Megtörtént a csoda: Trianon óta vártunk erre a pillanatra – végérvényesen összekötötték Magyarországot és Székelyföldet

Cristian Pistol, a román CNAIR vezérigazgatója szerint 2026-ra Románia célja további 250 km gyorsforgalmi út átadása – számolt be róla a Jurnalul National.

Kiemelte, hogy az A3-as autópálya Marosvásárhely és a magyar határ (Borș) között újabb 68 km-rel bővül,