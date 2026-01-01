Mutatjuk 2026 döbbenetes forgatókönyveit: olyan történhet amire 36 éve nem volt példa (VIDEÓ)

Szomorú és szegény karácsony: itt van Magyar Péterék brutálisan lesújtó új világa (VIDEÓ)
Nem sok ajándék jutna a gyerekeknek.
Az új év sorsfordító lehet Magyarországon: az április 12-i választás átrajzolhatja a pártrendszert, új politikai arcok léphetnek színre, miközben Európa megosztottsága tovább mélyül, a fegyverek nem hallgatnak el, és mindannyiunk élete fordulóponthoz érkezhet. 2026 hét tételben!
I. tétel: A parlamenti választás!
2026 legfontosabb eseménye az április 12-i parlamenti választás lesz Magyarországon! Az év történetét mindenképpen két részre lehet majd osztani: lesz az április 12-e előtt időszak, valamint az április 12-e utáni időszak. Amit az első időszakról már most tudunk: kíméletlen kampány lesz. A kampány egyedülálló lesz abból a szempontból, hogy egy a 2022-es parlamenti választáskor még nem létező alakulat próbálja megszerezni a hatalmat. A Tisza Párt egyrészt nagyon kedvező helyzetben van, mert értelemszerűen eddig még nem volt hatalmon. Másrészt ami a párt előnye, az egyben a hátránya is lesz, mivel nemhogy kormányzati, hanem még önkormányzati tapasztalata sincsen. Senki sem tudja, mit várhat a Tiszáról, míg a Fidesz esetében egyértelműek a tettek és a várható lépések is. A szavazótáborok nagyjából felálltak 2025-ben.
A Fidesz sokat javított a választási esélyein, míg a Tisza sokat rontott.
A kormánypártokat Orbán Viktor kormányfő aktív fellépése és az egyre kedvezőbb gazdasági hangulat repítette előre. A Tisza Pártot a kiszivárgott megszorító gazdasági tervek, és Magyar Péter egyre több hibája taszította lefelé. Az ellenzéki párt esélyeit nagyban rontja, hogy továbbra sincsen Magyar Péteren kívül legalább középfajsúlyos arca. Akik pedig az elmúlt hónapokban megszólaltak, azok hibát hibára halmoztak. A választást, mint sokszor, a bizonytalan szavazók döntik majd el. Április 12-e után vagy a VI. Orbán-kormány következik, vagy pedig a 2010-es kormányváltást követően egy új korszak kezdődik. Míg az első esetben csak személyi változásokra kellene számtani a kormányzatot illetően, a fő irányokban nem lenne módosulás. A második esetben szinte egy teljesen új korszak kezdődne a hazai politikatörténetben. A kormányváltás hatásait egyelőre nem lehet felvázolni, csak annyi biztos, hogy minden magyar ember élete jelentősen megváltozna április 12-e után.
II. tétel: Megszűnik az eddigi baloldal!
2026-ban el fog tűnni az Országgyűlésből az 1990 óta ott helyet foglaló MSZP! Mindezek mellett a még 2010-ben kieső SZDSZ-ből kinövő-kiszakadó különféle pártocskák is távozni fognak. Lezárul Magyarország történetének posztkommunista időszakának azon fejezete, amikor a szocialista párthoz és a Kádár-rendszerhez való viszonyulás határozta meg részben a politikai álláspontokat.
36 évig voltak az Országgyűlés tagjai azon erők, akik így vagy úgy, de a Kádár-rendszer átmentésének éveiben formálódtak a politikai baloldalon, vagy éppen a szocialista kormányokkal szembeni ellenérzésből tudtak felemelkedni.
Az utóbbi párt alatt a Jobbikot értem. Csodával határos három hónapos menetelés lenne, ha az egykori radikális alakulat az új Országgyűlésnek is a tagja lenne. Az 1990 utáni parlamentarizmus történetében döntő szerepe volt a korábbi baloldalnak, de a 2026 utáni négy évben szinte biztosan csak a parlament falain kívül szervezkedhetnek. Igaz, a Tisza Párt kiszivárgott tervei alapján annyira mégsem tűnik majd el várhatóan a baloldaliság a politikából.
III. tétel: Egy új politikai garnitúra születése!
Nem tudjuk, milyen eredménnyel zárul az április 12-i választás, de egy dolog biztosnak tűnik.
Az 199 fős parlamentben könnyen lehet többségben lesznek azok a képviselők, akik 2026 előtt még nem ültek a képviselői padsorokban.
Ezen csoport létszámát most nem tudjuk meghatározni. Könnyen lehet, hogy ez a szám a kétharmadhoz fog közelíteni, de lehet az is, hogy 50 százalék alatt fog maradni. Utoljára 2010-ben láttuk a parlamenti képviselők ilyen mélységű cseréjét, bár az a későbbiekben nem gyakorolt meghatározó befolyást a politikai eseményekre. 2026. április 13-án arra fogunk ébredni, hogy több tucat olyan politikai szereplő nevét láthatjuk, akikről még semmit sem hallott a széles közvélemény. Itt nemcsak a Tisza Párt várható bejutásával érdemes számolni, mivel a Fidesz esetében is jelentős változások történtek az egyéni választókerületi indulókat tekintve, és a pártlistán is új nevek tűnhetnek fel. A parlamenti szereplők lecserélődése teljesen új politikusok felemelkedését és bukását hozhatják el.
IV. tétel: A pártrendszer jelentős átalakulása!
2026. április 12-én eljöhet a kétpártrendszer ideje Magyarországon! Ennek szintén nagyon komoly következményei lehetnek a hazai politika jövőbeli fejlődésére nézve. Ha a Tisza Pért marad ellenzékben, és egyetlen más ellenzéki párt sem kerül be a parlamentbe, akkor a következő négy évben a teljes ellenzéki politikát ők irányíthatják, és dönthetnek mindenről. Ha a Fidesz-KDNP kerül ellenzékbe, és nem lesz rajtuk kívül egyetlen más ellenzéki frakció, akkor pedig a mostani kormánypártok lesznek egyeduralkodók a proteszt-oldalon. Mindez együtt járna azzal, hogy a kabinet minden egyes hibás lépése a Fideszt erősítené.
1990 óta egyébként egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy a parlamenti ellenzéki térfélen egyetlen erő álljon szemben a kormánnyal!
Ha egy ilyen helyzet állna elő, az az adott ellenzéki erő számára is nagyon kedvező lenne, mert nem kellene pozícióharcokkal foglalkoznia a parlamentben, hanem minden energiáját a kormánnyal szemben tudná mozgósítani.
V. tétel: 3152 dolog nem fog megváltozni!
A 2026-os parlamenti egy dolgon biztosan nem fog változtatni: Magyarország 3152 településének a 2024-es önkormányzati választáson létrejött erőviszonyai megmaradnak. Bárki is alakít kormányt 2026 áprilisa után azzal az önkormányzati csapattal kell együtt dolgoznia, akiket két évvel ezelőtt megválasztottak.
Bár Magyar Péter 2024-es színre lépése után többször beszélt arról, hogy idővel rengeteg fideszes polgármester fog mellé állni, ez nem történt meg. Egy Tisza-kormány létrejöttekor sem várható tömeges átállás, csupán a mostani ellenzéki városvezetések szimpátiájára számíthatna. Ne feledjük: 1990 óta egyetlen olyan kormány sem volt hivatalban Magyarországon, amelynek ne lett volna közvetlen személyi állománya az önkormányzatok világában.
Önkormányzati hátország nélkül kormányozni pedig igazán komoly kihívás lenne 3 éven át.
Tény: hazánkban 2029 júniusában lesz ismét általános önkormányzati választás.
VI. tétel: Európa szét-és leszakadása megállíthatatlan!
2026 az az év lesz, amikor tovább mélyül Európa megosztottsága. Az elit és az emberek véleménye még jobban el fog válni egymástól. Míg az elit a hatalmához ragaszkodik, és mindent elkövet annak megtartása érdekében, addig az európai emberek egyre nagyobb számának a mindennapi megélhetés lesz a legfőbb kérdés. A város és a vidék még jobban eltávolodik egymástól. Az európai elit számára a város a menedék, míg a vidéket ellenségként kezelik. Az európai emberek nagy része nem szeretné Ukrajnát támogatni a végtelenségig, sem még több migránst befogadni. Az elit számára a háború és a migráció a megmaradást jelenti. Az ellentét vajon robbanáshoz fog vezetni? 2026-ban még biztosan nem.
Ezzel párhuzamosan a belső válságoktól sújtott Európa még jobban le fog szakadni a világ erőközpontjaitól.
Az Egyesült Államok, Kína, India sőt még néhány afrikai ország is szédítő sebességgel húz el a teljes ideológiai őrületbe forduló öreg kontinens előtt. A leszakadás még jobban látható lesz. Ez elég lehet a változás kikényszerítésére és a bukott ideológiák száműzésére? 2026-ban még nem!
VII. tétel: A háborúk kora folytatódik!
2026-ban sem fognak elhallgatni a fegyverek! Orbán Viktor miniszterelnök pár évvel ezelőtt úgy jellemezte a 2020-as évtizedet, mint a járványok és háborúk kora. Egy járványon túl vagyunk! Vajon 2026-ban jön a következő? Szinte megszámlálhatatlan háború tört ki a mögöttünk hagyott időszakban. A legfontosabb hadszíntéren, Ukrajnában még mindig nincs béke.
2026-ban sem fognak elhallgatni a fegyverek: a háborúzó felek úgy gondolják, még mindig sokkal többet veszítenének a békével, mint amennyit jelenleg a csatatéren bukhatnak.
Tektonikus mozgásban vannak a világ nagyhatalmai: egyesek a pozíciójukat szeretnék megőrizni (USA, Oroszország), mások még több helyet követelnek a nap alatt (Kína és India), míg vannak azok, akik azt gondolják ők a világ urai (Nagy-Britannia, Franciaország és Németország), de arra sem képesek, hogy 5000 mindenre elszánt és jól felszerelt katonát kiállítsanak. Egy ilyen helyzet önmagában is generálja a háborúkat, de főleg akkor, ha egyesek számára létfontosságú a tűz szítása. Újabb háborúk jelzik majd a tektonikai lemezek mozgását. Jó lenne, Magyarország nem szorulna két összeütköző lemez közé!
