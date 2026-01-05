Ft
01. 05.
hétfő
erdély székelyföld románia magyarország autóút autópálya marosvásárhely határ

Megtörtént a csoda: Trianon óta vártunk erre a pillanatra – végérvényesen összekötötték Magyarországot és Székelyföldet

2026. január 05. 15:47

Egy román lap ismertette a részleteket.

2026. január 05. 15:47
Székelyföld, székely zászló.

Cristian Pistol, a román CNAIR vezérigazgatója szerint 2026-ra Románia célja további 250 km gyorsforgalmi út átadása – számolt be róla a Jurnalul National.

Kiemelte, hogy az A3-as autópálya Marosvásárhely és a magyar határ (Borș) között újabb 68 km-rel bővül,

így már 200 km hosszú szakasz köti össze Erdélyt Magyarországgal.

Ez jelentős infrastrukturális fejlesztés a két ország közötti közúti kapcsolatokban.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI / Henning János

csulak
2026. január 05. 17:41
meg egy par ev es a maradek megepul...ha minden jol megy 2030ra
Gubbio
2026. január 05. 17:01 Szerkesztve
Legalább valamikor a jövőben kényelmesebben és gyorsabban hazagördülünk... A legutóbbi rázós volt - a következőt békében kell intézni...
rezeda-kazmer
2026. január 05. 16:32
Majd, ha mindez Magyarországon belül fog megtörténni (mint pl 1940-ben vasúttal), akkor írjatok csodáról. 30 éve nem képes Románia ezt az autópályát befejezni, csak nyeli el az eus pénzt közben.
kamasuka
2026. január 05. 16:07
Tök mindegy, ha továbbra is rosszul felkötözött anyagokat szállító, román minőségű horrorteherautó ismét átmegy a másik oldalra, és ismét pont magyarokat öl meg ...
