Orbán Viktor: 2026-ban a guruló eurókra kell figyelni, mivel Brüsszel célja a kormányváltás elérése! – ÉLŐBEN a kormányfő nemzetközi sajtótájékoztatója (VIDEÓ)

2026-ban a guruló eurókra kell figyelni, mivel Brüsszel célja a kormányváltás elérése –

tette hozzá. Magyarország számos alkalommal bizonyította, hogy más megoldások is lehetségesek, mint amit a brüsszeli elit választ, ezért nőtt meg a magyar választás jelentősége – mondta.

A magyaroknak nincs oka félelemre, mert van békepárti alternatíva – mondta egy másik kérdésre. Ma az Európai Néppárt a leginkább háború-és ukránpárti, és ennek van egy magyarországi lerakata. Ezzel szemben a Patrióták a béke oldalán állnak. Akkor kell kétségbeesni, amikor az ember nem lát alternatívát, egy nyílt verseny van Magyarországon, így lehet választani – tette hozzá.

Brüsszelben döntöttek arról, hogy háborúba fognak menni.

Ők nem akarják elveszteni a háborút, és vissza akarják kapni a pénzüket – mondta a kormányfő. Az a kormány, amelyet a magyarok 2026-ban megválasztanak, az dönt majd a háború és a béke kérdéséről – tette hozzá. Egy orosz-amerikai megállapodással csökkenhet jelentősen a háború veszélye – mondta.

A miniszterelnök jelezte: az eseményt élőben lehet majd követni a Facebook-oldalán, és hozzátette:

lesz miről beszélni”.

Immár hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatón értékeli a hazai és a nemzetközi történéseket. Orbán Viktor várhatóan most is szót ejt a hazánkat fenyegető kihívásokról és Magyarország terveiről is. Emellett több órán át válaszol a hazai és a nemzetközi média kérdéseire.

