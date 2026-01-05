Orbán Viktor: 2026-ban a guruló eurókra kell figyelni, mivel Brüsszel célja a kormányváltás elérése! – ÉLŐBEN a kormányfő nemzetközi sajtótájékoztatója (VIDEÓ)

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója nyitja meg a politikai szezont. A miniszterelnök délelőtt 11 órakor ismerteti a kormányzati terveket a következő időszakra, és válaszol a sajtó kérdéseire.
Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmét arra, hogy hétfőn 11 órakor nemzetközi sajtótájékoztatót tart. A Mandiner élőben közvetíti az eseményt.
Orbán Viktor kormányfő a tájékoztató elején közölte, 2025-ben 82 állam-és kormányfői találkozón vett részt és ott volt 25 csúcstalálkozón. 2025-ben lezárult egy korszak a nemzetközi politikában Trump hivatalba lépésével. 2026-ban egy új korszak napjait éljük – tette hozzá. Orbán Viktor elmondta, hogy a korábbi korszak a liberális világrend kifejezéssel lehet írni, míg a mostani korszakot a nemzetek korszakaként nevezzük.
Az új korszak legfontosabb kérdése a háború, vagy béke –
mondta. Magyarországot távol kell tartani a háborútól – tette hozzá.
Magyarország számára a mostani korszakban biztosítani kell az olcsó energiaellátást, és meg kell őrizni az ellátási láncokat és azokat bővíteni kell. Kitermelőként és tulajdonosként is meg kellett jelennie a magyar energetikai cégeknek világszerte – mondta. Brüsszel energetikai tervei veszélyesek Magyarország számára, ezért jogi úton is lépni fog hazánk.
Mindezek mellett politikai értelemben is dolgozunk a brüsszeli szabályozással szemben, így továbbra is törekedünk a szankciók eltörlésére és a béke elérésére.
Orbán Viktor szerint 2026 nagy kérdése a migráció. A brüsszeli döntés szerint 23 ezer migrációs kérelmet kellene lebonyolítania Magyarországnak, és ehhez egy 10 ezer fős tábort kellene építeni. Nem veszünk át egyetlen migránst, nem építünk menekülttábort, és nem leszünk bevándorlóország – mondta Orbán Viktor kormányfő.
Ebben az új korszakban sem szabad feladni a gazdasági növekedési céljainkat – mondta Orbán Viktor. Mi nem fogjuk odaadni a magyarok pénzét Ukrajnának, így nem veszünk részt semmilyen segélyezési rendszerben, hadikölcsönt sem adunk – tette hozzá. Mi a magyarokra fordítjuk a rendelkezésre álló forrásokat – mondta. Nem fogadjuk el azokat a brüsszeli döntéseket, amelyek hadigazdaságra állítanák át a tagállamok gazdaságát. Mi békegazdaságot építünk, amit magyar útnak nevezünk – mondta a kormányfő.
Orbán Viktor ezt követően felsorolta, milyen jövedelememelési lépéseket tett a kabinet 2026. január 1-től.
Orbán Viktor kérdésre elmondta, a köztársasági elnök dönt a választás időpontjáról. Külföldről kitartott emberekkel nem vitázom – tette hozzá.
Venezuela kapcsán azt mondta, hogy Magyarország számára az a fontos, hogy Venezuelával együtt a világ olajkészletének közel 50 százalékát fogja ellenőrizni az USA. Az amerikiaknak olcsó energia kell a gazdaságpolitikájukhoz, és ez jó hír hazánk számára – tette hozzá. Kedvezőbb világpiaci árhelyzet jöhet léte Magyarország számára – mondta.
13 komolyabb amerikai beruházás történt Magyarországon Trump hivatalba lépése óta, és további beruházások is jöhetnek, tehát Brüsszel mellett vannak még gazdasági lehetőségek.
Fontos az uniós tagság Magyarországnak, de nem szabad beszorulnunk ebbe a blokkba – mondta. Brüsszelben csak akkor lehet értelmes politikát folytatni, ha szuverén vagy – mondta a kormányfő.
Orbán Viktor az amerikai pénzügyi védőpajzsról azt mondta, prezidenciális rendszer van Amerikában, így személyes megállapodások vannak érvényben. Az I. világháború vége óta van szüksége Magyarországnak pénzügyi védőpajzsra – tette hozzá. Egyelőre egy speciális védőpajzs kialakítása van folyamatban, a külügyminiszter egyeztet róla az amerikai féllel – mondta a kormányfő.
Világosan kell beszélni a választások előtt: el kell mondani mit tettünk, és mit vállalunk – mondta Orbán Viktor. A kínálat meghatározza a keresletet, aki nem indul, arra nem lehet szavazni – mondta.
Mi jó helyzetből indulunk, mert aki többedszerre áll ki a választók elé, az komoly tapasztalattal rendelkezik.
Orbán Viktor közölte, mivel új korszakba léptünk, és helyt tudjunk állni, ahhoz bizonyos képességekre lesz szükség: nyugalom, higgadság, tapasztalat és rutin. A következő 10 év kulcsszava a biztonság lesz – mondta Orbán Viktor. A kormányfő szólt arról is, hogy egész Európában gyorsan növekednek a háborúellenes erők a háborúpárti elittel szembeni mozgalmak. Az ukránok 800 milliárd eurót kérnek a következő 10 évre, ha ezt kifizetik, akkor az európai emberek tönkremennek, és ezt nem fogják hagyni – tette hozzá.
Orbán Viktor kérdésre elmondta, az USA több uniós tisztségviselő ellen vetett ki szankciókat a szólásszabadság megsértése miatt. Mindez jól mutatja, hogy egy új világrend formálódik – tette hozzá.
A kormányfő Csányi Sándor és Kubatov Gábor közötti vitáról azt mondta, hogy érdeklődéssel figyeli.
Lezárult 16 év a sportban, és értelemszerűen vannak viták és a tanulságokat le kell vonni.
Ebben nem tudok részt venni, de a választások után részt fog venni ezen vitákban a magyar sport új rendjéről – tette hozzá.
Orbán Viktor kérdésre elmondta, a magyar külpolitika célja, hogy partnereket gyűjtsön a világ minél több részéből. Minél több, annál jobb – tette hozzá. Akkor van beavatkozás, hogyha valamelyik választáson induló szereplő pénzt fogad el külföldi szereplőtől – mondta a kormányfő.
2026-ban a guruló eurókra kell figyelni, mivel Brüsszel célja a kormányváltás elérése –
tette hozzá. Magyarország számos alkalommal bizonyította, hogy más megoldások is lehetségesek, mint amit a brüsszeli elit választ, ezért nőtt meg a magyar választás jelentősége – mondta.
A magyaroknak nincs oka félelemre, mert van békepárti alternatíva – mondta egy másik kérdésre. Ma az Európai Néppárt a leginkább háború-és ukránpárti, és ennek van egy magyarországi lerakata. Ezzel szemben a Patrióták a béke oldalán állnak. Akkor kell kétségbeesni, amikor az ember nem lát alternatívát, egy nyílt verseny van Magyarországon, így lehet választani – tette hozzá.
Brüsszelben döntöttek arról, hogy háborúba fognak menni.
Ők nem akarják elveszteni a háborút, és vissza akarják kapni a pénzüket – mondta a kormányfő. Az a kormány, amelyet a magyarok 2026-ban megválasztanak, az dönt majd a háború és a béke kérdéséről – tette hozzá. Egy orosz-amerikai megállapodással csökkenhet jelentősen a háború veszélye – mondta.
Immár hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatón értékeli a hazai és a nemzetközi történéseket. Orbán Viktor várhatóan most is szót ejt a hazánkat fenyegető kihívásokról és Magyarország terveiről is. Emellett több órán át válaszol a hazai és a nemzetközi média kérdéseire.
