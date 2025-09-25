Ft
09. 25.
csütörtök
Nicolas Sarkozy Franciaország börtönbüntetés

Példátlan büntetés: öt év börtönre ítélték Nicolas Sarkozyt

2025. szeptember 25. 14:29

Az esetleges fellebbezés nem bír halasztó jelleggel.

2025. szeptember 25. 14:29
null

Öt év börtönbüntetésre ítélte a párizsi büntetőbíróság Nicolas Sarkozy volt francia elnököt bűnszervezetben való részvételért a 2007-es győztes elnökválasztási kampánya törvénytelen líbiai finanszírozásának gyanúja miatt indított perben.

Bár az ítélet elsőfokú, a bíróság – olyan „kivételesen súlyos tényekre” hivatkozva, amelyek „megingathatják az állampolgárok bizalmát a képviselőikben” – úgynevezett halasztott letartóztatási parancsot adott ki az exelnök ellen.

A büntetés ideiglenes végrehajtást von maga után, ami azt jelenti, hogy az esetleges fellebbezés nem bír halasztó jelleggel, azaz Nicolas Sarkozynek rövidesen börtönbe kell vonulnia. A bíróság mellékbüntetésként Nicolas Sarkozyt öt évre eltiltotta a közügyektől, valamint 100 ezer euró (39 millió forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: JULIEN DE ROSA / AFP

 

 

Bitrex®
2025. szeptember 25. 14:56
18 év után?
gullwing
2025. szeptember 25. 14:52
Bezzeg ha muszlin fasszopó lenne vagy ne agy Isten kecskebaszó akkor kitüntetnék nem elítélnek
yalaelnok
2025. szeptember 25. 14:51
Remélem játékkonzol lesz a cellájában és nem jár úgy, mint Breivik.
balatontihany-25
2025. szeptember 25. 14:50
Külföldi pénzekkel (líbiai) finanszírozták a választási kampányát és ezért rásóztak öt évet..? Atyaég! Magyarországra a választások időszakában ömlik a külföldi lóvé az ellenzéki pártokhoz, s ezen az alapon mindegyik ballibsi pártvezetőt el lehetne ítélni. Apropo: mi van Karácsony elvtársék "mikroadományaival"? A vadiúj euró- és dollármilliókkal? Egyáltalán lett ügy a nyilvánvaló külföldi választási finanszírozásukból?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!