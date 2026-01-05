„Egy mindenkiért, mindenki egyért” – Tusk az egységes Európáról papolt

– mondta. „Egy mindenkiért, mindenki egyért. Ellenkező esetben végünk van.”

Tusk figyelmeztetése azt követően érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök újra belengette, hogy átveszi az irányítást Grönland felett. „Grönlandra nemzetbiztonsági okokból van szükségünk” – mondta az amerikai vezető vasárnap az Air Force One fedélzetén újságíróknak.

„Körülbelül két hónap múlva foglalkozunk Grönlanddal. Beszéljünk Grönlandról 20 nap múlva” – tette hozzá, anélkül, hogy további információkat adott volna arról, hogy mit is ért ez alatt.

Ezek a megjegyzések azután hangzottak el, hogy az Egyesült Államok támadást indított Venezuela ellen, és egy merész éjszakai rajtaütés során letartóztatta annak vezetőjét, Nicolás Madurót. A drámai művelet Európában félelmet keltett, hogy Washington megkísérelheti Grönland átvételét, ami arra késztette Mette Frederiksen dán miniszterelnököt, hogy szigorú bírálatot fogalmazzon meg.

Az EU reakciója az Egyesült Államok venezuelai beavatkozására némileg eltérő volt. Kaja Kallas főképviselő „visszafogottságra” szólított fel egy nyilatkozatban, amely 26 tagország támogatását nyerte el, Magyarország kivételével.