe.

A volt államfőt az intézmény „VIP-részlegében” helyezik el, ahol korábban többek között

  • Manuel Noriega panamai diktátor és
  • a „Sakálként”, illetve „Carlosként” ismert Ilich Ramírez Sánchez, venezuelai terrorista is raboskodott.

Az itteni cellák viszonylag kényelmesnek számítanak:

  • ágy,
  • hűtő,
  • rezsó,
  • televízió,
  • zuhanyzó és
  • telefon is található bennük.

Egy korábbi fogvatartott a francia BFMTV-nek úgy fogalmazott:

Olyan, mint egy olcsó európai szállodalánc szobája, csak kicsit hangosabb.”

Sarkozy tavaly öt év börtönt kapott bűnszövetségben elkövetett korrupció és illegális kampányfinanszírozás miatt.

A vádak szerint Líbia akkori vezetője, Moammer Kadhafi milliókkal támogatta 2007-es kampányát, cserébe diplomáciai szívességekért.

Az exelnök fellebbezett az ítélet ellen, de amíg az eljárás tart, meg kell kezdenie büntetése letöltését.

A politikus ártatlannak vallja magát. Börtönbe vonulása előtt az X-en közzétett üzenetében azt írta:

Nem egy volt köztársasági elnököt zárnak be ma, hanem egy ártatlan embert. Franciaország ma megalázott, mert a gyűlölet soha nem látott szintre jutott.”

Hozzátette, hogy „nem kér a szánalomból”, mert családja és barátai kitartanak mellette, de „mély szomorúságot” érez hazája iránt. Ügyvédje, Christophe Ingrain közölte:

kérvényezték Sarkozy korai szabadon bocsátását, amelyről a bíróságnak két hónapon belül kell döntenie.

A CNN szerint az ügy messze túlmutat Sarkozy személyén: a francia igazságszolgáltatás függetlenségének próbájává vált, miközben Franciaország egykori elnöke politikai bosszúról és „példátlan igazságtalanságról” beszél.

***

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

