Brüsszel Lengyelország Donald Tusk

„Egy mindenkiért, mindenki egyért” – Tusk az egységes Európáról papolt

2026. január 05. 14:34

Európának egyesülnie kell, vagy „vége” – figyelmeztetett a lengyel miniszterelnök.

2026. január 05. 14:34
„Egy mindenkiért, mindenki egyért” – sürgette a lengyel miniszterelnök, miután az Egyesült Államok támadást indított a venezuelai rezsim ellen – írta a Politico.  

Donald Tusk az Európai Néppárt képviselője hétfőn a közösségi médiában azt írta, hogy 

Európát nem fogják „komolyan venni”, ha „gyenge és megosztott: sem ellenség, sem szövetséges”. 

Donald Tusk lengyel miniszterelnök figyelmeztetést adott ki Európa jövőjéről, mondván, hogy a kontinensnek „vége”, ha nem lesz egységes, miután az elmúlt héten megosztottság mutatkozott az EU-országok külpolitikai álláspontjában.

„Ez már most is világos. Végre hinni kell a saját erőnkben, továbbra is fel kell fegyverkeznünk, és soha nem látott mértékben egységesnek kell maradnunk” 

– mondta. „Egy mindenkiért, mindenki egyért. Ellenkező esetben végünk van.”

Tusk figyelmeztetése azt követően érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök újra belengette, hogy átveszi az irányítást Grönland felett. „Grönlandra nemzetbiztonsági okokból van szükségünk” – mondta az amerikai vezető vasárnap az Air Force One fedélzetén újságíróknak.

„Körülbelül két hónap múlva foglalkozunk Grönlanddal. Beszéljünk Grönlandról 20 nap múlva” – tette hozzá, anélkül, hogy további információkat adott volna arról, hogy mit is ért ez alatt. 

Ezek a megjegyzések azután hangzottak el, hogy az Egyesült Államok támadást indított Venezuela ellen, és egy merész éjszakai rajtaütés során letartóztatta annak vezetőjét, Nicolás Madurót. A drámai művelet Európában félelmet keltett, hogy Washington megkísérelheti Grönland átvételét, ami arra késztette Mette Frederiksen dán miniszterelnököt, hogy szigorú bírálatot fogalmazzon meg.

Az EU reakciója az Egyesült Államok venezuelai beavatkozására némileg eltérő volt. Kaja Kallas főképviselő „visszafogottságra” szólított fel egy nyilatkozatban, amely 26 tagország támogatását nyerte el, Magyarország kivételével.

Spanyolország eközben elszakadt az EU-tól, és öt latin-amerikai országgal együtt sokkal erőteljesebb nyilatkozatot adott ki, amelyben elítélte Washington támadását Venezuela szuverenitása ellen, és felszólította, hogy ne használják ki az ország természeti erőforrásait, miközben Trump ígéretet tett az olajmezők átvételére.

Míg a legtöbb EU-tagállam óvatosan megfogalmazott nyilatkozatokat adott ki, amelyekben a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólítottak fel, Olaszország inkább támogató hangot ütött meg, és „jogszerűnek” nevezte a katonai akciót „a hibrid biztonsági támadások ellen”.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

