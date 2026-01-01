Mutatjuk 2026 döbbenetes forgatókönyveit: olyan történhet amire 36 éve nem volt példa (VIDEÓ)

Az utóbbi párt alatt a Jobbikot értem. Csodával határos három hónapos menetelés lenne, ha az egykori radikális alakulat az új Országgyűlésnek is a tagja lenne. Az 1990 utáni parlamentarizmus történetében döntő szerepe volt a korábbi baloldalnak, de a 2026 utáni négy évben szinte biztosan csak a parlament falain kívül szervezkedhetnek. Igaz, a Tisza Párt kiszivárgott tervei alapján annyira mégsem tűnik majd el várhatóan a baloldaliság a politikából.



III. tétel: Egy új politikai garnitúra születése!

Nem tudjuk, milyen eredménnyel zárul az április 12-i választás, de egy dolog biztosnak tűnik.

Az 199 fős parlamentben könnyen lehet többségben lesznek azok a képviselők, akik 2026 előtt még nem ültek a képviselői padsorokban.

Ezen csoport létszámát most nem tudjuk meghatározni. Könnyen lehet, hogy ez a szám a kétharmadhoz fog közelíteni, de lehet az is, hogy 50 százalék alatt fog maradni. Utoljára 2010-ben láttuk a parlamenti képviselők ilyen mélységű cseréjét, bár az a későbbiekben nem gyakorolt meghatározó befolyást a politikai eseményekre. 2026. április 13-án arra fogunk ébredni, hogy több tucat olyan politikai szereplő nevét láthatjuk, akikről még semmit sem hallott a széles közvélemény. Itt nemcsak a Tisza Párt várható bejutásával érdemes számolni, mivel a Fidesz esetében is jelentős változások történtek az egyéni választókerületi indulókat tekintve, és a pártlistán is új nevek tűnhetnek fel. A parlamenti szereplők lecserélődése teljesen új politikusok felemelkedését és bukását hozhatják el.



IV. tétel: A pártrendszer jelentős átalakulása!

2026. április 12-én eljöhet a kétpártrendszer ideje Magyarországon! Ennek szintén nagyon komoly következményei lehetnek a hazai politika jövőbeli fejlődésére nézve. Ha a Tisza Pért marad ellenzékben, és egyetlen más ellenzéki párt sem kerül be a parlamentbe, akkor a következő négy évben a teljes ellenzéki politikát ők irányíthatják, és dönthetnek mindenről. Ha a Fidesz-KDNP kerül ellenzékbe, és nem lesz rajtuk kívül egyetlen más ellenzéki frakció, akkor pedig a mostani kormánypártok lesznek egyeduralkodók a proteszt-oldalon. Mindez együtt járna azzal, hogy a kabinet minden egyes hibás lépése a Fideszt erősítené.

1990 óta egyébként egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy a parlamenti ellenzéki térfélen egyetlen erő álljon szemben a kormánnyal!

Ha egy ilyen helyzet állna elő, az az adott ellenzéki erő számára is nagyon kedvező lenne, mert nem kellene pozícióharcokkal foglalkoznia a parlamentben, hanem minden energiáját a kormánnyal szemben tudná mozgósítani.