Franciaország is törvénnyel tiltaná le a gyerekeket a közösségi oldalakról

A hónap elején Macron egy nyilvános vitán Saint Malo-ban megerősítette, hogy a fiatal tinédzserek számára szociális média tilalmat szeretne bevezetni. Elmondta, hogy Ausztrália tilalmának bevezetése után „konszenzus alakult ki” a kérdésben. „Minél több időt töltenek a képernyő előtt, annál inkább romlik az iskolai teljesítményük... minél több időt töltenek a képernyő előtt, annál több mentális egészségügyi probléma jelentkezik” – mondta.

Az ausztrál törvény bevezetése óta több más ország is fontolgatja a 15 év alattiak számára a közösségi média tilalmát, köztük Dánia és Norvégia.

Anne Le Hénanff, a digitális fejlesztésért és a mesterséges intelligenciáért felelős francia miniszter a Le Parisiennek ebben a hónapban elmondta, hogy a 15 év alattiak számára a közösségi média betiltása a kormány prioritása, és hogy a törvényjavaslat „rövid és összeegyeztethető lesz az európai joggal”.

A TikTok pszichológiai hatásait vizsgáló francia parlamenti vizsgálat szeptemberben arra a következtetésre jutott, hogy a platform „lassú méreg” a gyermekek számára.

A vizsgálat társelnöke, a centristákhoz tartozó Laure Miller képviselő a France Info-nak elmondta, hogy a TikTok „káros tartalmak óceánja”, amely egy buborékban tartja a gyerekeket. A TikTok válasza az volt, hogy igazságtalanul bűnbaknak használják „az egész iparágra és a társadalomra jellemző kihívások” miatt.