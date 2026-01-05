Megtörtént a csoda: Trianon óta vártunk erre a pillanatra – végérvényesen összekötötték Magyarországot és Székelyföldet

Színt vallott a román lap: Orbán Viktor miatt lassan már egész Európa Magyarországra irigykedik
Világossá vált, hogy csak a magyar miniszterelnök néz szembe a valósággal.
Egy román lap ismertette a részleteket.
Cristian Pistol, a román CNAIR vezérigazgatója szerint 2026-ra Románia célja további 250 km gyorsforgalmi út átadása – számolt be róla a Jurnalul National.
Kiemelte, hogy az A3-as autópálya Marosvásárhely és a magyar határ (Borș) között újabb 68 km-rel bővül,
így már 200 km hosszú szakasz köti össze Erdélyt Magyarországgal.
Ez jelentős infrastrukturális fejlesztés a két ország közötti közúti kapcsolatokban.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
